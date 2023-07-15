«МЮ» возобновит интерес к Кейну, если форвард расторгнет контракт с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи трансфера Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что манкунианцы решили не покупать нападающего « » из-за высокой цены. Сейчас интерес к проявляют « » и « ».

По информации Daily Mail, « » возобновит попытки подписать англичанина, если тот расторгнет контракт с «Тоттенхэмом». Пока что «Юнайтед» нацелен на трансфер Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»