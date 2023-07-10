Деку подтвердил трансфер Роке в «Барсу»: «Я доволен. Он очень хороший игрок»
Спортивный директор «Барселоны» подтвердил трансфер Витора Роке.
Сообщалось, что каталонский клуб купит 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро.
«Конечно, я доволен. Он очень хороший игрок.
Когда об этом объявят официально – это вопрос к клубу», – сказал Деку.
Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»
-Когда об этом объявят официально -это вопрос к клубу -сказал Деку
А он не клуб?)