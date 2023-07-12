Лапорта об интересе «ПСЖ» к Дембеле: «Усман в восторге от «Барсы», он останется, думаю. Опасались его ухода в прошлом году, но этого не случилось»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Жоан Лапорта считает, что Усман Дембеле откажет «ПСЖ» и останется в «Барселоне».

Сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает возможность подписания Дембеле на замену Килиана Мбаппе. В трансфере вингера «Барселоны» заинтересован Луис Энрике.

– Дембеле очень любят и тренер, и руководство, и я в том числе. Я его большой поклонник. У него есть несколько представителей, с которыми сложно вести переговоры. Я уважаю их позицию, но они действуют в последнюю минуту. Сейчас мы ведем переговоры о продлении контракта, и мы надеемся, что вопрос будет решен.

«Барса» многое дала Дембеле, как и он «Барсе». Этот сезон был решающим. У него были травмы, это правда, и нам нужно поработать над этим. Этот сезон был результативнее других. Хави в восторге от него, и я тоже, – и агенты знают это, и именно поэтому они давят, но мы не собираемся терять здравый смысл и хладнокровие, которых требуют эти операции. У нас есть своя структура. Дембеле показывает высокий уровень, и мы постараемся сохранить его таким. С его стороны есть встречное предложение, в прошлом году он приложил усилия, чтобы помочь нам с ФФП.

– Знаете ли вы, что он не будет выкупать контракт за 50 миллионов евро?

– Да, и в данный момент продвигаются переговоры [о продлении контракта].

– Считаете ли вы, что он в зоне риска?

– Дембеле в восторге от «Барсы», и это наша большая удача – мы хотим видеть его в «Барселоне». Думаю, он останется, потому что хочет этого.

– Проблема в том, что «ПСЖ» хочет подписать его, если Мбаппе уйдет.

– Мы опасались этого в прошлом году, но этого не случилось. Дембеле хочет остаться в «Барсе», и я думаю, что он не захочет перейти куда-то еще, – сказал президент «Барселоны».

Дембеле хочет остаться в «Барселоне» и в «ПСЖ» не пойдет. Парижане с ним пока не связывались

 

 

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6 комментариев

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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Пиар это конечно хорошо, но никто этот балласт не заберёт, не надейся
+3
-1
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Алекс Ну
По мне, так ничего выдающегося он не показывает. Да игрок хороший, но расхвал прямо как мега-звезду.
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Ronaldinho Gaúcho
Он останется, думаю. Прочная уверенность)
0
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Bazilic
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Усман необсуждаемый топ. Лучший вингер в современном футболе, совершенный игрок
Аххахахах
Еще бы играл больше четырех месяцев в году)
+1
-1
0
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Фут.Боль
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Усман необсуждаемый топ. Лучший вингер в современном футболе, совершенный игрок
Главное, на тренировки пусть не опаздывает.
0
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