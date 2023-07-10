«ПСЖ» хочет подписать Бернарду, чтобы успокоить фанатов на фоне истории с Мбаппе. «Барса» не сможет заплатить 80 млн евро за хавбека «Сити»

«ПСЖ» может подписать Бернарду Силву летом.

По информации Marca, «ПСЖ» рассчитывает подписать несколько звездных игроков, чтобы заставить болельщиков забыть о ситуации с , который, как ожидается, покинет « » этим летом, если не продлит контракт после 2024 года.

Отмечается, что продолжение карьеры в « » не является приоритетом . Помимо «ПСЖ», 28-летним полузащитником также интересуется « », однако каталонский клуб не сможет заплатить 80 миллионов евро – сумму, в которую оценивается трансфер португальца.

Ранее сообщалось, что в подписании Бернарду заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также у португальца хорошие отношения с Луишем Кампушем.

Также у Силвы есть предложение от «Аль-Хилаля» на 500 тысяч фунтов в неделю, однако приоритетным вариантом полузащитника является продолжение карьеры в Европе.