Газизов о взыскании 92 млн рублей в пользу «Спартака»: «Я сдаваться не собираюсь. Поставьте себя на мое место»
Шамиль Газизов не намерен сдаваться в споре со «Спартаком».
Ранее Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.
«Отвечу одной человеческой фразой: поставьте себя на мое место. Я сдаваться не собираюсь», – заявил генеральный директор «Уфы».
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к «Спартаку» о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.
Зарема о Газизове: «Он перевел около 90 млн рублей в свою пользу, но при этом на свободе, а Ларин сидит в тюрьме»
-Ребята, столько денег!
Поставьте себя на мое место....
Я вас прошу.