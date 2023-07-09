«Барселона», Роке и «Атлетико Паранаэнсе» подписали все документы о трансфере

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Фабрицио Романо Витор Роке Футбол

Витор Роке завершает переход в «Барселону».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и форвард, и «блауграна», и «Атлетико Паранаэнсе» подписали все необходимые документы, и бразилец теперь точно станет футболистом испанского клуба.

Сообщалось, что каталонцы заплатят за 18-летнего игрока 30+31 млн евро – больше запланированной суммы.

Со статистикой Роке можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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& Co1366
Это очень хорошая новость!
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Рэд Уайт
этот парень зажжет🔥🔥🔥
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djoka joke
ура, я очень рад
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dr. cage
Здесь Барселона сработала чётко..
Урвала один из главных бразильских талантов всего за 30 млн евро..

В Барсе умеет делать огранку бриллиантам, как ни крути.. Поэтому думаю, что пацан зажжет.. А Лапорта через год продаст Леву в СА..
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XavIniesta2008-2015
Ответ иц а мэн
как же он будет бить испанобольшевисткую мерзость
Чего ?
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Леван Мкртчян
Ответ djoka joke
ура, я очень рад
Трансфер хорош.
Но только теперь не понятно ,где все юзеры вроде ’ta-tosha’ и его последователи , которые заплюсовали комментарий 6 июля (выведя в топ), о том что Роке и Атлетико уже надо начинать искать новый клуб и не тратить время на Барсу [ так как она ,типа, обладается и ничего не оформит] ....
Это было под новостью о том, что Атлетико поставил ультиматум Барсе и дал сутки на оформление документов
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predMBAPPE
Ответ Bazilic
Скорее их задницы)
Это мне уже нравится 💪🏻😁
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Денис Петров
Ответ f0rmoceft
Забыл про 31 млн. бонусных
Это если Роке в первую тройку на ЗМ попадет. А если это произойдет, значит и Барса неслабо выступит. В этом случае бонусных думаю не жалко будет.
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f0rmoceft
Ответ Burel
скорее бы от бревандовского избавиться
Игрок в свой первый! и неудачный сезон смог сделать 23+7 в ЛаЛиге, но все равно мало. Я прям поражаюсь)
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XavIniesta2008-2015
Ответ SaH4r.
он про Реал😂
Реал и большевики в одном предложении ? Это уже клиника какая-то
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Tristan...
Ответ Bazilic
Про что хейтеры будут ныть теперь?) раньше ныли, что якобы Барсе нужно омолаживаться, а теперь купили восемнадцатилетнего Роке на замену единственному полевому, которому больше 30)
А теперь ноют, что купили «какого то ноунейма». Не замечая, что Реал таких за последние годы не мало понакупал. Короче, не ищите никакой логической связи в их комментариях
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SaH4r.
Ответ XavIniesta2008-2015
Чего ?
он про Реал😂
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иц а мэн
Ответ JENNINGS
Обратишься нормально, по-человечески, как умеют общаться взрослые нормальные люди - будут тебе пруфы
не строй из себя целку и предъявляй пруфы
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f0rmoceft
Ответ Burel
ты матчи смотрел ? он только против эльч феерил, замыкая прострелы, растворялся против любого сильного соперника, ну а вторую половину сезона так вообще напрочь провалил
Смотрел.
Часто ему не везло, плюс новая лига. Да и все кипятком ссали в начале сезона, когда он феерил. А сейчас он бревно
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Marina_Greta
Эндрик vs Роке , будет любопытно посмотреть, кто станет лучше)
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иц а мэн
Ответ JENNINGS
Это что это за пацанско-дворовые разговоры? Это вы так во дворе друг друга на слабо берёте? Не, на меня такое не действует, я из это возраста вырос лет 15 назад
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Bazilic
Ответ Marina_Greta
Эндрик vs Роке , будет любопытно посмотреть, кто станет лучше)
На сегодняшний день все слишком очевидно, Роке в одну калитку уничтожает
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f0rmoceft
Ответ Денис Петров
Это если Роке в первую тройку на ЗМ попадет. А если это произойдет, значит и Барса неслабо выступит. В этом случае бонусных думаю не жалко будет.
Бонусная часть состоит из многих пунктов, не только если попадет в тройку
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Bazilic
Ответ Marina_Greta
Ну посмотрим, что да как будет на поле) Хотя я думаю, Роке мы куда чаще будем видеть, нежели, Эндрика)
Так и сейчас можно на поле посмотреть на них и на их статистику
Там без шансов для Эндрика
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Bazilic
Ответ SaH4r.
он про Реал😂
Может про Атлетик
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Bazilic
Ответ XavIniesta2008-2015
Реал и большевики в одном предложении ? Это уже клиника какая-то
Ну Реала в этом предложении нет)
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иц а мэн
Ответ & Co1366
Это очень хорошая новость!
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Marina_Greta
Ответ Bazilic
На сегодняшний день все слишком очевидно, Роке в одну калитку уничтожает
Ну посмотрим, что да как будет на поле) Хотя я думаю, Роке мы куда чаще будем видеть, нежели, Эндрика)
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Marina_Greta
Ответ Bazilic
Так и сейчас можно на поле посмотреть на них и на их статистику Там без шансов для Эндрика
Когда-то и Исааку Куэнке с Тельо пророчили хорошее будущее, так что, будем смотреть по мере развития и взросления, удачи обоим и стать топами! ❤
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Bazilic
На сегодняшний день все слишком очевидно, Роке в одну калитку уничтожает
Роке даже в Бразилии не считается перспективным
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