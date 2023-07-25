«Зенит» получит 60 млн евро за Малкома несколькими траншами. Сделку с «Аль-Хилалем» закроют, когда условия выплат согласуют

«Аль-Хилаль» и «Зенит» обсуждают последние детали по трансферу Малкома.

Как пишет журналист , саудовский клуб приближается к договоренности о трансфере футболиста. Стороны занимаются подготовкой и проверкой документов.

« » получит от «Аль-Хилаля» 60 млн евро несколькими траншами. Сейчас клубы обсуждают детали, связанные с условиями, на которых будут производиться выплаты. Сделку уладят, когда этот вопрос согласуют.

Малком уже договорился с « » об условиях личного контракта.

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