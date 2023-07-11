Зико о Роке: «Будущая «девятка» сборной Бразилии. Немногие обладают такими же скоростью и талантом»

Зико высоко отозвался о форварде Виторе Роке.

Сообщалось, что « » купит 18-летнего нападающего « » за 30+31 млн евро.

«Уверен, – будущая «девятка» сборной Бразилии. Достаточно посмотреть на его игру – он умеет решать судьбу матчей.

Он очень талантлив, смел и быстр. Немногие обладают такими же скоростью и талантом», – сказал экс-игрок сборной .