Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»

Харри Кейн не собирается подавать запрос о трансфере из «Тоттенхэма».

Как сообщает Evening Standard, форвард не будет настаивать на том, чтобы « » его продал, даже в том случае, если руководство продолжит отклонять предложения «Баварии».

Англичанин хочет остаться со «шпорами» в хороших отношениях и потому не будет форсировать сделку, а также не перейдет в « ».

29-летний игрок пока не исключил ни одного из вариантов: он не против трансфера этим летом, согласен уйти бесплатно в 2024 году и допускает, что может продлить контракт после закрытия летнего трансферного окна. Для осуществления третьего пункта необходимо, чтобы команда добилась значительного прогресса на поле.