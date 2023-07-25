«Зенит» получит 60 млн евро за Малкома несколькими траншами. Сделку с «Аль-Хилалем» закроют, когда условия выплат согласуют

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» и «Зенит» обсуждают последние детали по трансферу Малкома.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб приближается к договоренности о трансфере футболиста. Стороны занимаются подготовкой и проверкой документов.

«Зенит» получит от «Аль-Хилаля» 60 млн евро несколькими траншами. Сейчас клубы обсуждают детали, связанные с условиями, на которых будут производиться выплаты. Сделку уладят, когда этот вопрос согласуют.

Малком уже договорился с «Аль-Хилалем» об условиях личного контракта.

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18 комментариев

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леннорыч-абрамович
Малколма тоже частями будут отправлять в лучших традициях СПб?
+42
-16
+26
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Dmitriy
Ответ Макс Коновалов 1000
Раз,два,три, зенитушка…
Чемпион
+23
-4
+19
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MAXIMum1
Ответ Макс Коновалов 1000
Раз,два,три, зенитушка…
Победи!
+7
-1
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инок
Зенит молодцы, что додавили саудитов и вышли в хороший плюс из этого трансфера. А какими траншами заплатят - думаю договорятся.
+6
-3
+3
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Сергей Молодых
Ответ Мексиканская песня
Я бы вложился в проект, в котором все новости без Зенита.
Вложись в Спартак
+3
0
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Ninjah
бичи. взяли в кредит, хотя у самих денег навалом)
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Максим Сивков
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Ответ леннорыч-абрамович
Малколма тоже частями будут отправлять в лучших традициях СПб?
вот это шутка, вот это уровень!
+8
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Dmitriy
деньги у них эти есть,но зачем так делается?
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Groznyi2024
Просто вдумайтесь, САМАЯ ДОРОГАЯ ПОКУПКА АРАБОВ - МАЛКОМ.
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freeman123
Ответ Dmitriy
деньги у них эти есть,но зачем так делается?
Раньше так делали что б у УЕФА к нам вопросов не было с ФФП, сейчас хз почему. Мы в ЕК не выступаем и вырядил ближайший год там будем
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Мексиканская песня
Ответ Сергей Молодых
Вложись в Спартак
Да. Он лучше вас.
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Мексиканская песня
Ответ Сергей Молодых
Вложись в Спартак
Я бы вложился в проект, в котором все новости о Спартаке.
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