Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»
Шамиля Газизова обяжут выплатить «Спартаку» 92 миллиона рублей.
В августе 2022 года «Спартак» подал иск к Шамилю Газизову о взыскании 88 млн рублей. Клуб считает, что бывший генеральный директор незаконно присвоил деньги, переведя их на карточку с помощью ключа.
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к «Спартаку» о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.
Не фартануло, как говорится