Газизов о взыскании 92 млн рублей в пользу «Спартака»: «Я сдаваться не собираюсь. Поставьте себя на мое место»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов Матч ТВ Футбол

Шамиль Газизов не намерен сдаваться в споре со «Спартаком».

Ранее Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.

«Отвечу одной человеческой фразой: поставьте себя на мое место. Я сдаваться не собираюсь», – заявил генеральный директор «Уфы».

Шамиль Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к «Спартаку» о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.

Зарема о Газизове: «Он перевел около 90 млн рублей в свою пользу, но при этом на свободе, а Ларин сидит в тюрьме»

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7 комментариев

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игорь носов
Действительно, клоун. Вор должен сидеть в тюрьме)))
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А.Э.РАСИМ
Газизов говорит:
-Ребята, столько денег!
Поставьте себя на мое место....
Я вас прошу.
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nugoboss
Он наверное так думает! а что другим можно а мне нет что ли.
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Александр Павлов
Прям таки бедненький несчастненький буратино. Сидит на поле дураков и ждёт когда золотые взайдут
+3
-1
+2
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kdmi1986
Вор должен сидеть в тюрьме
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
ПОНИМАЮ, отдавать тяжелея КЛОУН 😊
+6
-1
+5
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Алексей Ненахов
Наворовал , а теперь отдавать надо , не честно это не по российски
+7
-2
+5
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