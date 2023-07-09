«Спартаку» предложили защитника «Тоттенхэма» Санчеса. Агент игрока утверждает, что московский клуб направил официальное предложение

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм агенты Давинсон Санчес Спорт-Экспресс ТАСС Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.

Как передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента Санчеса Фернандо Вильярреала, «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника. При этом отмечается, что личные условия контракта Санчеса по-прежнему не согласованы. Сумма, предложенная «Тоттенхэму» московским клубом, не уточняется.

Однако ТАСС опровергает эту информацию, утверждая, что формальных предложений по трансферу Санчеса не было. Сообщается, что «Спартаку» были предложены услуги колумбийского защитника, и в данный момент клуб рассматривает возможность его подписания.

В прошедшем сезоне Давинсон Санчес провел в составе «Тоттенхэма» 24 матча во всех турнирах. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Агнет уже сказал,что не было предложения.Все врут кругом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузбасс
С трудом верится, что он приедет в Россию.
Но если получится его заманить - это будет топ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Утка аж браконьеры собрались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий