Газизов об иске к «Спартаку»: «Надо идти до конца, если уверен в правоте. Можно проиграть, но достойно – как в футболе, а если не принял вызов – грош тебе цена»
Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс против «Спартака» и Леонида Федуна.
Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В июне Газизов в 7-й раз подал иск к «Спартаку» с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей. В апреле суд отказал в выплате Газизову 399 млн рублей по иску к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну.
– Сколько вы еще готовы судиться со «Спартаком»?
– Да мне вообще ни с кем не хочется судиться. Мне это неинтересно, этим занимается юридическая компания «Казаков и партнеры».
– Вы представляете ситуацию, при которой скажете: «Заканчиваем, ребята, уже ничего не получится?»
– Если бы тебя кинули, что бы ты делал?
– Спорил, но в какой-то момент терпение бы кончилось.
– Пока ты борешься, ты не проиграл. Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Я хочу сказать, что, если ты уверен в своей правоте, надо идти до конца.
Проиграть можно по-разному. Но если ты не принял вызов, тебе грош цена. Как в футболе: да, ты можешь проиграть, но обязан это сделать достойно. А можешь сказать: «Меня засуживают», – и уйти.
– Что будете делать, если не получится выиграть?
– Ничего. Проиграю – ну и ладно. Если точка будет поставлена, я так и скажу, что у меня не хватило возможности и сил бороться за справедливость, – сказал бывший гендиректор «Спартака» и «Уфы».
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