Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)
Шамиль Газизов требует у «Спартака» более 300 миллионов рублей.
Вчера стало известно, что бывший генеральный директор красно-белых подал седьмой иск к клубу.
По информации Metaratings.ru, Газизов требует взыскать с московского клуба 359 910 000 рублей. В своем заявлении такую компенсацию он мотивирует ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».
В апреле этого года Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в выплате со стороны «Спартака» в размере 399 миллионов рублей.
А Газизов иски строчит
(народная Башкирская мудрость)
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