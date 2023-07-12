«ПСЖ» хочет Кейна – готовы заплатить 100 млн евро и перебить предложение «Баварии» по зарплате. Влахович и Коло-Муани – запасные варианты

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«ПСЖ» намерен купить звездного центрального нападающего – это главная цель клуба на лето.

Как утверждает RMC Sport, основной вариант усиления атаки – форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Ради его трансфера «ПСЖ» готов сделать все.

Уже несколько дней «ПСЖ» усиленно работает над переходом Кейна. На прошлой неделе представители парижан были в Лондоне на переговорах с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви и окружением нападающего.

Сначала «ПСЖ» предстоит убедить Харри согласиться на переход, однако это будет нелегко. В ходе первых встреч, которые состоялись несколько недель назад, «ПСЖ» не удалось добиться от Кейна согласия на переход. Новая встреча состоится на этой неделе. «ПСЖ» постарется показать Кейну, что способен предложить игроку условия, в которых он сможет процветать.

Приоритет Кейна – переход в «Баварию», но немецкий клуб пока не договорился с «Тоттенхэмом». Мюнхенцы готовы платить англичанину около 12 млн евро в год после уплаты налогов. «ПСЖ» легко сможет предложить больше, но финансовый аспект не является решающим для Кейна.

«ПСЖ» готов заплатить около 100 млн евро за нападающего, такая сумма может устроить «Тоттенхэм». «Бавария» готовит новое предложение о трансфере форварда.

Если подписать Кейна не удастся, то у «ПСЖ» есть альтернативные варианты – Душан ВлаховичЮвентус») и Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»). С Влаховичем представители спортивного менеджмента уже общались.

Луис Энрике хочет играть по схеме 4-3-3, поэтому ему нужен центральный нападающий, который способен активно участвовать в игре.

Пока никто из перечисленных нападающих не согласился на переход «ПСЖ». Для каждого из них важную роль играет вопрос о будущем Килиана Мбаппе, но руководители «ПСЖ» не готовы дать ответ на него.

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14 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Уж лучше тогда побить рекорд в Тоттенхэме, чем выиграть лигу 1 с Псж. Гораздо более ценно! Если переходить, то в ту же Баварию или другой конкурентный за ЛЧ клуб.
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Alexander Tryapyshko
Марсиаль есть. Топ нападающий! Берите.
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Islam Gasanov
Лучше в Баварию перейти Кейну,потому что Псж это шаг назад будет для него и чемпионат слабее немецкого и возможность добиться чего нибудь в Лч с Баварией будет намного выше
+2
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Манковский
Кейн будет отличным приобретением для ПСГ. Он хорошо видит поле и умеет пасовать. То есть оказавшись перед пустыми воротам он сможет отдать пас назад на добегающего Мбяпе чтобы тот засандалил с метра.
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Jafarello
Ответ Stanislav Cherchesov
Уж лучше тогда побить рекорд в Тоттенхэме, чем выиграть лигу 1 с Псж. Гораздо более ценно! Если переходить, то в ту же Баварию или другой конкурентный за ЛЧ клуб.
Саламыч вы как никогда правы
+1
0
+1
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faddey
Ответ Jafarello
Саламыч вы как никогда правы
Не "как никогда", а "всегда" :)
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Геннадий Тимченко
Ответ faddey
Не "как никогда", а "всегда" :)
Саламыч по логике должен был рекомендовать Дзюбу👍
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Алексей Ненахов
Ответ Islam Gasanov
Лучше в Баварию перейти Кейну,потому что Псж это шаг назад будет для него и чемпионат слабее немецкого и возможность добиться чего нибудь в Лч с Баварией будет намного выше
Не в этом дело даже , Бавария это команда , псж сборище звёзд
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0
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