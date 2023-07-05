Месси, Мбаппе, Холанд, Педри, Меньян, ван Дейк, Модрич и Салах – в списке элитных игроков от Goal. Роналду в него не попал

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Криштиану Роналду не попал в число элитных футболистов по версии Goal.

Сайт объявил о намерении каждое лето публиковать список из 25 игроков, относящихся к числу «лучших из лучших», к «элите». Критерий отбора – стабильные выступления на звездном уровне на протяжении длительного периода времени.

В список будут включаться как минимум по три футболиста с каждой позиции (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий), но не более 9 в каждой категории.

В первую версию попали:

вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк МеньянМилан»);

защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

полузащитники: Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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83 комментария

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corazón blanco
Ван Дейк в этом сезоне не впечатлил.
+33
-3
+30
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Александр Тихомиров
так это нормально, в этом сезоне он играл в аль насре, с него в рейтинг не попадешь
+25
-2
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Аскар Джумашев
Некрасивый рейтинг
+31
-8
+23
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Леван Мкртчян
Ответ red hikkikomori
Одно непонятно, как малоиграющий хрусталь Педри сюда затесался?
Малоиграющий "хрусталь" Педри ,совсем недавно, рекорд по количеству сыгранных матчей в сезоне поставил, среди игрков топ-5 чемпионатов.
Да и в этом году он получил травму только из-за того , что его тупо загоняли, выпуская на все матчи практически без перерыва и отдыха
+25
-5
+20
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Сахарный ватник
У Криша теперь рейтинг как у продавца бананов.
+15
-5
+10
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Леван Мкртчян
Ответ зак
Педри??? 🤣🤣🤣🤣
Фанат Мадрида???
+22
-15
+7
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Serdida Orayew
Ответ Дженнифер Коннелли
символическая сборная 2022-23: 1.Мартинес 2.Кайл Уокер 3.Тео Эрнандес 4.Аканджи 5. Аке 6.КДБ 7.Гюндаган 8.Родри 9.Бернардо Силва 10.Клиан Мбаппе 11. Эрилинг Холланд щяс мне накидывают помидорами глоры аргосного бездаря, но поймите пожалуйста что с 5 левыми пенальтими невозможно попасть на символическую сборную! Тем более аргосный бездарь из бургер лиги полностью провалил клубный сезон! Против Баварии он был никакующим
как твое голубое сердце могло забытьпро Пеп Гвардиолу....
+7
-1
+6
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Мансур Мадаев
Ответ Ман Сити
Сколько треблов у матипа? И вообще у портовика?
сколько медалей лч в общем у канистры?
+6
-1
+5
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Ман Сити
Ответ Артур Бергманн
есть Педри, но нет Бруну?
А почему тут должен быть Бруну? Средний игрок
+14
-10
+4
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Леван Мкртчян
Ответ red hikkikomori
Так это по итогам этого сезона список, нет? Он в этом сезоне рекорд по кол-ву матчей ставил? Если не ошибаюсь он чуть ли не пол сезона не играл .
Ну Вы хоть бы новость для приличия сначала прочли, прежде чем отвечать
+6
-2
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Виталий Ан
Всего 3 защитника?! Ван дейк в этом сезоне?! На что вообще опирались в этом рейтинге)
+5
-1
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хавбек+
очередной рейтинг ради рейтинга)) , такие можно десятки каждый день клепать по росту, весу, цвету
+6
-3
+3
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Тихомиров
так это нормально, в этом сезоне он играл в аль насре, с него в рейтинг не попадешь
но он мог бы туда запрыгнуть если бы нормально отыграл первую часть сезона в МЮ и в сборной на ЧМ, но он мягко говоря обос**рался
+12
-9
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Мансур Мадаев
Ответ Ман Сити
Вместо нулячего ван дейка должен быть великолепный Стоунз. Или Аканжи, или Аке. Любой из них в разы лучше пятящегося
вместо бруска португальского диаша, которого возят об газон должен быть Матип
+5
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Эксперт Спортс
Ответ НРИ
Ван Дейк Педри лишние , один пару сезонов на уровне дал а сейчас кроме как стоячего столба ничего не исполняет а другой наоборот ничего еще не показал
А что он должен показать чтобы он закрыл рты хейтерам? Половой орган ?
+3
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Serdida Orayew
Ответ DolJun
ахахаха, что тут делает китайский педро?)
мы про Челси не говорили, молчать!
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Rusik Magomedov
Ответ xDe xDe
Не очень понимаю, что в списке делают ван Дейк и Педри. Первый последнее время не показывает ничего выдающегося, а второй, безусловно, очень талантливый, но попадания в такие списки только впереди. Конкретно на данный момент - слишком громкое заявление, имхо.
Что конкретно тебя смущает в игровых показателях Педри?
+3
-2
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Игорь Климов
Ответ tumas
У месси в этом сезоне, стабильным был 1 месяц только. Но уж никак не сезон.
У Лео Месси по итогу сезона в Лига1 16+16 за 32 матча, и в Лиге Чемпионов 4+4 за 7 матчей.
+4
-3
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xDe xDe
Не очень понимаю, что в списке делают ван Дейк и Педри. Первый последнее время не показывает ничего выдающегося, а второй, безусловно, очень талантливый, но попадания в такие списки только впереди. Конкретно на данный момент - слишком громкое заявление, имхо.
+9
-8
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Serdida Orayew
Ответ red hikkikomori
Одно непонятно, как малоиграющий хрусталь Педри сюда затесался?
непонятно то, как сюда не попал МАТШ
+1
0
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Cearvm
Что не сделаешь, чтобы привлечь внимание к сайту. Goal старается как может.
+3
-2
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Ansu Fati
Ответ MaxB
Рейтинг претендует на оценку по нескольким сезонам. И, несмотря на пыхтение хейтеров со спортса, если б ВВД был доступен для трансфера, любая команда мира его б забрала прям щас, не думая
Прям бегут, спотыкаются))
+1
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Bazilic
Ответ xDe xDe
Не очень понимаю, что в списке делают ван Дейк и Педри. Первый последнее время не показывает ничего выдающегося, а второй, безусловно, очень талантливый, но попадания в такие списки только впереди. Конкретно на данный момент - слишком громкое заявление, имхо.
Главный игрок современной Барселоны, человек, принесший кучу побед своими голами
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Bazilic
Ответ xDe xDe
Ничего. Я ведь написал, что считаю его очень талантливым, не слепой таки. Объективно оцениваю парня. Но он слишком юн - в минувшем сезоне едва играл, сидя с травмами, а в предыдущем да, удивил, показал потенциал. Однако в число "элитных" его, по-моему, вносить пока просто рано. Что, опять же, я и написал. Предвзятости к Педри лишь потому, что болею за Мадрид, у меня нет)
Ты его с Гави не путаешь?
Педри еще в позапрошлом сезоне начал
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Ювентиниус
Пожалейте 38 летнего дедушку!
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