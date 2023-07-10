«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Санчеса. Турки устно предложили «Тоттенхэму» 9 млн евро

«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Давинсона Санчеса.

Турецкий клуб сделал « » устное предложение о трансфере защитника, сообщает Фабрицио Романо. «Львы» готовы заплатить около 9 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют еще несколько клубов. «Тоттенхэм» готов отпустить колумбийца, все будет зависеть от его решения.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что « » предложил 15 миллионов евро за .