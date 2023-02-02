Газизов о взыскании 92 млн рублей в пользу «Спартака»: «Я сдаваться не собираюсь. Поставьте себя на мое место»

Шамиль Газизов не намерен сдаваться в споре со « ».

Ранее Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск клуба и взыскал с Газизова 92 млн рублей.

«Отвечу одной человеческой фразой: поставьте себя на мое место. Я сдаваться не собираюсь», – заявил генеральный директор «Уфы».

занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее сообщалось, что Газизов подал встречный иск к «Спартаку» о взыскании 365 миллионов рублей, затем увеличив требования до 399 млн.

Зарема о Газизове: «Он перевел около 90 млн рублей в свою пользу, но при этом на свободе, а Ларин сидит в тюрьме»