Агент Давинсона Санчеса о переходе в «Спартак»: «Упорно работаем, чтобы это случилось»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Спорт-Экспресс Футбол

Агент Давинсона Санчеса оценил вероятность трансфера защитника «Тоттенхэма» в «Спартак».

Ранее стало известно, что красно-белые предложили за 27-летнего игрока сборной Колумбии 8-10 млн евро.

«Переход Санчеса в «Спартак» остается одним из возможных вариантов.

Мы до сих пор упорно работаем, чтобы это случилось», — сообщили в агентстве FV Players.

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29 комментариев

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ivannumber1
Давайте и его и Эраковича)
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Spartakus1984
Услышали про Эраковича и активизировались Англичане?Не знаю,даже какой трансфер был бы лучше,класс за Санчесом,перспективы за Сербом
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Дмитриев Юрий
Ответ udiekemen
8-10 думаю мало, там Турки за него 15 уже предложили
Ну видимо не предложили, раз они упорно хотят в Спартак... Сам Спартак уже передумал, а эти всё надеются...
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Васильев Василий
спартак не плохо так закупается ради 5 места )
Хорошая шутка))

В Зените духовник был, тоже вроде шутник тот ещё. Пропал куда-то. Случилось что?
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Spartakus1984
Юрка Георгиевский,он же комплексуйкин,такую чушь пишет))
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Ленид Вилькин
Ответ ivannumber1
Давайте и его и Эраковича)
Надо начать с одного,ну а если будет и второй,то браво селекционный отдел и вышестоящие !
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Антон Круть
По меркам РПЛ - лютый топ будет, если перейдет.
Навскидку однозначно более сильных защитников в лиге нет.
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samarskij-kuzmich
В чем упорная работа состоит? Агент каждый день звонит в Спартак "Дай миллион, дай миллион" (С) По методу Паниковского.
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Arti22
ГО ОБОИХ
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надо брать, лишним не будет!
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Ильдар Фарукшин
Ждём с нетерпением и серба тоже
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Spartakus1984
Ответ udiekemen
8-10 думаю мало, там Турки за него 15 уже предложили
В газетах предложили?))
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Дмитриев Юрий
Ответ Евгений Кузнецов
Селихов, Санчес - Эракович - Хлусевич - Джикия, Бонгонда - Мозес - Литвинов - Медина - Промес, Соболев с таким составом - да, можно перспективить будет
Даа, перспективить может и можно будет, но бороться за чемпионство, это другой вопрос...
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Spartakus1984
Ответ Евгений Кузнецов
Селихов, Санчес - Эракович - Хлусевич - Джикия, Бонгонда - Мозес - Литвинов - Медина - Промес, Соболев с таким составом - да, можно перспективить будет
А Рожерио куда ты дел?))И в 3 ЦЗ защитника Абаскаль не будет играть
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WelD
Ответ Артем Гладских
Хоть и не люблю Спартак, но он вам будет полезен.
Не факт
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Артем Гладских
Хоть и не люблю Спартак, но он вам будет полезен.
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Nico Boi
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Откуда у Спартака столько бабла?
это Гинер все купил
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Откуда у Спартака столько бабла?
В долг взяли у Зенита с%
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Spartakus1984
Юрка Георгиевский,он же комплексуйкин,такую чушь пишет))
+🤝
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