«Зенит» получит 60 млн евро за Малкома несколькими траншами. Сделку с «Аль-Хилалем» закроют, когда условия выплат согласуют
«Аль-Хилаль» и «Зенит» обсуждают последние детали по трансферу Малкома.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб приближается к договоренности о трансфере футболиста. Стороны занимаются подготовкой и проверкой документов.
«Зенит» получит от «Аль-Хилаля» 60 млн евро несколькими траншами. Сейчас клубы обсуждают детали, связанные с условиями, на которых будут производиться выплаты. Сделку уладят, когда этот вопрос согласуют.
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