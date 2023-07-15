«МЮ» возобновит интерес к Кейну, если форвард расторгнет контракт с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» не отказался от идеи трансфера Харри Кейна.
Ранее сообщалось, что манкунианцы решили не покупать нападающего «Тоттенхэма» из-за высокой цены. Сейчас интерес к Кейну проявляют «Бавария» и «ПСЖ».
По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» возобновит попытки подписать англичанина, если тот расторгнет контракт с «Тоттенхэмом». Пока что «Юнайтед» нацелен на трансфер Расмуса Хейлунда из «Аталанты».
Ранее «Тоттенхэм» отклонил два предложения «Баварии» о трансфере Кейна. Статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.
Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»
Леви: Таки шо ти сказал. Эй Ави, ты слышал нашего мальчика? Он таки решил контракт расторгнуть. Так, Харри, мальчик мой, списываю всё пока на твой шок - интерес МЮ, Баварии, Лига Чемпионов и всё такое блестящее, вскруживает голову, понимаю. Но ты точно уверен в своих словах?
Кейн: Эээээ... нууу....
Леви: Ну я так и думал.