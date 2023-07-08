«ПСЖ» может подписать Дембеле на замену Мбаппе. Энрике считает вингера «Барсы» одним из лучших на позиции

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле деньги Футбол

«ПСЖ» может подписать Усмана Дембеле на замену Килиану Мбаппе.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе отказался продлевать соглашение с «ПСЖ» после 2024 года и намерен уйти бесплатно в конце предстоящего сезона. Клуб готов продать форварда этим летом, если он не изменит свое решение в течение двух следующих недель.

По информации Foot Mercato, «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Усмана Дембеле в случае ухода Мбаппе. Луис Энрике, недавно возглавивший команду, считает вингера «Барселоны» одним из лучших игроков на своей позиции. При этом в контракте Дембеле прописаны отступные в размере 50 миллионов евро в случае ухода из «Барселоны» до 31 июля.

Сообщалось, что Дембеле отказался активировать опцию выкупа своего контракта, истекающего в 2024 году, и обсуждает с «Барселоной» продление соглашения до 2027 года.

В 25 матчах прошедшего сезона Ла Лиги Дембеле забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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3 комментария

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Кирилл
И недавно была новость, что Энрике не хочет никого подписывать в ПСЖ из Барселоны чтобы наладить отношения между клубами )

Не думаю, что что-то поменялось и агенты Дембеле просто хотят поднять денег на новом контракте )
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