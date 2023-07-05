Месси, Мбаппе, Холанд, Педри, Меньян, ван Дейк, Модрич и Салах – в списке элитных игроков от Goal. Роналду в него не попал
Криштиану Роналду не попал в число элитных футболистов по версии Goal.
Сайт объявил о намерении каждое лето публиковать список из 25 игроков, относящихся к числу «лучших из лучших», к «элите». Критерий отбора – стабильные выступления на звездном уровне на протяжении длительного периода времени.
В список будут включаться как минимум по три футболиста с каждой позиции (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий), но не более 9 в каждой категории.
В первую версию попали:
– вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»);
– защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
– полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
– нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Да и в этом году он получил травму только из-за того , что его тупо загоняли, выпуская на все матчи практически без перерыва и отдыха
Педри еще в позапрошлом сезоне начал