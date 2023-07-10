«ПСЖ» хочет подписать Бернарду, чтобы успокоить фанатов на фоне истории с Мбаппе. «Барса» не сможет заплатить 80 млн евро за хавбека «Сити»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы болельщики Бернарду Силва Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» может подписать Бернарду Силву летом.

По информации Marca, «ПСЖ» рассчитывает подписать несколько звездных игроков, чтобы заставить болельщиков забыть о ситуации с Килианом Мбаппе, который, как ожидается, покинет «ПСЖ» этим летом, если не продлит контракт после 2024 года.

Отмечается, что продолжение карьеры в «Манчестер Сити» не является приоритетом Бернарду Силвы. Помимо «ПСЖ», 28-летним полузащитником также интересуется «Барселона», однако каталонский клуб не сможет заплатить 80 миллионов евро – сумму, в которую оценивается трансфер португальца.

Ранее сообщалось, что в подписании Бернарду заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также у португальца хорошие отношения с Луишем Кампушем.

Также у Силвы есть предложение от «Аль-Хилаля» на 500 тысяч фунтов в неделю, однако приоритетным вариантом полузащитника является продолжение карьеры в Европе.

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15 комментариев

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leroc
псж планирует проходить дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов, чтобы успокоить фанатов
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David Avagyan
Небо голубое, трава зелёное,Барса не сможет заплатить 80 милионов.
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0:4 на спотифай камп ноу
Барса не может восстановится от ухода Месси, тот так любил этот клуб что выдоил его на многие годы вперед. Тоже самое будет и с ПСЖ, пешеход разрушил атмосферу в клубе
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cektor
Сколько шума во круг этого мбуппе
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hiper26
Барсе хотя бы на Ромеу насобирать:)
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Oleg Olegov
Пусть Энрике забирает любимого Феррана за 80 млн, а Барса на эти деньги берет Бернарду.
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Люблю спортс
Ответ cektor
Сколько шума во круг этого мбуппе
Он сам уже меньше месяца назад сказал, что никуда перезолить не собирается. Журналисты видимо на этой теме трафик себе делают.😉

Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал».

Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема.

«Ложь!

И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится

Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
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Люблю спортс
Ответ Люблю спортс
Он сам уже меньше месяца назад сказал, что никуда перезолить не собирается. Журналисты видимо на этой теме трафик себе делают.😉 Килиан Мбаппе опроверг информацию о желании перейти в «Реал». Ранее издание Le Parisien сообщило, что Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом и общался с Флорентино Пересом после ухода Карима Бензема. «Ложь! И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где я счастлив, – в «ПСЖ», – написал форвард в твиттере.
И ЕЩЁ ДОБАВЛЮ ВОТ ЭТО!!!

Главный шантажист в мире. Как Мбаппе разводит «ПСЖ» и «Реал» на баснословные суммы

Поздним вечером в четверг издание PSG Community разразилось инсайдом о согласовании 250-миллионного трансфера между «ПСЖ» и «Реалом», а уже утром несколько испанских журналистов, близких к мадридскому клубу, опровергли эту информацию.

Поведение Мбаппе и его представителей все больше напоминают мошенническую схему, благодаря которой два больших клуба постоянно вынуждены повышать ставки, а в выигрыше в итоге остается только сам игрок.

В 2022-м Мбаппе умело развел «ПСЖ» на гигантский контракт. Килиан, словно опытный игрок в покер, умело блефовал, на протяжении года строя глазки Флорентино Пересу. В итоге, когда все были уже уверены, что Килиан на правах свободного агента отправится в «Реал», нападающий заявил о своем решении остаться в Париже.

До этого Мбаппе успел побывать в Мадриде, встретиться с президентом «Реала» и дать предварительное согласие на переход. На офис «ПСЖ» это произвело сильное впечатление, и хозяева парижан решили тупо завалить Килиана деньгами. Форвард в итоге добился своего и подписал беспрецедентный контракт для европейского футбола.

Еще одна жертва Мбаппе в этой истории — президент «Реала», которого просто использовали в качестве наживки. Неудивительно, что опытный Флорентино Перес был в бешенстве, узнав о выборе форварда:

— Мбаппе, который собирался сюда перейти, был другим. Раз все так, то пусть лучше остается в «ПСЖ». Я хотел видеть человека, живущего мечтой. Он прислал мне сообщение, я ему ответил. Я видел, что это уже не тот Мбаппе, которого я хотел подписать. Ни один игрок в истории «Реала» не стоял выше, чем остальные, — говорил Перес год назад.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует еще один сезон. Так было и летом 2021 года, когда «Реал» был готов платить бешеные деньги за игрока с таким коротким сроком контракта. В итоге нападающий никуда не ушел, весь год мотал нервы владельцам парижан и выбил себе рекордный контракт.

В 2021-м Мбаппе заявил, что по окончании сезона не будет продлевать контракт с «ПСЖ». Сейчас он говорит ровно то же самое, но веры его словам куда меньше. Килиану следует определиться со своими приоритетами: в «Реале» его ждут хорошая рыночная зарплата, чемпионат более высокого уровня и возможность взять ЛЧ. В «ПСЖ» гарантированы гигантские деньги, но оставить наследие в футболе, сравнимое с Месси и Роналду, будет почти невозможно.

Полная версия статьи: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI1907890_Glavnyj_shantazhist_v_mire_Kak_Mbappe_razvodit_PSZh_i_Real_na_basnoslovnyje_summy
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Life Music
Ответ David Avagyan
Небо голубое, трава зелёное,Барса не сможет заплатить 80 милионов.
Небо не всегда голубое, трава не всегда зеленая
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Moscwow
Ответ leroc
псж планирует проходить дальше 1/8 финала Лиги Чемпионов, чтобы успокоить фанатов
Пешеход слился в Америку, теперь до 1/4 будут доходить
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skxgpkt7xn
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Барса не может восстановится от ухода Месси, тот так любил этот клуб что выдоил его на многие годы вперед. Тоже самое будет и с ПСЖ, пешеход разрушил атмосферу в клубе
ты лучше про Юве и Ман Юнайтед поговори, и про сборную португалию не забудь
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