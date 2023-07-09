«Барселона», Роке и «Атлетико Паранаэнсе» подписали все документы о трансфере
Витор Роке завершает переход в «Барселону».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, и форвард, и «блауграна», и «Атлетико Паранаэнсе» подписали все необходимые документы, и бразилец теперь точно станет футболистом испанского клуба.
Сообщалось, что каталонцы заплатят за 18-летнего игрока 30+31 млн евро – больше запланированной суммы.
Урвала один из главных бразильских талантов всего за 30 млн евро..
В Барсе умеет делать огранку бриллиантам, как ни крути.. Поэтому думаю, что пацан зажжет.. А Лапорта через год продаст Леву в СА..
Но только теперь не понятно ,где все юзеры вроде ’ta-tosha’ и его последователи , которые заплюсовали комментарий 6 июля (выведя в топ), о том что Роке и Атлетико уже надо начинать искать новый клуб и не тратить время на Барсу [ так как она ,типа, обладается и ничего не оформит] ....
Это было под новостью о том, что Атлетико поставил ультиматум Барсе и дал сутки на оформление документов
Часто ему не везло, плюс новая лига. Да и все кипятком ссали в начале сезона, когда он феерил. А сейчас он бревно
Там без шансов для Эндрика