«Спартаку» предложили защитника «Тоттенхэма» Санчеса. Агент игрока утверждает, что московский клуб направил официальное предложение

«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.

Как передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента Санчеса Фернандо Вильярреала, «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника. При этом отмечается, что личные условия контракта Санчеса по-прежнему не согласованы. Сумма, предложенная «Тоттенхэму» московским клубом, не уточняется.

Однако ТАСС опровергает эту информацию, утверждая, что формальных предложений по трансферу Санчеса не было. Сообщается, что «Спартаку» были предложены услуги колумбийского защитника, и в данный момент клуб рассматривает возможность его подписания.

В прошедшем сезоне Давинсон Санчес провел в составе «Тоттенхэма» 24 матча во всех турнирах. Подробная статистика 27-летнего защитника доступна здесь.