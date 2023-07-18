Газизов об иске к «Спартаку»: «Мы подписали документ, а потом они говорят: «А, сука, мы неправильно точку написали». Они считают, что ничего не должны – смеюсь до сих пор, балдею»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Первая лига Шамиль Газизов деньги Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс против «Спартака» и Леонида Федуна.

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей. В апреле суд отказал в выплате Газизову 399 млн рублей по иску к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.

– Сколько вам должен Федун?

– Все есть в интернете (по данным Metaratings, последний иск Газизова к Федуну был на сумму 359,9 млн рублей – прим. Sports.ru). Понимаю, большие суммы, вам интересно…

– Очень.

– Смотри. Есть наши с тобой трудовые отношения. Ты договариваешься, что они заканчиваются, мы пожали руки, подписали документ, в котором четко написаны условия. А потом тебе говорят: «А, сука, мы неправильно одну точку написали». И это все меняет. Дурак я, что не увидел эту точку? Да, дурак.

– А что вы там не разглядели?

– Что-то не разглядел, раз документ до сих пор оспаривается.

– Вкратце: из-за чего деньги до сих пор не пришли?

– Потому что в «Спартаке» считают, что ничего не должны. Слушайте, это уже такие юридические казусы… Я смеюсь до сих пор, балдею.

– А что смешного?

– То, что тебе изначально пишут: это – белое, а это – черное. А потом: «##### [нифига], все наоборот!» – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

Газизов об иске к «Спартаку»: «Надо идти до конца, если уверен в правоте. Можно проиграть, но достойно – как в футболе, а если не принял вызов – грош тебе цена»

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20 комментариев

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Красная стрела
Мда. Когда брали, думали профи. На тв там такой деловой ходил. Всё красиво. Редко когда сотрудник клуба так распиарен. Обычно мы их имя то не вспомним. Но Газизов, другое дело, такой яркой фигурой был сразу. А оказалось, обычный прохиндей и мармой какой-то.
+17
-3
+14
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onegin2007
С хитроумным поступили так же и ему не нравится)
+14
-4
+10
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bedLaM
какой же клоун...
+8
-3
+5
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Виталик Украинский
Ответ Назар Игорь
Таки непонятно, с кого он требует деньги, с ФК Спартак или с Федуна? Логичнее было бы требовать с Салиховой, ведь это она его сосватала в Спартак.
По закону, вернуть деньги должен клуб, который имеет право восполнить эти потери уже с Федуна. Леня же может потребовать компенсацию с Салиховой, но для этого нужно иметь яйца.
+2
-1
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Красная стрела
Вот вдумайтесь, человек ничего не сделал толком, но требует треть миллиарда рублей. Это ж надо г-ном быть таким. Конечно, кто с ним связался - это тоже круглые идиоты. Особенно Федун. Хорошо, что избавились и от одного, и от другого.
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Назар Игорь
Таки непонятно, с кого он требует деньги, с ФК Спартак или с Федуна? Логичнее было бы требовать с Салиховой, ведь это она его сосватала в Спартак.
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ЦСКА1960
На сайтах судов выкладывают тексты решений, интересно было бы найти дело Газизова и Спартака и почитать.
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Илья Ворошилов
Мошенник
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Не уверен!!
Так я не пойму у него в договоре тоже было прописано, что он параллельно может работать в Уфе?))
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свинья в лесу
"шарик-ты балбес"
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Ильдар Фарукшин
Привык пилить бабло из бюджета Уфы , а тут его поимели. Сейчас опять начнёт из Динамо Махачкала
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RWMen
Газик, все уже поняли, что ты решил по-быстрому срубить бабла с дуралея Федуна и результаты работы тебя не сильно волновали! Надеюсь тебе ничего не перепадет, ты ничего не достиг, кроме приглашения Урунова-позор тебе, наглющий башкир!
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градус ненависти
Он действительно думал что совладелец лукойла при желании не перекинет его через колено?;)
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Алексей Ненахов
Второй день ноет этот смехач
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S.S.S.R.
Болван ко...... глазый
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Abu Ibrahim
Ответ Красная стрела
Вот вдумайтесь, человек ничего не сделал толком, но требует треть миллиарда рублей. Это ж надо г-ном быть таким. Конечно, кто с ним связался - это тоже круглые идиоты. Особенно Федун. Хорошо, что избавились и от одного, и от другого.
Ты с какого колхоза ? Есть трудовой договор и не условия его расторжения.
Ювентус так Аллегри уже второй - третий год выгнать не может . Хотя он тоже не даёт ни игры ни результата .
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Красная стрела
Ответ Abu Ibrahim
Ты с какого колхоза ? Есть трудовой договор и не условия его расторжения. Ювентус так Аллегри уже второй - третий год выгнать не может . Хотя он тоже не даёт ни игры ни результата .
Проблема не в том с какакого я колхоза. Проблема в том, зачем брать колхозник за риском потерять на нем сотни миллионов. Ну к счастью он не далёкий, и ничего не может отсудить.
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Хамыч
Собирался кинуть перчатку зениту , а кинул её по итогу Федуну ... я не пойму за что он такие деньги с него пытался выдоить - за то что привёз Кокорина в Спартак ?)))
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