Агент Роке: «Барса» все сделала правильно и берет игрока высочайшего уровня. Витор хотел пойти по пути Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, ставших там лучшими в мире»

Агент Витора Роке рассказал, что «Барселона» много лет следила за форвардом.

«В 2019 году прилетал в Бразилию на игру . Это был первый контакт «Барселоны» с игроком.

Она увидела в футболисте то, что « » увидел шесть лет назад, что «Атлетико Паранаэнсе» увидел год назад, что сборная увидела три месяца назад.

Были и другие заинтересованные клубы, но Витор всегда был нацелен на переход в «Барсу». Он хотел пойти по пути других бразильцев: , , Роналдо, Роналдиньо. Там они становились лучшими в мире. Также был Неймар, который лучшим не был, но был в топ-3 и стал победителем Лиги чемпионов.

Я год общался с Деку, и теперь мы обо всем договорились. Для Витора мы выбрали лучший проект, позволяющий стать одним из сильнейших в мире. Я хочу поблагодарить «Барселону», ее президента, Хави и всех остальных за доверие. Они все сделали правильно и подпишут футболиста высочайшего уровня на ближайшие годы», – сказал Андре Кури.