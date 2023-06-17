«МЮ» надеется, что Кейн не уйдет из «Тоттенхэма» до лета 2024-го
«Манчестер Юнайтед» может попытаться подписать Харри Кейна следующим летом.
Несмотря на отказ Дэниэла Леви от переговоров по Кейну с клубами АПЛ, Эрик тен Хаг считал, что у «Ман Юнайтед» есть реальный шанс на трансфер форварда из «Тоттенхэма» этим летом, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Директор «МЮ» Джон Мерто изучил возможность трансфера, но сделал вывод о том, что позиция Леви серьезна. Президент «Тоттенхэма» не готов расставаться с Харри этим летом, даже несмотря на риск потерять его бесплатно в следующем году.
«Юнайтед» решил, что не может потратить все трансферное окно на попытки переубедить Леви. Даже в случае успеха сделка была бы оформлена к концу августа, и это не устраивает «МЮ». Тен Хаг разочарован, но принимает сложившуюся ситуацию.
Как пишет The Athletic, теперь «МЮ» надеется, что Кейн никуда не уйдет до истечения срока действующего контракта.
«Реал», «Бавария» и «ПСЖ» контактировали с «Тоттенхэмом» по поводу возможного перехода Харри, но игрок предпочел бы остаться в Англии. «Челси», тренером которого недавно стал Маурисио Почеттино, также делал запрос по форварду, но Леви ни в коем случае не намерен вести переговоры с лондонцами.
В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.
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