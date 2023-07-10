«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Санчеса. Турки устно предложили «Тоттенхэму» 9 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

«Галатасарай» поборется со «Спартаком» за Давинсона Санчеса.

Турецкий клуб сделал «Тоттенхэму» устное предложение о трансфере защитника, сообщает Фабрицио Романо. «Львы» готовы заплатить около 9 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют еще несколько клубов. «Тоттенхэм» готов отпустить колумбийца, все будет зависеть от его решения. 

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» предложил 15 миллионов евро за Санчеса

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20 комментариев

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futbol Liverpool
Ух я думал что санчес уже давно старикашка , а ему всего 27 для клуба уровня севильи , лацио , астон виллы это хороший игрок
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Федот Евграфович
Ответ Камбоджа Иванов
Почему нож в спину? Унижать Спартак - это подарок от Турции для всей России. А если серьезно, приплел ты, конечно.
Унижать Зенит руками самих же зенитовцев вот это действительно подарок от них всей России!
Не напомнишь, кому вы выдали российские паспорта из бразильской диаспоры? И кто из них выйдет на поле в этом сезоне?
Вот это Малком с Клаудиньё вам и попу показали! Не хотят они быть питерскими патриотами! :))))) Готовы хоть в Саудовскую Аравию убежать!
+7
-3
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Jovana Jovičić
Придется выбирать между еврокубками и тарасовским борщом, ведь Спартак точно большую личку не навалит, они же не Зенит, да?
+16
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arspurs9
Ну в РПЛ он точно должен быть одним из лучших. Хорошая техника, отличная скорость, качественно ведет борьбу. Ошибается порой, да, но у нас за ошибки наказывают куда меньше и реже, чем в АПЛ.
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Recreated
Ответ Marcus-light
Санчес отличный защитник. И потому не должен играть в Спартаке
Да не гони, это привоз!
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Святослав Лис
Смешно надеяться, что б такой игрок перешел играть в чемпионшип, где не светят евпокубки.
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Pivas@posal.na.boloto
Думаю он выберет деньги , уровень лиги повысится! Ждём в Спартак
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Slavnov
нафига он нужен,ему 27 лет,просто выкинутые деньги,за человека который может потерять мотивацию в рфпл,за такие деньги можно супер пупер перспективного найти,в америке,африке или даже азии,да и в европе,в той же франции десятки молодых ребят,с большим будущим
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dudufufu
Ответ Jovana Jovičić
Придется выбирать между еврокубками и тарасовским борщом, ведь Спартак точно большую личку не навалит, они же не Зенит, да?
У Спартака Кавазашвили в музее, как раз после Медины свободное окно для Санчеса появится. Так что тут без вариантов.
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bevooch
Ответ Камбоджа Иванов
Почему нож в спину? Унижать Спартак - это подарок от Турции для всей России. А если серьезно, приплел ты, конечно.
В моем городе это называется: "сарказм".
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Камбоджа Иванов
Ответ Федот Евграфович
Унижать Зенит руками самих же зенитовцев вот это действительно подарок от них всей России! Не напомнишь, кому вы выдали российские паспорта из бразильской диаспоры? И кто из них выйдет на поле в этом сезоне? Вот это Малком с Клаудиньё вам и попу показали! Не хотят они быть питерскими патриотами! :))))) Готовы хоть в Саудовскую Аравию убежать!
Какой же позор давать российские паспорта игрокам, которые не бросили Россию, когда могли спокойно соскочить. Вот прятать преступника от европейского правосудия - это престижно.
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Murat11
Ответ Святослав Лис
Смешно надеяться, что б такой игрок перешел играть в чемпионшип, где не светят евпокубки.
А клубы МЛС участвуют в таких турнирах?)
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