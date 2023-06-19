Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Газизов ТАСС Татьяна Завьялова Футбол

Шамиль Газизов подал новый судебный иск к «Спартаку».

Об этом сообщила юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

«Шамиль Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно «Спартак».

Это седьмой иск к «Спартаку». У нас все споры были с участием «Спартака», где-то «Спартак» был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным», – сказала Завьялова. 

Напомним, ранее суд обязал бывшего гендиректора «Спартака» выплатить клубу 92 миллиона рублей.

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19 комментариев

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Доктор Верховцев
Ненасытный Шамиль.
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Саша Пушкин
Ответ Доктор Верховцев
Ненасытный Шамиль.
Спартак там собирается дать хоть какое-то официальное заявление по Промесу ?!
В серьезной организации, понимая к чему всё идет, заранее бы подготовились выработали модель поведения и сразу же после объявления решения суда, выкатили бы пресс-релиз с позицией клуба.
Но в Спартаке жуют сопли и отмалчиваются уже пол дня.
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Милдронат Бромантанов
Ответ Саша Пушкин
Спартак там собирается дать хоть какое-то официальное заявление по Промесу ?! В серьезной организации, понимая к чему всё идет, заранее бы подготовились выработали модель поведения и сразу же после объявления решения суда, выкатили бы пресс-релиз с позицией клуба. Но в Спартаке жуют сопли и отмалчиваются уже пол дня.
Они уже ранее, по сути, всё объявили - мы не принимаем решения европейских судов, всё это фейки, полностью на стороне нашего уголовника.
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pyritanza
У Газизова, как и у Вина Дизеля, своя франшиза)
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Милдронат Бромантанов
Этот мошенник всё не уймется))
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Spaten
Гебен зи мир битте… Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы… Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело.))
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Vatikan
По идее на 7 остановится, как Ливерпуль(
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hulk&boloto
Газизов, опять ты?)
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Faust Doc
Шел 2223 год и 576 иск Газизова к Спартаку...
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pyritanza
Ответ Саша Пушкин
Спартак там собирается дать хоть какое-то официальное заявление по Промесу ?! В серьезной организации, понимая к чему всё идет, заранее бы подготовились выработали модель поведения и сразу же после объявления решения суда, выкатили бы пресс-релиз с позицией клуба. Но в Спартаке жуют сопли и отмалчиваются уже пол дня.
Пока Зарема не найдёт в деле руку Газпрома, заявлений не будет)
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hulk&boloto
Ответ Konstantin Meerov
ради 92 мультов можно и 77 исков подать
И ещё столько же на суды потратить, но ничего не получить...
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