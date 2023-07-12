«ПСЖ» хочет Кейна – готовы заплатить 100 млн евро и перебить предложение «Баварии» по зарплате. Влахович и Коло-Муани – запасные варианты

«ПСЖ» намерен купить звездного центрального нападающего – это главная цель клуба на лето.

Как утверждает RMC Sport, основной вариант усиления атаки – форвард « » . Ради его трансфера «ПСЖ» готов сделать все.

Уже несколько дней «ПСЖ» усиленно работает над переходом Кейна. На прошлой неделе представители парижан были в Лондоне на переговорах с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви и окружением нападающего.

Сначала «ПСЖ» предстоит убедить Харри согласиться на переход, однако это будет нелегко. В ходе первых встреч, которые состоялись несколько недель назад, «ПСЖ» не удалось добиться от Кейна согласия на переход. Новая встреча состоится на этой неделе. «ПСЖ» постарется показать Кейну, что способен предложить игроку условия, в которых он сможет процветать.

Приоритет Кейна – переход в «Баварию», но немецкий клуб пока не договорился с «Тоттенхэмом». Мюнхенцы готовы платить англичанину около 12 млн евро в год после уплаты налогов. «ПСЖ» легко сможет предложить больше, но финансовый аспект не является решающим для Кейна.

«ПСЖ» готов заплатить около 100 млн евро за нападающего, такая сумма может устроить «Тоттенхэм». « » готовит новое предложение о трансфере форварда.

Если подписать Кейна не удастся, то у «ПСЖ» есть альтернативные варианты – (« ») и Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»). С Влаховичем представители спортивного менеджмента уже общались.

Луис Энрике хочет играть по схеме 4-3-3, поэтому ему нужен центральный нападающий, который способен активно участвовать в игре.

Пока никто из перечисленных нападающих не согласился на переход «ПСЖ». Для каждого из них важную роль играет вопрос о будущем Килиана Мбаппе, но руководители «ПСЖ» не готовы дать ответ на него.