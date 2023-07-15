«МЮ» возобновит интерес к Кейну, если форвард расторгнет контракт с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи трансфера Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что манкунианцы решили не покупать нападающего «Тоттенхэма» из-за высокой цены. Сейчас интерес к Кейну проявляют «Бавария» и «ПСЖ». 

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» возобновит попытки подписать англичанина, если тот расторгнет контракт с «Тоттенхэмом». Пока что «Юнайтед» нацелен на трансфер Расмуса Хейлунда из «Аталанты». 

Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь

Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»

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15 комментариев

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Alexander Yavriantz
А что, есть какие-то предпосылки к расторжению контракта? Не подходят к характеру Кейна такие действия.
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corazón blanco
Если Кейн расторгнет контракт с Тоттенхэмом, за ним будет стоять очередь из топ-клубов, только к этому нет никаких предпосылок.
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Манковский
Кейн подпишет контракт ещё на 5 лет в петушеме, так как хочет сохранить хорошие отношения. Он и дома наверное спрашивает у жены можно ли ему пойти в магазин.
+13
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United_LP
Опять из пальца высосанная новость
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_Alex*
Мне интересно, каким образом он «расторгнет контракт». Если его за бабки большие не отпускают, то конечно расторгнут контракт и отдадут бесплатно. Да и сам Кейн похоже решил остаться местечковой знаменитостью, совсем нет у него амбиций никаких, как и яиц очевидно
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Манковский
Кейн подпишет контракт ещё на 5 лет в петушеме, так как хочет сохранить хорошие отношения. Он и дома наверное спрашивает у жены можно ли ему пойти в магазин.
Пусть тогда жена за Кейна расторгнет контракт.
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Ман Сити
Мешок никак не угомонится, хотя были посланы уже раз 20 с этим Кейном. Да и маню, покупающий все в кредит уже штрафуют по ФФП, дальше будет исключение из кубков.
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Korwin ds
Кейн просто не хочет мутить воду, уйдет в следующем году бесплатно или выбьет ооочень жирнющий контракт
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Охладите траханье
Сейчас опять зажмотят деньги на топ-страйкера, возьмут скандинавского кота в мешке задорого, а тот не заиграет🤦‍♂️
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Balt
Ага, подходит такой Кейн к Леви и говорит: контракт расторгают!
Леви: Таки шо ти сказал. Эй Ави, ты слышал нашего мальчика? Он таки решил контракт расторгнуть. Так, Харри, мальчик мой, списываю всё пока на твой шок - интерес МЮ, Баварии, Лига Чемпионов и всё такое блестящее, вскруживает голову, понимаю. Но ты точно уверен в своих словах?
Кейн: Эээээ... нууу....
Леви: Ну я так и думал.
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