«Барселона», Роке и «Атлетико Паранаэнсе» подписали все документы о трансфере

Витор Роке завершает переход в «Барселону».

Как сообщает инсайдер , и форвард, и «блауграна», и « » подписали все необходимые документы, и бразилец теперь точно станет футболистом испанского клуба.

Сообщалось, что каталонцы заплатят за 18-летнего игрока 30+31 млн евро – больше запланированной суммы.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.