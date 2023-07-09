Роке хотел только в «Барсу», несмотря на финансовые сложности. Он считает, что сможет претендовать на «Золотой мяч» там

Витор Роке хотел играть только за «Барселону», несмотря на финансовые трудности клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, осуществить трансфер помогла нацеленность 18-летнего нападающего и его агента Андре Кюри, который в прошлом был скаутом «Барселоны» в Бразилии, на переход. Витор отказывался принимать предложения от других клубов.

Несмотря на финансовые сложности «Барселоны», и игрок, и агент хотели перехода только в этот клуб. Они считают, что «Барса» дает лучшую возможность проявить себя в Европе и однажды стать претендентом на « ».

Трансфер Роке одобрили скауты «Барселоны», а также Хави и Жоан Лапорта.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.