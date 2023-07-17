Агент Давинсона Санчеса о переходе в «Спартак»: «Упорно работаем, чтобы это случилось»
Агент Давинсона Санчеса оценил вероятность трансфера защитника «Тоттенхэма» в «Спартак».
Ранее стало известно, что красно-белые предложили за 27-летнего игрока сборной Колумбии 8-10 млн евро.
«Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов.
Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — сообщили в агентстве FV Players.
В Зените духовник был, тоже вроде шутник тот ещё. Пропал куда-то. Случилось что?
Навскидку однозначно более сильных защитников в лиге нет.