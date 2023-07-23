Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» надеется, что Килиан Мбаппе рассмотрит различные варианты продолжения карьеры.

По данным Le Parisien, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи связался с форвардом и попытался уговорить его выслушать предложения других команд. Отмечается, что некоторые клубы уже проявляют интерес и готовы в том числе включить своих футболистов в возможную сделку.

При этом Мбаппе хочет только в «Реал» и не обращает внимания на альтернативы.

Сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает выручить как минимум 150 млн евро в результате продажи своего лучшего бомбардира.

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62 комментария

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Ovi174
В прошлом году мы тоже это слышали, в итоге черепах использовал Реал, чтобы получить пожирнее контракт от ПСЖ…
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Отец Абду
В борьбу может включиться воронежский Факел. По данным Marca, руководство рассчитывает, что Мбаппе поможет клубу сохранить прописку в РПЛ:)
+50
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Mbest77
Ответ Отец Абду
В борьбу может включиться воронежский Факел. По данным Marca, руководство рассчитывает, что Мбаппе поможет клубу сохранить прописку в РПЛ:)
Ну что за бред Вы пишите! Давно известно, что Мбаппе не подходит под стиль игры Факела. Клуб рассматривает исключительно Холланда
+14
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+13
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Геннадий Тимченко
Ответ Ювентиниус
Пешеход делает результат и стал 35 лет ЧМ! Мбаппе пешеход уже 25 лет. Статистику смотри братело прежде чем кого то назвать пещеходом. И вообще хватит какаго то пешехода в 25 лет недобившегося ничего в личном плане сравнивать с Месси который выиграл на всвоем пути все и вся , в индивдуальном ,командном плане. Только один ЗМ и ЛЧ чего стоит сравня игроком подающий надежды(((((((
ну начнём с того, что Мбаппе к своим годам чемпион и вице-чемпион Мира к своим годам... а пеший во сколько лет этого достиг❓🤔
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red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Также в целях выхода в РПЛ и поднятия престижа российского футбола в нем заинтересованы Химки
В Химки надо Хакими)
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Пирс Морган
Цирк Шапито - гастроли каждый день
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Axs Men
Ответ OldRedWhite
Расчленит это аравиец парнишку , если не уговорит ! Для них это дело привычное …
И на черепаший суп отправит
+3
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Геннадий Чеботарев
какими они сейчас жалкими выгледят,это шейхи,которые ещё вчера позиционировали себя как хозяева жизни))) а сейчас и уши сложили и хвост поджали)))) не нравится им такая игра по ими же самими установленными правилами!!!
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Men77
Ответ OldRedWhite
Расчленит это аравиец парнишку , если не уговорит ! Для них это дело привычное …
он же вроде катарец
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Lux_Vid Александров
Если он реально захочет кинуть ПСЖ с нулём в кармане, его и заказать могут, доиграется...
ну пешего же в Барсе не заказали... более того, до сих пор ему платят дань🤣
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Lionel Andres Messi 10
Ответ vdm23
для таких дурочков как ты нужно выделять жирным шрифтом : Мбаппе хочет только в «Реал» и не обращает внимания на альтернативы
Мбаппе ещё прошлым летом дал понять, что его слова не совпадают с его действиями.
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JealousOne
Ответ Barca_mania
В этом году все то же самое. Мбаппе второй раз попользует реал, но фаны сливочных все равно будут ждать его в следующем сезоне)
Так шейхи наоборот готовы любыми деньгами его закидать, лишь бы остался. Он не хочет продлевать контракт именно из-за спортивных амбиций, говорил в интервью. Ну и недавно был инсайд про то что шейхи предложили ему контракт на миллиард евро, но тот отказался
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sd4fmwrvz8
Достал этот любитель трансов
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Hala Madrid
Ответ Barca_mania
В этом году все то же самое. Мбаппе второй раз попользует реал, но фаны сливочных все равно будут ждать его в следующем сезоне)
Слушай ты правду веришь что Мбаппе не перейдет в Реал в этом сезоне? Или утешаешь себя этим!?
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Айнур Билалов
айда к нам в уфу братуха очень нужен
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Данил Бакуров
Ответ Mbest77
Ну что за бред Вы пишите! Давно известно, что Мбаппе не подходит под стиль игры Факела. Клуб рассматривает исключительно Холланда
Мбаппе хорошо бы подошёл под схему и игру "Енисея", как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы уже работают над возможным переходом, а сам игрок ждёт возможности выступить за новый клуб

Напоминаем, что в прошлом сезоне енисей занял 4 место в лучшей лиге мира и проиграл в стыковых матчах воронежском факелу(3:0)
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Slot_Receiver
Ответ Мбаппе: но энтьендо
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Валя Юлина
К скольки футболистам домой грабители залезали.К Мбаппе тоже скоро могут залезть ,пинков надавать
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Златан Кубарев
обмен на Влаховича(с двумя пальцами на руке) с доплатой в 50м от юве. и ненадо этого черного бревна в лице луКАКИ.
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леннорыч-абрамович
Президент ПСЖ или король Испании? Кто круче?
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swerh
ПСЖ теперь аукцион хочет устроить...
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Lionel Andres Messi 10
Ответ llolishe
Ну ясно-кто больше лавэ предложит туда и убежит
То есть останется в ПСЖ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Отец Абду
В борьбу может включиться воронежский Факел. По данным Marca, руководство рассчитывает, что Мбаппе поможет клубу сохранить прописку в РПЛ:)
Также в целях выхода в РПЛ и поднятия престижа российского футбола в нем заинтересованы Химки
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OldRedWhite
Ответ Men77
он же вроде катарец
Ну так я и пишу аравиец , а не саудит !
Полуостров у них один , Аравийский )))
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khali
Ответ Mbest77
Ну что за бред Вы пишите! Давно известно, что Мбаппе не подходит под стиль игры Факела. Клуб рассматривает исключительно Холланда
Холланд в Факеле, да еще и при живом Максимове, зачем он им?? вот это истинный бред! Евсеев строит команду в стиле топового, легендарного Милана, вижу усиления исключительно в опорной зоне…
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