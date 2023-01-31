Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов деньги Футбол

Шамиля Газизова обяжут выплатить «Спартаку» 92 миллиона рублей.

В августе 2022 года «Спартак» подал иск к Шамилю Газизову о взыскании 88 млн рублей. Клуб считает, что бывший генеральный директор незаконно присвоил деньги, переведя их на карточку с помощью ключа.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к «Спартаку» о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.

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34 комментария

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AaA
Мало!
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леша коваленко
Ответ Hunter Hunter
Против еврея не попрешь, это показало кто хозяин в россии
Тот спёр 88 млн, а виноват еврей. Ну и логика.
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Владимир Молявин
Правильное решение. Не надо было воровать.
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леша коваленко
Ответ Wiley Fox
Однажды башкир решил ограбить еврея, который с Путиным в доле осваивает земли Тушина Не фартануло, как говорится
А ты из каковских?
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леша коваленко
Если так дело пойдет, то его общипают со всех сторон.
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LifeSpartak
"Деньги правят миром и тот прав у кого их больше"! (с)
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-1
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Дуойка Бубнова
карма за термометр
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sah_mz
Что что а деньги федун не отдаст
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Lenin 073
Ответ Владислав88
Не Шпак, а Буша это говорил. Классику в лицо надо знать 🤣
Не Буша, а Бунша
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Иван Правспарт
И всё коту Масленица😁
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Hunter Hunter
Против еврея не попрешь, это показало кто хозяин в россии
+1
-2
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андрэ
Теперь на месте Спартака я бы срочно подал на бонкротство татарина, поставил своего управляющего и тогда татарин по другому запоет
+2
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Иван1984
Отодрали татарина!
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Mr.Hahn
Пошёл за шерстью, вернулся стриженным.
+5
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Владислав88
Ответ Ебздрогыч
Как говорил профессор Шпак, меня терзают смутные сомнения: сначала 92 миллиона у Спартака, потом 105 миллионов у Уфы... Эффективный менеджер, не так ли?
Не Шпак, а Буша это говорил. Классику в лицо надо знать 🤣
+11
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Плацкарт Вагоныч
Ахахахахаха! Шамилька сел в лужу. Жадность фраера сгубила…
+4
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PIT-BUL
Ответ Жаргал Шадапов
Тем времен Гус Тил 💁‍♂️
Гус Тил судился с федуном? Или ты писал на перемене не подумав
+12
-3
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Владислав88
Тяжело воровать без большой крыши. Толи дело Цорн с папашей-Прядкиным. Воруй не хочу, и никакой суд не поможет.
+6
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Жаргал Шадапов
Ответ evil
Федун: разводилу не разведешь ☝️
Тем времен Гус Тил 💁‍♂️
+7
-10
-3
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Wiley Fox
Однажды башкир решил ограбить еврея, который с Путиным в доле осваивает земли Тушина

Не фартануло, как говорится
+5
-3
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Усатый КозлоБык ©
Башкирского клоуна опять попустили 🤣🤣🤣🦣🦣🦣
Мало взыскали, за Урунова на столько же нахлобучить нужно. Хоть бы думал,с кем связывается.Хотя чем думать,ваккум в башке.Это не в ФНЛ неликвид впаривать.
+2
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Никита Самарин
Жду новости, что в Уфе не выплачивают ЗП.╰(*°▽°*)╯
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Усатый КозлоБык ©
Ответ corazón blanco
Опять Шамиль в минусе, бедная Уфа.
ФУфла будет чалиться по лфл лет 10 😂😂😂
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cektor
Наконец-то этого шарлатана поставили на место
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Усатый КозлоБык ©
Башкирского клоуна опять попустили 🤣🤣🤣🦣🦣🦣
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