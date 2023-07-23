Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»
«ПСЖ» надеется, что Килиан Мбаппе рассмотрит различные варианты продолжения карьеры.
По данным Le Parisien, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи связался с форвардом и попытался уговорить его выслушать предложения других команд. Отмечается, что некоторые клубы уже проявляют интерес и готовы в том числе включить своих футболистов в возможную сделку.
При этом Мбаппе хочет только в «Реал» и не обращает внимания на альтернативы.
Сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает выручить как минимум 150 млн евро в результате продажи своего лучшего бомбардира.
Напоминаем, что в прошлом сезоне енисей занял 4 место в лучшей лиге мира и проиграл в стыковых матчах воронежском факелу(3:0)
Полуостров у них один , Аравийский )))