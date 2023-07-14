Кейн не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «Тоттенхэмом»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн не собирается подавать запрос о трансфере из «Тоттенхэма».

Как сообщает Evening Standard, форвард не будет настаивать на том, чтобы «Тоттенхэм» его продал, даже в том случае, если руководство продолжит отклонять предложения «Баварии».

Англичанин хочет остаться со «шпорами» в хороших отношениях и потому не будет форсировать сделку, а также не перейдет в «Челси».

29-летний игрок пока не исключил ни одного из вариантов: он не против трансфера этим летом, согласен уйти бесплатно в 2024 году и допускает, что может продлить контракт после закрытия летнего трансферного окна. Для осуществления третьего пункта необходимо, чтобы команда добилась значительного прогресса на поле.

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПравдоРуб
12 лет рабства
+52
-6
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ ПравдоРуб
12 лет рабства
Ох уж это рабство за 12.5 млн долларов в год
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bishkek Reds
Он всегда так делает. И так каждый сезон.

Оставьте в покое этого лошару. Было бы желание, покинул бы петухов лет 5 назад.

Ну, а так сами видите - ему важнее дружественные отношения с ними.
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Лондонский Обычный Холоп
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
В этот раз даже без забастовки все решили. Через пару месяцев объявят о новом контракте.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
С Кейном всë понятно. Может хоть со сборной Англии получится что-то выиграть
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Калинин
Вот у меня друг такой, постоянно жалуется как ему тяжело работать по 12-14 часов в день, при этом гордо говорит что на все переработки сам вызывается, связать эти две мысли у него как у Кейна с трофеями- плохо получается
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
В таком случае они с ТТ просто созданы друг для друга)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Надеюсь всё же перейдёт в Баварию
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesus Garsia
Мбаппе не будет настаивать на уходе в 2023-м. Он хочет остаться в хороших отношениях с «ПСЖ».
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M. Shinoda
Дабы не испортить отношения и в дальнейшем, он согласится продлить контракт еще на 5 лет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Ширер в запой уйдёт, если Кейн останется в АПЛ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Да, конечно, не стоит торопиться. В 35 лет можно перейти в "Интер Майами".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Слабак) Без яиц вообще это бревно)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Мы все вместе больше переживаем за карьеру Харри, чем сам Харри.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Что ж ты фраер сдал назад?!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПравдоРуб
Джанго не освобождённый
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
У меня Кейн ассоциируется с пареньком, застрявшим во френдзоне.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest
Если сравнить с Шевой, который должен был стать легендой Милана и все обосрал, Кейн думает о будущем
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CTPEKO3ETC
Игрок без мечты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собиратель хаоса
Легенда Тоттенхэма и сборной Англии. Может побить рекорд Ширера. Воспитанник. Один из самых преданных игроков на топ-уровне. Таких как он - единицы. Все это спустить в унитаз и перейти в Баварию/ПСЖ, чтобы выиграть несколько внутренних кубков, которые они и без него каждый год солят как капусту? Плюс еще много других сложностей - переезд в другую страну, отрыв от семьи и друзей, чужая языковая среда и т.д. Думаю, что он останется. Если бы для него победы и кубки были важнее уюта, он бы уже давно перешел. Тоттенхэм никогда звезд с небес не хватал, кроме одного сверхудачного сезона.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Кукольт он по духу. Так что пусть дальше с 0 трофеями торчит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Лилард: а чо так можно было?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Не, мужик реально бы мог грести трофеи лопатой который год, но вот выбрал…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Ибра тоже не хотел покидать Милан в 2012-ом
Конечно. Ведь Милан спас ему карьеру и потом в 2020 снова спасёт. Цыган должник Милана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий