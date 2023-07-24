«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)

«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.

«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.

«Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе 700 млн евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м (Джеймс Бендж)

Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму». «Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за форварда

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»