Карпин о россиянах в Европе: «Им нет смысла уезжать из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо»
Валерий Карпин: российским футболистам нет смысла уезжать в Европу.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему мало российских футболистов выступают в Европе.
– Почему сейчас так мало российских футболистов играет в ведущих европейских чемпионатах? В чем основная причина такой разницы с показателями 20-летней давности?
– Я бы даже сказал не 20-летней давности, а 30-летней.
Я думаю, им просто нет смысла уезжать. Из-за финансов. Зачем уезжать, если и здесь платят хорошо, – сказал Валерий Карпин.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23241 голос
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
