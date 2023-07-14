Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»
Харри Кейн не собирается подавать запрос о трансфере из «Тоттенхэма».
Как сообщает Evening Standard, форвард не будет настаивать на том, чтобы «Тоттенхэм» его продал, даже в том случае, если руководство продолжит отклонять предложения «Баварии».
Англичанин хочет остаться со «шпорами» в хороших отношениях и потому не будет форсировать сделку, а также не перейдет в «Челси».
29-летний игрок пока не исключил ни одного из вариантов: он не против трансфера этим летом, согласен уйти бесплатно в 2024 году и допускает, что может продлить контракт после закрытия летнего трансферного окна. Для осуществления третьего пункта необходимо, чтобы команда добилась значительного прогресса на поле.
Оставьте в покое этого лошару. Было бы желание, покинул бы петухов лет 5 назад.
Ну, а так сами видите - ему важнее дружественные отношения с ними.