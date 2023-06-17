«МЮ» надеется, что Кейн не уйдет из «Тоттенхэма» до лета 2024-го

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Эрик тен Хаг Джон Мерто Футбол

«Манчестер Юнайтед» может попытаться подписать Харри Кейна следующим летом.

Несмотря на отказ Дэниэла Леви от переговоров по Кейну с клубами АПЛ, Эрик тен Хаг считал, что у «Ман Юнайтед» есть реальный шанс на трансфер форварда из «Тоттенхэма» этим летом, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Директор «МЮ» Джон Мерто изучил возможность трансфера, но сделал вывод о том, что позиция Леви серьезна. Президент «Тоттенхэма» не готов расставаться с Харри этим летом, даже несмотря на риск потерять его бесплатно в следующем году.

«Юнайтед» решил, что не может потратить все трансферное окно на попытки переубедить Леви. Даже в случае успеха сделка была бы оформлена к концу августа, и это не устраивает «МЮ». Тен Хаг разочарован, но принимает сложившуюся ситуацию.

Как пишет The Athletic, теперь «МЮ» надеется, что Кейн никуда не уйдет до истечения срока действующего контракта.

«Реал», «Бавария» и «ПСЖ» контактировали с «Тоттенхэмом» по поводу возможного перехода Харри, но игрок предпочел бы остаться в Англии. «Челси», тренером которого недавно стал Маурисио Почеттино, также делал запрос по форварду, но Леви ни в коем случае не намерен вести переговоры с лондонцами.

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

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23 комментария

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АРТУР АЛИЕВ
"МЮ» надеется, что Кейн не уйдет из «Тоттенхэма» до лета 2024-го и завершит карьеру футболиста без трофеев"
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Джорджио Че
Может пора оставить в покое Кейна? Ему уже 30 почти. Хочет сидеть, пусть сидит. Неужели нет больше нападающих?
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Slavik Mudrik
Кейну надо наконец определиться. Причем публично. Хочет быть легендой Тоттенхема и ПЛ, пусть продлевает контракт на 4-5 лет. А если трофеев охота - пусть напрямую и скажет - это последний нод, отрабатываю контракт как положено. И все дела.
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Джорджио Че
Ответ 1CEMAN
способен закрыть позицию ЦФ лет на 5
Это все мысли вслух. Азар тоже мог закрыть позицию на 5 лет, а по итогу не угадаешь.
У нас Марсиаль играет уже 8, но позицию явно не закрывает.
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Спартак Уокер
Пусть едет в Баварию титулы обеспеченны
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Адиль Бекет
На следующий сезон придет в МЮ бесплатно и пару лет поиграет. Это нормально.
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Shadow1882
В Тоттенхэме тоже этого хотят. А потом предложат новый контракт, если Реал не влезет. МЮ? О чём вы?
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omsk1716
Ответ Vezdexodof
Я ещё задолго до ЛТО писал,что Леви мутный тип. Будут проблемы с трансфером Кейна.
Да это давно понятно. Но и игроки сами идут на это. Их никто не заставлял подписывать контракты на долгий срок. Кейн имел возможность уйти несколько лет назад, но сам предпочел остаться. Думаю вряд ли он бы потерял в зп перейдя в условный МЮ.
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1CEMAN
Ответ Джорджио Че
Может пора оставить в покое Кейна? Ему уже 30 почти. Хочет сидеть, пусть сидит. Неужели нет больше нападающих?
способен закрыть позицию ЦФ лет на 5
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Dm Kznts
Ответ Бауыржан Кизбаев
Нафиг он нужен кейн старик уже
в 29 лет?
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Джорджио Че
Ответ jexOn
Мало топ-нападающих, которые могут забить 30+ голов в АПЛ. Возможно, МЮ переключит свое внимание на Мбаппе.
Так и не нужно искать спасителя, который в одиночку будет забивать. Нужен игрок, как делать механизма, который и сам забьет и будет позволять забивать больше другим.
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Dm Kznts
Ответ jexOn
Мало топ-нападающих, которые могут забить 30+ голов в АПЛ. Возможно, МЮ переключит свое внимание на Мбаппе.
Рэшфорд 30 забил ))
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jexOn
Ответ Джорджио Че
Может пора оставить в покое Кейна? Ему уже 30 почти. Хочет сидеть, пусть сидит. Неужели нет больше нападающих?
Мало топ-нападающих, которые могут забить 30+ голов в АПЛ.

Возможно, МЮ переключит свое внимание на Мбаппе.
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1CEMAN
Ответ Джорджио Че
Это все мысли вслух. Азар тоже мог закрыть позицию на 5 лет, а по итогу не угадаешь. У нас Марсиаль играет уже 8, но позицию явно не закрывает.
таким макаром можно любой трансфер поставить под сомнение и забраковать. Мы говорим о перспективах.
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1CEMAN
Ответ omsk1716
Да это давно понятно. Но и игроки сами идут на это. Их никто не заставлял подписывать контракты на долгий срок. Кейн имел возможность уйти несколько лет назад, но сам предпочел остаться. Думаю вряд ли он бы потерял в зп перейдя в условный МЮ.
говорилось же, что продлил под обещание отпустить при достойном предложении
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Орарайма
Что Реал с Мбаппе, что Мю с Кейном, годами готовы стучаться в дверь, что бы им открыли
Как будто других игроков нет
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Милан137
Странная позиция Леви, нет что бы продать его хоть за 100 млн так лучше отпустит его вообще бесплатно, как будто ТТХ хоть на что нибудь будет претендовать в следующем сезоне, смешно ...
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Dm Kznts
и с Маунтом так сделать нужно коли пенсы так цену загибают.
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Геннадий Чеботарев
если они с ним уже пертерли эту тему,то конечно Кейн ни куда не пойдет в этом году,а уйдет через год свободным агентом. и ему это будет выгодно.
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llolishe
МЮ надеется что Магвар уйдет из Манчеста завтра
Магвар надеется остаться в МанЮнайтед
+1
-1
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