«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«Барселона» хочет пригласить Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, на сегодняшний запланированы телефонные переговоры между «ПСЖ» и «Барселоной», на которых стороны обсудят интерес каталонцев к нападающему.

«Барса» хотела бы предложить «ПСЖ» в рамках сделки нескольких игроков, потому что у них нет финансов для проведения такого трансфера.

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе

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134 комментария

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Flavius
Это самая нелепая утка как минимум за последние 10 лет ))
+180
-6
+174
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kaka10
Ответ Flavius
Это самая нелепая утка как минимум за последние 10 лет ))
Барса предложит за Мбаппе - Фати, Феррана и Деста,

а самому Мбаппе 4.5 млн в год в первый сезон и 5.5 млн во втором, когда смогут зарегистрировать в команде

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+91
-8
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breeze1989
Сайту нужно раздел Юмор создавать для таких новостей
+69
-2
+67
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Lionel Andres Messi 10
Шутки шутками, а за Эрика Гарсию и Феррана Луис Энрике вполне может отдать половину команды.
+49
-3
+46
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Ебздрогыч
Чтобы перебить предложение Аль-Хилаля, каталонцам придется предложить нескольких игроков, Камп Ноу и Хави
+24
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Хазяин
нескольких игроков это сколько? 10 или 15?
+17
-5
+12
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JealousOne
Ответ GuruFutbola
Хочу увидеть лицо каждого глора реала после этой сделки 🤣🤣🤣🤣
А как же "хахаха этот токсичный наемник испортит атмосферу в реале и разведет их на много денег". Что за переобувочка на ходу у болелов бчк?)
+15
-4
+11
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<~Inter~>
Так Роке может не успеть сыграть за Барсу
+12
-3
+9
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QWertY
Анекдот дня)
+17
-9
+8
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JENNINGS
Ответ Hala Madrid
Пхахааххаха😂😂😂 ребята смотрите как они себя утешают)) ну это уже позор🤣 ну как вас не жалеть скажите?
Они свободных агентов еле-еле регистрируют, зато хотят взять Мбаппе, стартовый ценник на которого 150 млн ))) Я скорее в Сатану поверю, чем в этот трансфер )))
+11
-3
+8
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Nikita Ufimtsev
Ответ GuruFutbola
Хочу увидеть лицо каждого глора реала после этой сделки 🤣🤣🤣🤣
Деньги где на трансфер возьмут и чем платить будут?
Подписками на спотифай?
+15
-7
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Дмитрий
Ответ kaka10
Барса предложит за Мбаппе - Фати, Феррана и Деста, а самому Мбаппе 4.5 млн в год в первый сезон и 5.5 млн во втором, когда смогут зарегистрировать в команде ОТВЕТИТЬ
В первые полгода надо будет пойти на снижение з/п ради цветов и спирита барсы
+9
-3
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GuruFutbola
Хочу увидеть лицо каждого глора реала после этой сделки 🤣🤣🤣🤣
+30
-26
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blaugrano
Сценарий этого сериала уже вышел из-под контроля.
+6
-3
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если Мбаппе перейдет в Барсу, то болел Реала не будет месяц на спортсе
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Hala Madrid
Ответ Игорь Климов
Практически любой игрок будет выходить в стартовом составе в ПСЖ из предложенных Барселоной.
Вам позорится уже не надоело? Ааа, хотя вы уже привыкли же))
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серёга124
а прикиньте если перейдёт что скажут Фаны реала
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rej1sta
Спотифай премиум на год и вся скамейка запасных. Думаю, ПСЖ согласится.
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Hala Madrid
Ответ Игорь Климов
Практически любой игрок будет выходить в стартовом составе в ПСЖ из предложенных Барселоной.
Кто ферран? Фати? Гави?😂
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doctorfaust1982sk@gmail.com
Ответ Человек1991
Мбаппе брат пойми наконец , что ты не уживёшся слева в атаке с Винни, и в судейском Реале у тебя не будет честных титулов и соответственно честных Золотых Мячей и Бутс, да даже нечестных может не быть, поскольку почти все топ игроки не заиграли там , исходя из всего этого даже если ты будешь сильно играть, то всё равно адекватные футбольные эксперты и болельщики не смогут считать тебя лучшим футболистом. Мбаппе брат переходи в Барселону ) будет новая эпичная очная битва в Ла Лиге : Мбаппешка против Винни Пуха.)
Хорошо, я перейду в Барсу.
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Hala Madrid
Ответ Игорь Климов
Практически любой игрок будет выходить в стартовом составе в ПСЖ из предложенных Барселоной.
У барсы игроки уровня хетафе не говоря о Псж
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Asker Nourusov
Ответ Nikita Ufimtsev
Деньги где на трансфер возьмут и чем платить будут? Подписками на спотифай?
у них есть тракторист
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GuruFutbola
Если это произойдет, это будет самым угарным событием за всю историю существования футбола. Над мчк и так ржали весь прошлый год, после кидка топаря спустя 5 лет унижений переца на коленях перед ним, а сейчас будут ржать всю жизнь и меньше чем клуб можно будет переименовать в клуб *слово на букву к* 😹😹😹
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Они свободных агентов еле-еле регистрируют, зато хотят взять Мбаппе, стартовый ценник на которого 150 млн ))) Я скорее в Сатану поверю, чем в этот трансфер )))
это фанаты, которые неделю назад писали, что хотят видеть черепашку в Мадриде, чтобы тот испортил атмосферу в команде - ты воспринимаешь их всерьез?)
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Hala Madrid
Ответ иц а мэн
один фати стоит трех мбаппе как минимум
Да один Кубо вся Атака барсы😂 иди лучше учи гимн ЛЕ на этот сезон тоже) пхахаахахаха🤣🤣
+5
-4
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