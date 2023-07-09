Агент Роке: «Барса» все сделала правильно и берет игрока высочайшего уровня. Витор хотел пойти по пути Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, ставших там лучшими в мире»

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Агент Витора Роке рассказал, что «Барселона» много лет следила за форвардом.

«В 2019 году Эрик Абидаль прилетал в Бразилию на игру Роке. Это был первый контакт «Барселоны» с игроком.

Она увидела в футболисте то, что «Крузейро» увидел шесть лет назад, что «Атлетико Паранаэнсе» увидел год назад, что сборная увидела три месяца назад.

Были и другие заинтересованные клубы, но Витор всегда был нацелен на переход в «Барсу». Он хотел пойти по пути других бразильцев: Ривалдо, Ромарио, Роналдо, Роналдиньо. Там они становились лучшими в мире. Также был Неймар, который лучшим не был, но был в топ-3 и стал победителем Лиги чемпионов.

Я год общался с Деку, и теперь мы обо всем договорились. Для Витора мы выбрали лучший проект, позволяющий стать одним из сильнейших в мире. Я хочу поблагодарить «Барселону», ее президента, Хави и всех остальных за доверие. Они все сделали правильно и подпишут футболиста высочайшего уровня на ближайшие годы», – сказал Андре Кури.

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22 комментария

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blaugrano
Чуть ли не главный молодой талант Бразилии. Повезло Барсе, тем более, если он так жаждет играть за блауграну.
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JohnnyMadsen
Ответ GuruFutbola
2 Требла Барселоны не дает спокойно спать глорам мчк)
вы хорошая пара, ходите за ручку наверное по палате
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Кирилл
Самое главное, чтобы не затерялся и затух в Барселоне, а продолжил прогрессировать со временем.

Надеюсь, все получится в команде !
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Alexlagodny
Дай Бог ему удачи в Барсе и самой Барсе!!!
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Амин Чич
Ну "зубастик" да засветился в Барсе, но настоящей звездой он стал в Интере!
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VERBLYUD
Ответ Амин Чич
Ну "зубастик" да засветился в Барсе, но настоящей звездой он стал в Интере!
Свой самый результативный сезон он провел в Барсе.
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NartApsua
Ответ Амин Чич
Ну "зубастик" да засветился в Барсе, но настоящей звездой он стал в Интере!
Свой лучший сезон в карьере он провел именно в Барселоне.
+2
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noti22
Да что там Роналдо и Роналдиньо, по пути великого Тринкао
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Дани Алисса
ой,а что это такое?
https://vk.com/wall-221375641_3
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Madhamish
Ответ GuruFutbola
В новом сезоне будет сильнейшим бразильским игроком примеры, без малейшего сомнения)
Если зарегистрируют
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Black Phoenix
Да, Роналдо в Реале был бледной тенью себя в Барсе, где зажёг на космическом уровне, хоть и на сезон. Если бы он провёл хотя бы пять-семь таких сезонов, близких по уровню - ни о каком Месси в качестве величайшего футболиста планеты речи бы уже ни шло.
Ну во-первых с Месси это ты переборщил, во-вторых травмы, травмы....
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Амин Чич
Ответ NartApsua
Свой лучший сезон в карьере он провел именно в Барселоне.
Да не Нарт, ты ошибаешься!
Провести один результативный сезон в Барселоне и стать одним из лучшим футболистов в мире играя за Интер, это как минимум разное
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