«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

«Тоттенхэм» отклонил второе предложение «Баварии» о трансфере Харри Кейна.

Как пишет The Times, лондонский клуб отказался продать нападающего примерно за 70 миллионов фунтов (более 80 млн евро). Несмотря на это, «Бавария» по-прежнему надеется, что сможет подписать Кейна этим летом.

Источники в «Баварии» сообщают, что Кейн хочет присоединиться к клубу.

Ранее мюнхенцы предложили за Харри около 60 млн фунтов (70 млн евро), но тоже получили отказ.

Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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36 комментариев

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Ебздрогыч
Леви еще на чертях в аду наварится
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+21
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I Have a Dream
Ответ Astan4o
Я более крохоборов чем бавария не встречал еще команду, всегда хотят дешево и по скидке, ну кто вы такие по сравнению с тем же Реалом, Барсой МЮ другими? На рынке все равны, хотите топ звезду? Платите
заткнись и не учи Великий клуб как работать!
+23
-13
+10
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Egorushka56
Следующее предложение будет 90 млн - отказ. В итоге на соточке могут сойтись теоретически
+9
-4
+5
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forever 77
Ответ Astan4o
Я более крохоборов чем бавария не встречал еще команду, всегда хотят дешево и по скидке, ну кто вы такие по сравнению с тем же Реалом, Барсой МЮ другими? На рынке все равны, хотите топ звезду? Платите
Посмотри сериал
+4
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+4
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snegoviq
Кейн знал, с кем контракт подписывает
+6
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
Леви говорит с Кейном:
-Харри,чего ты хочешь?
-Хочу выйграть Лигу чемпионов.
-Ок,работаем,всё будет.
-Но мы ведь даже не играем там в этом сезоне.
-Через год будем,зуб даю,продлевай контракт!
+6
-3
+3
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udiekemen
Мне интересно мнение самого Кейна
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ẞADIM TM
он там кажись без зубов остался
сначала давал волосы,как старик Хоттабыч, теперь очередь зубов пришла)
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ẞADIM TM
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
сначала давал волосы,как старик Хоттабыч, теперь очередь зубов пришла)
не боись, у него ещё на пупке волосы есть
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EminenceGrise
Ответ Ебздрогыч
Леви еще на чертях в аду наварится
А потом еще отдельную книгу выпустит о том, сколько их времени варить и с какими приправами, чтобы они вкуснее получились.
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Люблю спортс
Ответ udiekemen
Мне интересно мнение самого Кейна
Говорят, вроде, как согласен на переход .

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн этим летом рассчитывает перебраться в «Баварию». По данным прессы, 29-летний футболист в личной беседе с Томасом Тухелем в мае признался, что хочет переехать в Мюнхен ради мечты выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщает тот же Bild, Кейн желает перейти в «Баварию» до средины июля, чтобы не ехать с «Тоттенхэмом» в предсезонное турне, тем более мюнхенцы начинают подготовку 15 числа. Но проблема заключается в позиции председателя лондонского клуба Даниэля Леви. Если он и даст добро на трансфер Кейна, то может сделать это ближе к закрытию трансферного окна, чтобы выбить наилучшие условия.
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Ренат Губайдуллин
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Леви говорит с Кейном: -Харри,чего ты хочешь? -Хочу выйграть Лигу чемпионов. -Ок,работаем,всё будет. -Но мы ведь даже не играем там в этом сезоне. -Через год будем,зуб даю,продлевай контракт!
Под каждым постом с Кейном теперь будет эта уморительная шутка ?😂
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ẞADIM TM
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Леви говорит с Кейном: -Харри,чего ты хочешь? -Хочу выйграть Лигу чемпионов. -Ок,работаем,всё будет. -Но мы ведь даже не играем там в этом сезоне. -Через год будем,зуб даю,продлевай контракт!
он там кажись без зубов остался
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Javelin Himars
Ответ Astan4o
Я более крохоборов чем бавария не встречал еще команду, всегда хотят дешево и по скидке, ну кто вы такие по сравнению с тем же Реалом, Барсой МЮ другими? На рынке все равны, хотите топ звезду? Платите
по сравнению с мю? ну по сравнению с МЮ, Бавария это топ клуб который стабильно берёт трофеи.
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Кан и Баллак сидят в баре
Походу,мнение Харри вообще никто там и не собирается спрашивать.
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Astan4o
Ответ I Have a Dream
заткнись и не учи Великий клуб как работать!
Поверь, не купит его Бавария, они жмоты и не дадут за топ напа 120-130 млн, 31 августа ты сам заткнешься
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charly_54
Сотку готовьте, Леви похитрее всей Баварии вместевзятой
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Aleksey Yashin
Тоттенхэм не продал Кейна, но Баварии всё равно
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charly_54
Ответ flash score
Жадность не есть хитрость
А где здесь жадность? Кейн главный актив клуба! Зачем руководству идти на поводу у жадных боссов Баварии ?
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Evgeniy Bagel
Ответ Astan4o
Я более крохоборов чем бавария не встречал еще команду, всегда хотят дешево и по скидке, ну кто вы такие по сравнению с тем же Реалом, Барсой МЮ другими? На рынке все равны, хотите топ звезду? Платите
Бавария один из немногих клубов без долгов
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Xxx zzz
Ответ charly_54
А где здесь жадность? Кейн главный актив клуба! Зачем руководству идти на поводу у жадных боссов Баварии ?
Ну боссы точно не у баварии жадные,просто в чем перспектива за Кейна отвалить сейчас 100+,когда фиг знает как он заиграет в лиге,так и не молодой он уже,года на 3 мб хватит
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Fona
Ответ Фанат спорта01
вы реально думаете что Леви отпустит Кейна по цене Антони и Мудрика?
То что мешки платят за бегунков по 100 миллионов не говорит о том, что так сделает Бавария
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Max Wolf
Да не нужен он Баварии, пусть лучше из Наполи или их Ювентуса берут
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Nikaus
Почему Харри Кейн не может выбраться из Тоттенхэмовского заточения, если он ураган?!
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Astan4o
Я более крохоборов чем бавария не встречал еще команду, всегда хотят дешево и по скидке, ну кто вы такие по сравнению с тем же Реалом, Барсой МЮ другими? На рынке все равны, хотите топ звезду? Платите
+15
-15
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