«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер

«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» о трансфере Харри Кейна.

Как пишет The Times, лондонский клуб отказался продать нападающего примерно за 70 миллионов фунтов (более 80 млн евро). Несмотря на это, « » по-прежнему надеется, что сможет подписать этим летом.

Источники в «Баварии» сообщают, что Кейн хочет присоединиться к клубу.

Ранее мюнхенцы предложили за Харри около 60 млн фунтов (70 млн евро), но тоже получили отказ.

Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает