«Спартак» предложил «Тоттенхэму» 8-10 млн евро за Санчеса и не готов платить больше (Legalbet)

«Спартак» готов заплатить за Давинсона Санчеса не больше 10 миллионов евро.

Российский клуб предложил « » 8-10 миллионов евро за трансфер защитника, сообщает Legalbet. Красно-белые не готовы платить больше 10 миллионов.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что москвичи предложили «Тоттенхэму» 15 миллионов евро. Также стало известно, что интерес к игроку проявляет «Галатасарай».

В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь.