«МЮ» надеется, что Кейн не уйдет из «Тоттенхэма» до лета 2024-го

«Манчестер Юнайтед» может попытаться подписать Харри Кейна следующим летом.

Несмотря на отказ от переговоров по с клубами , считал, что у « » есть реальный шанс на трансфер форварда из «Тоттенхэма» этим летом, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Директор «МЮ» Джон Мерто изучил возможность трансфера, но сделал вывод о том, что позиция Леви серьезна. Президент «Тоттенхэма» не готов расставаться с Харри этим летом, даже несмотря на риск потерять его бесплатно в следующем году.

«Юнайтед» решил, что не может потратить все трансферное окно на попытки переубедить Леви. Даже в случае успеха сделка была бы оформлена к концу августа, и это не устраивает «МЮ». Тен Хаг разочарован, но принимает сложившуюся ситуацию.

Как пишет The Athletic, теперь «МЮ» надеется, что Кейн никуда не уйдет до истечения срока действующего контракта.

«Реал», «Бавария» и «ПСЖ» контактировали с «Тоттенхэмом» по поводу возможного перехода Харри, но игрок предпочел бы остаться в Англии. «Челси», тренером которого недавно стал Маурисио Почеттино, также делал запрос по форварду, но Леви ни в коем случае не намерен вести переговоры с лондонцами.

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

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