Зико о Роке: «Будущая «девятка» сборной Бразилии. Немногие обладают такими же скоростью и талантом»

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Зико Атлетико Паранаэнсе Витор Роке Футбол

Зико высоко отозвался о форварде Виторе Роке.

Сообщалось, что «Барселона» купит 18-летнего нападающего «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 млн евро.

«Уверен, Роке – будущая «девятка» сборной Бразилии. Достаточно посмотреть на его игру – он умеет решать судьбу матчей.

Он очень талантлив, смел и быстр. Немногие обладают такими же скоростью и талантом», – сказал экс-игрок сборной Бразилии.

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7 комментариев

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lovkac
Уже хорошо что не новый Роналдо/Месси/Неймар, а то их столько уже полегло и закончило
+7
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+7
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ljolik888
Надеемся на это . Много авансов но ещё очень молод и никто не знает что произойдет в будущем . Ждём побед в составе Барселоны и отличной игры !
+4
0
+4
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Игорь Климов
Ответ liverpool and barcelona fan
Интересно что включает в себя бонусы в 31 млн? Как бы не начали выпускать на 10 минут, чтобы не платить бонусы)
Бонусы касаются ЗМ, а не времени игры.
+2
0
+2
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liverpool and barcelona fan
Интересно что включает в себя бонусы в 31 млн?
Как бы не начали выпускать на 10 минут, чтобы не платить бонусы)
+1
-1
0
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ПравдоРуб
Последние девятки сборной Бразилии конечно были не супер звезды, по этому так себе сравнение
0
0
0
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СД18
Ответ liverpool and barcelona fan
Интересно что включает в себя бонусы в 31 млн? Как бы не начали выпускать на 10 минут, чтобы не платить бонусы)
Его и так по началу будут выпускать на 10 минут, а бонусы связаны с ЗМ и ЛЧ.
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