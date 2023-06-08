«МЮ» не хочет долгих переговоров по Кейну. Его могут попробовать подписать бесплатно летом 2024-го

Эрик тен Хаг считает Харри Кейна идеальным форвардом для «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Athletic, руководители « » в частных беседах дали понять, что не хотят участвовать в долгих переговорах по форварду « » после того, как почти все прошлое лето потратили на попытки убедить Френки де Йонга покинуть «Барселону». Кроме того, президент лондонцев дал понять, что не намерен продавать Кейна в клуб из АПЛ.

Однако тен Хаг убежден, что у «МЮ» есть реальный шанс на трансфер Харри. Тренер хочет, чтобы директор клуба Джон Мерто проверил, действительно ли Леви настроен так решительно. Есть предположения, что Дэниэл все-таки нуждается в продаже Кейна этим летом.

«Реал» возобноваил интерес к после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад». Карло Анчелотти считает Харри наилучшей заменой ушедшему нападающему. Отмечается, что переход полузащитника Джуда Беллингема за 100+ млн евро может помешать « » осуществить трансфер Кейна.

Отмечается, что Кейн открыт к переходу в Ла Лигу, учитывая престиж «Мадрида», хотя и планирует побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ.

Если позиция Леви не изменится, «МЮ» дождется, когда Кейн станет свободным агентом в 2024 году. Ожидается, что он не продлит контракт со «шпорами».

«Бавария» и «ПСЖ» также контактируют с «Тоттенхэмом» по поводу Кейна.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?