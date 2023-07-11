«Спартак» предложил «Тоттенхэму» 8-10 млн евро за Санчеса и не готов платить больше (Legalbet)
«Спартак» готов заплатить за Давинсона Санчеса не больше 10 миллионов евро.
Российский клуб предложил «Тоттенхэму» 8-10 миллионов евро за трансфер защитника, сообщает Legalbet. Красно-белые не готовы платить больше 10 миллионов.
Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что москвичи предложили «Тоттенхэму» 15 миллионов евро. Также стало известно, что интерес к игроку проявляет «Галатасарай».
В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь.
Если реально подпишут, то буду в шоке.
Это переводить деньги за Захаряна, Влашича и Крала им что-то вечно мешает, а получить деньги, уверен, ничего не помешает)
Другие клубы РПЛ уже проводят платежи и принимают, причем вполне законными путями.