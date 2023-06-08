«МЮ» не хочет долгих переговоров по Кейну. Его могут попробовать подписать бесплатно летом 2024-го
Эрик тен Хаг считает Харри Кейна идеальным форвардом для «Манчестер Юнайтед».
Как пишет The Athletic, руководители «Ман Юнайтед» в частных беседах дали понять, что не хотят участвовать в долгих переговорах по форварду «Тоттенхэма» после того, как почти все прошлое лето потратили на попытки убедить Френки де Йонга покинуть «Барселону». Кроме того, президент лондонцев Дэниэл Леви дал понять, что не намерен продавать Кейна в клуб из АПЛ.
Однако тен Хаг убежден, что у «МЮ» есть реальный шанс на трансфер Харри. Тренер хочет, чтобы директор клуба Джон Мерто проверил, действительно ли Леви настроен так решительно. Есть предположения, что Дэниэл все-таки нуждается в продаже Кейна этим летом.
«Реал» возобноваил интерес к Кейну после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад». Карло Анчелотти считает Харри наилучшей заменой ушедшему нападающему. Отмечается, что переход полузащитника Джуда Беллингема за 100+ млн евро может помешать «Реалу» осуществить трансфер Кейна.
Отмечается, что Кейн открыт к переходу в Ла Лигу, учитывая престиж «Мадрида», хотя и планирует побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ.
Если позиция Леви не изменится, «МЮ» дождется, когда Кейн станет свободным агентом в 2024 году. Ожидается, что он не продлит контракт со «шпорами».
«Бавария» и «ПСЖ» также контактируют с «Тоттенхэмом» по поводу Кейна.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
30 комментариев