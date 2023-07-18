Газизов о госденьгах в футболе: «А в фигурном катании не государственные? Это не мы придумали»

Теги Первая лига Шамиль Газизов деньги Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов высказался о государственных деньгах в российском футболе.

– Вы увидели, что за последние полтора года денег в российском футболе стало меньше?

– Мне кажется, в больших клубах это не ощущается. Есть большие контракты, футбол движется. Честно, хочу развития – чтобы приезжали большие игроки, чтобы мы по-футбольному показывали хорошую игру, чтобы рос уровень.

– Как смотрите на критику индустрии со стороны заслуженных ветеранов фигурного катания – что платят больше всех, а результата нет.

– Это не мы придумали. Не нами созданная история. В футболе большие деньги. Государственные деньги в футболе? А в фигурном катании не государственные?

Футбол – самый популярный вид спорта в нашей стране, на постсоветском пространстве, в мире. У каждого спорта свой ресурс, но что может конкурировать с футболом, где великого игрока знает весь мир? К сожалению, о великих спортсменах из другого вида спорта так не скажешь – например, о тех странах, где определенный вид спорта не культивируется. Должны мы лучше работать? Да, тут критика принимается, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо», ранее работавший в «Уфе» и «Спартаке».

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19 комментариев

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Лека-Лека
Вот только контракты в футболе ломовые. Ни в одном другом виде спорта нет таких государственных денег.
А отдача нулевая. Лучше бы на эти деньги спортивные сооружения строили.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Лека-Лека
Вот только контракты в футболе ломовые. Ни в одном другом виде спорта нет таких государственных денег. А отдача нулевая. Лучше бы на эти деньги спортивные сооружения строили.
А какая отдача от фигурки? Медали? Толку от них. На одних рекламных контрактах те, кто из футболистов платит налоги больше приносит гос-ву нежели медали и тд. Призовые за олимпиаду? Так им машины дарят купленные за гос счёт.
+10
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tolstiy
только во всех странах это бизнес, а у нас один частный клуб на всю большую великую страну. да и контракты у игроков адовые.... впрочем как и в национальном хоккеи.....
+7
-1
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Ovi174
Футболисты в нашем чемпионате и близко не играют на те суммы, которые они получают. Нужно значительно сокращать их контракты, сейчас тем более еврокубков никаких нету! Можно пример с КХЛ взять, там за последние 3 года прилично зарплатные ведомости сократились.
+5
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Deathspell Omega
Это не мы придумали. Не нами созданная история.
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Понятно, что не вами, а теми кто деньги выделяет.
Один из лучших способов безболезненно вытащить деньги из бюджета.
+4
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Никита Смолов
Ответ Иван Шуткин
А их не строят?) В каждом дворе в Москве поле с искусственным газоном, но там никого нет, потому что все в компьютерах, с у нас в детстве было была щебенка, песок и все были во дворе
Россия это только Москва ? Да и сомневаюсь, что в каждом дворе Москвы, поля с искусственным газоном.
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Собиратель хаоса
Несопоставимо меньшие деньги при несопоставимо более высокой отдаче. А что касается популярности, то и тут не все однозначно. Достаточно зайти на ветки про фигурку и посмотреть, сколько там комментариев. По крайней мере некоторое время назад, когда Хрустальный на хайпе был.
+3
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Allbee
Нахлебник
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dmitry.tchidakin
Государственных денег в РФ не существует. Есть народные и ворованные у народа
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tolstiy
Ответ belikovda.90
Объясните детям, что олигархи не хотят вкладывать бабки в спорт, а только в яхты. Только кровавому режиму нужен спорт и лично Миллеру. Миллер создал клуб - династию, а частный Лукойл не может уже 20 лет менеджера нанять и тренера. Колхоз
а на чьи деньги например жил челси, арсенал, продолжает жить монако если не на деньги наших олигархов.... так что в спорт они готовы вкладываться, просто не у нас.....
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ tolstiy
а на чьи деньги например жил челси, арсенал, продолжает жить монако если не на деньги наших олигархов.... так что в спорт они готовы вкладываться, просто не у нас.....
Ты привел только 3 из 1000. Частный случай не объясняет общее правило.

Тем более, что Челси уже отжали)))
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Кирилл.С-Пб
Сказал, и ещё раз подал в суд на Спартак...
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Не уверен!!
Ответ Газонокосильщик Хави
А какая отдача от фигурки? Медали? Толку от них. На одних рекламных контрактах те, кто из футболистов платит налоги больше приносит гос-ву нежели медали и тд. Призовые за олимпиаду? Так им машины дарят купленные за гос счёт.
Смешно, футболисты которые получают деньги от клуба, чей бюджет уже идёт с налогов возвращает часть этих налогов обратно в виде налогов?)
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Лека-Лека
Ответ Иван Шуткин
А их не строят?) В каждом дворе в Москве поле с искусственным газоном, но там никого нет, потому что все в компьютерах, с у нас в детстве было была щебенка, песок и все были во дворе
Где Вы это видели?
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Лека-Лека
Ответ Газонокосильщик Хави
А какая отдача от фигурки? Медали? Толку от них. На одних рекламных контрактах те, кто из футболистов платит налоги больше приносит гос-ву нежели медали и тд. Призовые за олимпиаду? Так им машины дарят купленные за гос счёт.
У футбола и медалей нет. Позорный футбол.
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Don Merzavez
Так не должно этих БЮДЖЕТНЫХ (не государственных, у государства своих денег нет в принципе - это деньги бюджета, то есть налогоплательщиков!) ни в футболе, ни где-либо еще.
Ищите спонсоров.
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Иван Шуткин
У в Краснотурьинске появились поля такие же поля возле каждой школы со свободным входом , а их в городе около 15 и население 50 тысяч, но там тоже никого нет на этих стадионах
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Объясните детям, что олигархи не хотят вкладывать бабки в спорт, а только в яхты. Только кровавому режиму нужен спорт и лично Миллеру.
Миллер создал клуб - династию, а частный Лукойл не может уже 20 лет менеджера нанять и тренера. Колхоз
+1
-1
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