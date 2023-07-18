Газизов об иске к «Спартаку»: «Надо идти до конца, если уверен в правоте. Можно проиграть, но достойно – как в футболе, а если не принял вызов – грош тебе цена»

Шамиль Газизов прокомментировал судебный процесс против «Спартака» и Леонида Федуна.

занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В июне Газизов в 7-й раз подал иск к « » с требованием выплатить почти 360 миллионов рублей. В апреле суд отказал в выплате Газизову 399 млн рублей по иску к бывшему владельцу красно-белых .

– Сколько вы еще готовы судиться со «Спартаком»?

– Да мне вообще ни с кем не хочется судиться. Мне это неинтересно, этим занимается юридическая компания «Казаков и партнеры».

– Вы представляете ситуацию, при которой скажете: «Заканчиваем, ребята, уже ничего не получится?»

– Если бы тебя кинули, что бы ты делал?

– Спорил, но в какой-то момент терпение бы кончилось.

– Пока ты борешься, ты не проиграл. Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват. Я хочу сказать, что, если ты уверен в своей правоте, надо идти до конца.

Проиграть можно по-разному. Но если ты не принял вызов, тебе грош цена. Как в футболе: да, ты можешь проиграть, но обязан это сделать достойно. А можешь сказать: «Меня засуживают», – и уйти.

– Что будете делать, если не получится выиграть?

– Ничего. Проиграю – ну и ладно. Если точка будет поставлена, я так и скажу, что у меня не хватило возможности и сил бороться за справедливость, – сказал бывший гендиректор «Спартака» и «Уфы».