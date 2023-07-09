Агент Роке: «Барса» все сделала правильно и берет игрока высочайшего уровня. Витор хотел пойти по пути Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, ставших там лучшими в мире»
Агент Витора Роке рассказал, что «Барселона» много лет следила за форвардом.
«В 2019 году Эрик Абидаль прилетал в Бразилию на игру Роке. Это был первый контакт «Барселоны» с игроком.
Она увидела в футболисте то, что «Крузейро» увидел шесть лет назад, что «Атлетико Паранаэнсе» увидел год назад, что сборная увидела три месяца назад.
Были и другие заинтересованные клубы, но Витор всегда был нацелен на переход в «Барсу». Он хотел пойти по пути других бразильцев: Ривалдо, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо. Там они становились лучшими в мире. Также был Неймар, который лучшим не был, но был в топ-3 и стал победителем Лиги чемпионов.
Я год общался с Деку, и теперь мы обо всем договорились. Для Витора мы выбрали лучший проект, позволяющий стать одним из сильнейших в мире. Я хочу поблагодарить «Барселону», ее президента, Хави и всех остальных за доверие. Они все сделали правильно и подпишут футболиста высочайшего уровня на ближайшие годы», – сказал Андре Кури.
Надеюсь, все получится в команде !
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Провести один результативный сезон в Барселоне и стать одним из лучшим футболистов в мире играя за Интер, это как минимум разное