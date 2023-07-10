Деку подтвердил трансфер Роке в «Барсу»: «Я доволен. Он очень хороший игрок»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Деку Ла Лига Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Спортивный директор «Барселоны» подтвердил трансфер Витора Роке.

Сообщалось, что каталонский клуб купит 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро. 

«Конечно, я доволен. Он очень хороший игрок.

Когда об этом объявят официально – это вопрос к клубу», – сказал Деку. 

Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»

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19 комментариев

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angliiskiilion
пусть заиграет
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Bazilic
Ответ Сикарио
Новый Кейриссон
Или Неймар
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Bazilic
Ответ Dinar Ibragimov
Популист Лапоть опять подражает Пересу, вот только Реал покупает реально талантливых бразилов за которыми гоняется весь мир, а Лапоть довольствуется ноунеймом которым интересовались полтора клуба
Посмотри статистику Роке и Эндрика и потом приходи)
+5
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QWertY
-Спортивный директор Барселоны подтвердил трансфер Роке
-Когда об этом объявят официально -это вопрос к клубу -сказал Деку

А он не клуб?)
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flowhal
Первое удачное подписание Деку. Или первый провал. Время покажет
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arajanarm
Ответ Сикарио
Новый Кейриссон
А может новый Роналдо
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Bazilic
Ответ QWertY
-Спортивный директор Барселоны подтвердил трансфер Роке -Когда об этом объявят официально -это вопрос к клубу -сказал Деку А он не клуб?)
Вроде бы официально все еще нет
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Леван Мкртчян
Ответ QWertY
-Спортивный директор Барселоны подтвердил трансфер Роке -Когда об этом объявят официально -это вопрос к клубу -сказал Деку А он не клуб?)
Барса * Больше чем Деку *
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Bazilic
Ответ Born is the King
Новый Габигол что-ли. Обычно талантливых игроков забирают топ клубы , а Барселоне оставляют объедки
Уже сильнее всех форвардов Челси после Дрогба
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predMBAPPE
Теперь он должен стать лучшим!
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Вячеслав Новиков
Добро пожаловать в семью, верю что принесешь много пользы команде
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Евгений Цыбулин
Ответ Сикарио
Новый Кейриссон
Кейриссон,в ФИФЕ 11-норм был)))
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Алекс Самойлов
Ответ Сикарио
Новый Кейриссон
или Рейнир
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зак
Ответ Bazilic
Посмотри статистику Роке и Эндрика и потом приходи)
Эндрику 16 лет, жля этого возраста отличные показатели..
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