Газизов требует взыскать со «Спартака» 359,9 млн рублей (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Газизов Футбол

Шамиль Газизов требует у «Спартака» более 300 миллионов рублей.

Вчера стало известно, что бывший генеральный директор красно-белых подал седьмой иск к клубу. 

По информации Metaratings.ru, Газизов требует взыскать с московского клуба 359 910 000 рублей. В своем заявлении такую компенсацию он мотивирует ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

В апреле этого года Хорошевский суд Москвы отказал Газизову в выплате со стороны «Спартака» в размере 399 миллионов рублей. 

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19 комментариев

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Барыга блинами
У Газизова утро начинается не с кофе, а с нового иска к Спартаку
+14
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Андрей Александров
Чувствую реальный срок Газизова за мошенничество все ближе и ближе))
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Евгений Шевченко
шо, опять?
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San9
Правильно делает, что разводит нефтяных).
+4
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Toha1090
У Газизова свой "День сурка"
+4
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ApXuMaHqPuT
Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься!😕
+4
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KOTOV71
Ответ Спартак Уокер
Самому ему это не надоело?
Ну," на кону" хорошие денюжки, почему бы и нет?
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Лор'темар Терон
Ответ Евгений Шевченко
шо, опять?
"Не опять, а снова" (Ш. Газизов)
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Atlichna
Его можно понять. Подать в суд ничего не стоит практически, но есть шанс, что Лукойл ему даст 10-30 миллионов по мировому соглашению, чтобы всё это больше не всплывало в прессе.
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Faust Doc
Вода камень точит
А Газизов иски строчит
(народная Башкирская мудрость)
Гы гы гы
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Выкидыш
ненормальный башкир...
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Алексей Ненахов
Быстрее машины начнут летать как в фильме « назад в будущее» , чем Газизов выиграет суд
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Spartakus1984
Наглая тварь,надул клуб с Уруновым и еще требует.в 90-е ему бы по щекам надавали и всё.
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Спартак Уокер
Самому ему это не надоело?
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psycho
ему надо писать в Спортлото
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Сергей Жарковский
Легче сосчитать сколько капель в море, звёзд на небе, чем колличество исков к Спартаку от Газизова
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damondiamond
количеством берёт
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