«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер
«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» о трансфере Харри Кейна.
Как пишет The Times, лондонский клуб отказался продать нападающего примерно за 70 миллионов фунтов (более 80 млн евро). Несмотря на это, «Бавария» по-прежнему надеется, что сможет подписать Кейна этим летом.
Источники в «Баварии» сообщают, что Кейн хочет присоединиться к клубу.
Ранее мюнхенцы предложили за Харри около 60 млн фунтов (70 млн евро), но тоже получили отказ.
Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.
Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает
-Харри,чего ты хочешь?
-Хочу выйграть Лигу чемпионов.
-Ок,работаем,всё будет.
-Но мы ведь даже не играем там в этом сезоне.
-Через год будем,зуб даю,продлевай контракт!
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом рассчитывает перебраться в «Баварию». По данным прессы, 29-летний футболист в личной беседе с Томасом Тухелем в мае признался, что хочет переехать в Мюнхен ради мечты выиграть Лигу чемпионов.
Как сообщает тот же Bild, Кейн желает перейти в «Баварию» до средины июля, чтобы не ехать с «Тоттенхэмом» в предсезонное турне, тем более мюнхенцы начинают подготовку 15 числа. Но проблема заключается в позиции председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Если он и даст добро на трансфер Кейна, то может сделать это ближе к закрытию трансферного окна, чтобы выбить наилучшие условия.