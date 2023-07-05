Месси, Мбаппе, Холанд, Педри, Меньян, ван Дейк, Модрич и Салах – в списке элитных игроков от Goal. Роналду в него не попал

Криштиану Роналду не попал в число элитных футболистов по версии Goal.

Сайт объявил о намерении каждое лето публиковать список из 25 игроков, относящихся к числу «лучших из лучших», к «элите». Критерий отбора – стабильные выступления на звездном уровне на протяжении длительного периода времени.

В список будут включаться как минимум по три футболиста с каждой позиции (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий), но не более 9 в каждой категории.

В первую версию попали:

– вратари: («Ливерпуль»), («Реал»), («Манчестер Сити»), (« »);

– защитники: («Манчестер Сити»), («ПСЖ»), («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

– полузащитники: Каземиро (« »), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Педри («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

– нападающие: Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»).