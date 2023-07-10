«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Санчеса. Турки устно предложили «Тоттенхэму» 9 млн евро
«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Давинсона Санчеса.
Турецкий клуб сделал «Тоттенхэму» устное предложение о трансфере защитника, сообщает Фабрицио Романо. «Львы» готовы заплатить около 9 миллионов евро.
Интерес к игроку проявляют еще несколько клубов. «Тоттенхэм» готов отпустить колумбийца, все будет зависеть от его решения.
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» предложил 15 миллионов евро за Санчеса.
Не напомнишь, кому вы выдали российские паспорта из бразильской диаспоры? И кто из них выйдет на поле в этом сезоне?
Вот это Малком с Клаудиньё вам и попу показали! Не хотят они быть питерскими патриотами! :))))) Готовы хоть в Саудовскую Аравию убежать!