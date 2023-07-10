«ПСЖ» хочет подписать Бернарду, чтобы успокоить фанатов на фоне истории с Мбаппе. «Барса» не сможет заплатить 80 млн евро за хавбека «Сити»
«ПСЖ» может подписать Бернарду Силву летом.
По информации Marca, «ПСЖ» рассчитывает подписать несколько звездных игроков, чтобы заставить болельщиков забыть о ситуации с Килианом Мбаппе, который, как ожидается, покинет «ПСЖ» этим летом, если не продлит контракт после 2024 года.
Отмечается, что продолжение карьеры в «Манчестер Сити» не является приоритетом Бернарду Силвы. Помимо «ПСЖ», 28-летним полузащитником также интересуется «Барселона», однако каталонский клуб не сможет заплатить 80 миллионов евро – сумму, в которую оценивается трансфер португальца.
Ранее сообщалось, что в подписании Бернарду заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также у португальца хорошие отношения с Луишем Кампушем.
Также у Силвы есть предложение от «Аль-Хилаля» на 500 тысяч фунтов в неделю, однако приоритетным вариантом полузащитника является продолжение карьеры в Европе.
Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».
Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.
«Ложь!
И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится
Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
Главный шантажист в мире. Как Мбаппе разводит «ПСЖ» и «Реал» на баснословные суммы
Поздним вечером в четверг издание PSG Community разразилось инсайдом о согласовании 250-миллионного трансфера между «ПСЖ» и «Реалом», а уже утром несколько испанских журналистов, близких к мадридскому клубу, опровергли эту информацию.
Поведение Мбаппе и его представителей все больше напоминают мошенническую схему, благодаря которой два больших клуба постоянно вынуждены повышать ставки, а в выигрыше в итоге остается только сам игрок.
В 2022-м Мбаппе умело развел «ПСЖ» на гигантский контракт. Килиан, словно опытный игрок в покер, умело блефовал, на протяжении года строя глазки Флорентино Пересу. В итоге, когда все были уже уверены, что Килиан на правах свободного агента отправится в «Реал», нападающий заявил о своем решении остаться в Париже.
До этого Мбаппе успел побывать в Мадриде, встретиться с президентом «Реала» и дать предварительное согласие на переход. На офис «ПСЖ» это произвело сильное впечатление, и хозяева парижан решили тупо завалить Килиана деньгами. Форвард в итоге добился своего и подписал беспрецедентный контракт для европейского футбола.
Еще одна жертва Мбаппе в этой истории — президент «Реала», которого просто использовали в качестве наживки. Неудивительно, что опытный Флорентино Перес был в бешенстве, узнав о выборе форварда:
— Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я видел, что это уже не тот Мбаппе, которого я хотел подписать. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные, — говорил Перес год назад.
Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует еще один сезон. Так было и летом 2021 года, когда «Реал» был готов платить бешеные деньги за игрока с таким коротким сроком контракта. В итоге нападающий никуда не ушел, весь год мотал нервы владельцам парижан и выбил себе рекордный контракт.
В 2021-м Мбаппе заявил, что по окончании сезона не будет продлевать контракт с «ПСЖ». Сейчас он говорит ровно то же самое, но веры его словам куда меньше. Килиану следует определиться со своими приоритетами: в «Реале» его ждут хорошая рыночная зарплата, чемпионат более высокого уровня и возможность взять ЛЧ. В «ПСЖ» гарантированы гигантские деньги, но оставить наследие в футболе, сравнимое с Месси и Роналду, будет почти невозможно.
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