«Спартак» предложил «Тоттенхэму» 8-10 млн евро за Санчеса и не готов платить больше (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

«Спартак» готов заплатить за Давинсона Санчеса не больше 10 миллионов евро.

Российский клуб предложил «Тоттенхэму» 8-10 миллионов евро за трансфер защитника, сообщает Legalbet. Красно-белые не готовы платить больше 10 миллионов.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что москвичи предложили «Тоттенхэму» 15 миллионов евро. Также стало известно, что интерес к игроку проявляет «Галатасарай».

В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузбасс
За такие деньги найдется масса желающих его приобрести.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Если вдруг получится, в чем я очень сомневаюсь, это будет просто огненный трансфер для нашего чемпионата!
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lenin 073
думаю к туркам поедет
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HusseinFatal
чушь какая-то у него трансфемаркете 15, зачем Спартак, если можно в условный Ноттингем поехать лесники берут все что плохо лежит
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Очень ненадёжный по меркам АПЛ защитник, но в РПЛ есть все шансы стать стеной.

Если реально подпишут, то буду в шоке.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Богданов
Ответ Виктор Нико
наврядли англичане рискнут отдавать игрока в рпл
Принципы принципами, but 20$ is 20$
Это переводить деньги за Захаряна, Влашича и Крала им что-то вечно мешает, а получить деньги, уверен, ничего не помешает)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Нико
Ответ Ебздрогыч
Если вдруг получится, в чем я очень сомневаюсь, это будет просто огненный трансфер для нашего чемпионата!
наврядли англичане рискнут отдавать игрока в рпл
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
журналист Legalbet Анар Ибрагимов. т.е. источник ссылается сам на себя, и это какая-то букмекерская контора, которая ну ни разу не пытается просто прорекламиться 🤣
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
Ответ mr kovalsky
а как Спартак платить будет? Захаряна же не смогли подписать из Лондона из за проблем с переводом средств
По Захаряну вопросы нужно Динамо задавать, это клуб не смог наладить проводку транша.
Другие клубы РПЛ уже проводят платежи и принимают, причем вполне законными путями.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Такие новости можно каждый час сочинять и добавлять детали.Источник букмекерская контора.Да уж.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
ох уж эти сказочники....прямо всё бросил этот санчез и поехал из английской лиги в российскую...это как в шайбе из нхл в польшу
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
а как Спартак платить будет? Захаряна же не смогли подписать из Лондона из за проблем с переводом средств
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Он сюда только из-за денег и поедет, спортивный интерес отсутствует!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Не вижу хорошего паса у него. Все остальное для хорошего защитника есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
А когда-то отличным талантом считался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Санчесу конечно лучше перейти в РПЛ Чемп топ 10 мира , Чемп Турции даже не в топ 15.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S<>M
Ну и правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Спартак, смотрю, бабла не жалеет. За никому до России неизвестного Медину приличные деньги заплатил. Неужто попытаются на чемпионство замахнуться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
когда-то считался перспективнейших игроком...Но, потом, что-то пошло не так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Кузбасс
За такие деньги найдется масса желающих его приобрести.
Это какой то Анар Ибрагимов новость придумал.Нет смысла даже обсуждать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ HusseinFatal
чушь какая-то у него трансфемаркете 15, зачем Спартак, если можно в условный Ноттингем поехать лесники берут все что плохо лежит
в апл он никому не нужен. Им интересуются только Спартак, Галатасарай и Вильярреал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ HusseinFatal
чушь какая-то у него трансфемаркете 15, зачем Спартак, если можно в условный Ноттингем поехать лесники берут все что плохо лежит
на ТМ то 15, но год контракта, уже не юниор, легионер...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Так то топовый игрок для РПЛ, и данные хорошие и опыт хороший ....Не поверю пока не будет официального подтверждения!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий