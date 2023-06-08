«МЮ» не хочет долгих переговоров по Кейну. Его могут попробовать подписать бесплатно летом 2024-го

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает Харри Кейна идеальным форвардом для «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Athletic, руководители «Ман Юнайтед» в частных беседах дали понять, что не хотят участвовать в долгих переговорах по форварду «Тоттенхэма» после того, как почти все прошлое лето потратили на попытки убедить Френки де Йонга покинуть «Барселону». Кроме того, президент лондонцев Дэниэл Леви дал понять, что не намерен продавать Кейна в клуб из АПЛ.

Однако тен Хаг убежден, что у «МЮ» есть реальный шанс на трансфер Харри. Тренер хочет, чтобы директор клуба Джон Мерто проверил, действительно ли Леви настроен так решительно. Есть предположения, что Дэниэл все-таки нуждается в продаже Кейна этим летом.

«Реал» возобноваил интерес к Кейну после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад». Карло Анчелотти считает Харри наилучшей заменой ушедшему нападающему. Отмечается, что переход полузащитника Джуда Беллингема за 100+ млн евро может помешать «Реалу» осуществить трансфер Кейна.

Отмечается, что Кейн открыт к переходу в Ла Лигу, учитывая престиж «Мадрида», хотя и планирует побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ.

Если позиция Леви не изменится, «МЮ» дождется, когда Кейн станет свободным агентом в 2024 году. Ожидается, что он не продлит контракт со «шпорами».

«Бавария» и «ПСЖ» также контактируют с «Тоттенхэмом» по поводу Кейна.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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30 комментариев

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Андрей Хенто
Значит Юнайтед выбывает из гонки, потому что с Леви по-другому переговоры не проходят.
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Elik1989
Ответ Ольга Иванова
Довольно спорный трансфер, свыше 100 лямов за игрока возрастом 30 лет!
...и с годом по контракту.
+16
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+14
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Someone from Internet
Ответ Jlaw
зачем Кейн когда есть Вергхорст?
Зачем Феррари, когда есть Запорожец?
+9
-4
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Jlaw
Ну в целом че я могу сказать, антони сотка - о, хорошая цена, будущий топ! Стоит своих денег! Аякс не зря не хотел отпускать. Кейн сотка - да ну, кто он такой вообще, всего лишь тянет на себе целый клуб в апл много лет, нам не надо
+8
-4
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Чёрный тюльпан
Ответ Elik1989
Учитывая его возраст и длительность контракта в нормальном мире он должен обойтись ниже своей стоимости, но с учётом того, что не далее, как прошлым летом купили Лёву (33года) за 45 млн, вполне возможно, что Леви пульнёт его за все 100, если конечно захочет продавать.
Так цена Кейна с 1 годом миллионов 60, если Лёву за 45 отдали. Нужно же понимать, что клуб в любом случае ещё будет агенту его заносить, а также контракт минимум на 3 года с зарплатой в 20 млн. Леви думает, что у него самые большие яйца при переговорах (как и у 3 итальянских олигофренов - Каиро, Лотито и Де Лаурентис), но на деле ни гроша не получит, а Кейн уйдёт бесплатно в 24-м (необязательно в МЮ).
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Ольга Иванова
Довольно спорный трансфер, свыше 100 лямов за игрока возрастом 30 лет!
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Peter Parker
Ответ Ольга Иванова
Довольно спорный трансфер, свыше 100 лямов за игрока возрастом 30 лет!
Много других доступных форвардов знаешь, которые уже много лет подтверждают свой уровень и обладают таким набором качеств?
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<~Inter~>
Ответ Ольга Иванова
Довольно спорный трансфер, свыше 100 лямов за игрока возрастом 30 лет!
Люди смотрят на уровень игры и физические показатели, а не на паспорт. Те же Бензема и Левандовски выдали свои лучшие сезоны после 30 лет
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RealJon
Ответ Милан37
Руководство Реала реально не понимаю почему они отказались от Кейна 🤦‍♂️ ...
никто еше не отказался из Реала. помимо переговоры идут, Реал начал с 80 млн, а Леви хочет 130 млн. так что где то в середине думаю согласятся
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Alexander Yavriantz
Ответ Jlaw
Ну в целом че я могу сказать, антони сотка - о, хорошая цена, будущий топ! Стоит своих денег! Аякс не зря не хотел отпускать. Кейн сотка - да ну, кто он такой вообще, всего лишь тянет на себе целый клуб в апл много лет, нам не надо
Как бы этот Антони по пути Гринвуда не пошел. Боюсь не будет играть в следующем сезоне, если история с побоями получит развитие. Тогда сотка вообще в унитаз будет смыта. А с Кейном проблема не в сотке, а Леви, который будет тянуть резину, а МЮ это больше не подходит.
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RealJon
Реал должен его купить, даже за 100 млн. он единственный может заменить Бензема, по стилю игры они похожи. все остальные кот в мешке, как Йович
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Ноно Гомес
Его перехватит Челси)
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Elik1989
Учитывая его возраст и длительность контракта в нормальном мире он должен обойтись ниже своей стоимости, но с учётом того, что не далее, как прошлым летом купили Лёву (33года) за 45 млн, вполне возможно, что Леви пульнёт его за все 100, если конечно захочет продавать.
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0:4 на спотифай камп ноу
Хотелось бы увидеть мир футбола без трансферных денег, переходы должны быть как в Нба или Нхл, зарплаты должны быть только у футболистов а не у агентов и клубов
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red hikkikomori
Да сделайте предложение в начале ТО сколько готовы дать, если отказ - то сразу надо переключаться на поиски другого, например Хейлунда
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Jlaw
зачем Кейн когда есть Вергхорст?
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Goro Prince
Ответ Ноно Гомес
Его перехватит Челси)
за 200
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Николай Белкин
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Хотелось бы увидеть мир футбола без трансферных денег, переходы должны быть как в Нба или Нхл, зарплаты должны быть только у футболистов а не у агентов и клубов
а как игроки переходят в нхл и нба? помню, там что то про драфт вроде. но вот пример: клуб 1 хочет игрока клуба 2 и игрок хочет в клуб 1, и клуб 2 готов с ним расстаться. какой профит у клуба 2, если они не за деньги переходят?
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Bishkek Reds
Ответ Jlaw
Ну в целом че я могу сказать, антони сотка - о, хорошая цена, будущий топ! Стоит своих денег! Аякс не зря не хотел отпускать. Кейн сотка - да ну, кто он такой вообще, всего лишь тянет на себе целый клуб в апл много лет, нам не надо
Антони 22 года всего лишь. На трансферном рынке нужно учитывать и возраст. Мне надоело всё это объяснять
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Hustler88
Ответ Jlaw
Ну в целом че я могу сказать, антони сотка - о, хорошая цена, будущий топ! Стоит своих денег! Аякс не зря не хотел отпускать. Кейн сотка - да ну, кто он такой вообще, всего лишь тянет на себе целый клуб в апл много лет, нам не надо
Проблема в том, что его не продадут за сотку
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Dr. J 24
Ответ Elik1989
Учитывая его возраст и длительность контракта в нормальном мире он должен обойтись ниже своей стоимости, но с учётом того, что не далее, как прошлым летом купили Лёву (33года) за 45 млн, вполне возможно, что Леви пульнёт его за все 100, если конечно захочет продавать.
нормальный возраст. Бензема во сколько лет ЗМ взял?
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Александр Калашников
МЮ пока занимается трансфером самого клуба ТО закроется и как всегда лихорадочные непонятные трагсферы могут нас удивить в конце лета. Пока все к этому и идёт. Глейзеры главные враги. уходя могут ещё насолить фанатам.
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Зизуха
Ответ Андрей Хенто
Значит Юнайтед выбывает из гонки, потому что с Леви по-другому переговоры не проходят.
Леви держит Кейна в заложниках, зимой продлят контракт
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Dr. J 24
Ответ Ольга Иванова
Довольно спорный трансфер, свыше 100 лямов за игрока возрастом 30 лет!
напомни во сколько Бензема ЗМ взял? возраст у Кейна самый топовый.
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Милан37
Глупо его удерживать и в итоге не получить ни цента ...
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