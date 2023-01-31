Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

обяжут выплатить «Спартаку» 92 миллиона рублей.

В августе 2022 года «Спартак» подал иск к Шамилю Газизову о взыскании 88 млн рублей. Клуб считает, что бывший генеральный директор незаконно присвоил деньги, переведя их на карточку с помощью ключа.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к « » о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.