«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)
«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.
Как сообщает L’Équipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.
«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.
Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.
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