Зико о Роке: «Будущая «девятка» сборной Бразилии. Немногие обладают такими же скоростью и талантом»
Зико высоко отозвался о форварде Виторе Роке.
Сообщалось, что «Барселона» купит 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро.
«Уверен, Роке – будущая «девятка» сборной Бразилии. Достаточно посмотреть на его игру – он умеет решать судьбу матчей.
Он очень талантлив, смел и быстр. Немногие обладают такими же скоростью и талантом», – сказал экс-игрок сборной Бразилии.
Как бы не начали выпускать на 10 минут, чтобы не платить бонусы)