Агент Давинсона Санчеса о переходе в «Спартак»: «Упорно работаем, чтобы это случилось»

Агент Давинсона Санчеса оценил вероятность трансфера защитника «Тоттенхэма» в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые предложили за 27-летнего игрока сборной Колумбии 8-10 млн евро.

«Переход Санчеса в « » остается одним из возможных вариантов.

Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — сообщили в агентстве FV Players.