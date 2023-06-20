Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)

Шамиль Газизов требует у «Спартака» более 300 миллионов рублей.

Вчера стало известно, что бывший генеральный директор красно-белых подал седьмой иск к клубу.

По информации Metaratings.ru, Газизов требует взыскать с московского клуба 359 910 000 рублей. В своем заявлении такую компенсацию он мотивирует ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

В апреле этого года Хорошевский суд Москвы отказал в выплате со стороны « » в размере 399 миллионов рублей.