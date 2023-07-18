Газизов об иске к «Спартаку»: «Надо идти до конца, если уверен в правоте. Можно проиграть, но достойно – как в футболе, а если не принял вызов – грош тебе цена»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов деньги Футбол

Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс против «Спартака» и Леонида Федуна.

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей. В апреле суд отказал в выплате Газизову 399 млн рублей по иску к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.

– Сколько вы еще готовы судиться со «Спартаком»?

– Да мне вообще ни с кем не хочется судиться. Мне это неинтересно, этим занимается юридическая компания «Казаков и партнеры».

– Вы представляете ситуацию, при которой скажете: «Заканчиваем, ребята, уже ничего не получится?»

– Если бы тебя кинули, что бы ты делал?

– Спорил, но в какой-то момент терпение бы кончилось.

– Пока ты борешься, ты не проиграл. Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Я хочу сказать, что, если ты уверен в своей правоте, надо идти до конца.

Проиграть можно по-разному. Но если ты не принял вызов, тебе грош цена. Как в футболе: да, ты можешь проиграть, но обязан это сделать достойно. А можешь сказать: «Меня засуживают», – и уйти.

– Что будете делать, если не получится выиграть?

– Ничего. Проиграю – ну и ладно. Если точка будет поставлена, я так и скажу, что у меня не хватило возможности и сил бороться за справедливость, – сказал бывший гендиректор «Спартака» и «Уфы».

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9 комментариев

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Фут.Боль
Ничего не добьется Газизов. Преюдиция уже по данным делам сейчас действует. Хоть 50 исков могут сочинить юристы. Толку не будет.Только судебные издержки будет оплачивать и работу юристов.
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Pelerin
"Казаков и партнëры" разводят хитрого башкира на сотни часов судебного сопровождения... Даже гордость берëт за ребят ))
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Forrest Gamp
Бедненький
+2
-2
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Pelerin
"Казаков и партнëры" разводят хитрого башкира на сотни часов судебного сопровождения... Даже гордость берëт за ребят ))
Хорошо хоть не Паша Эмильевич его интересы в суде представляет... Т.е. не Эльман Магеррам Пашаев 🤣🤣🤣
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