Роке хотел только в «Барсу», несмотря на финансовые сложности. Он считает, что сможет претендовать на «Золотой мяч» там

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига возможные трансферы Золотой мяч Атлетико Паранаэнсе Андре Кюри Витор Роке Футбол

Витор Роке хотел играть только за «Барселону», несмотря на финансовые трудности клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, осуществить трансфер помогла нацеленность 18-летнего нападающего и его агента Андре Кюри, который в прошлом был скаутом «Барселоны» в Бразилии, на переход. Витор отказывался принимать предложения от других клубов.

Несмотря на финансовые сложности «Барселоны», и игрок, и агент хотели перехода только в этот клуб. Они считают, что «Барса» дает лучшую возможность проявить себя в Европе и однажды стать претендентом на «Золотой мяч».

Трансфер Роке одобрили скауты «Барселоны», а также Хави и Жоан Лапорта.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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18 комментариев

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Marina_Greta
Ответ GuruFutbola
А точнее ни один)
Ну разумеется, на наш век это были Месси и Роналду... а дальше поглядим😊
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Eddenonkas
Мечтать не вредно. Желаю парню удачи и надеюсь, что. Всё у него выйдет. Как фанат Реала хочу видеть сильную Барсу!
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Avarec 05
Ответ Eddenonkas
Мечтать не вредно. Желаю парню удачи и надеюсь, что. Всё у него выйдет. Как фанат Реала хочу видеть сильную Барсу!
Всегда приятно читать мысли адекватных людей. Взаимно,без рубки в чемпионате не интересно.
+4
-4
0
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Kaka_GOAT
Ответ rigobersong
Все хотят играть за Барселону:) Потому что это приаилегия для любого футболиста:))
Конечно,они же выиграли 14 ЛЧ,фифа признал их лучшим клубам 20-го века ,и однозначно они лучшие в 21 веке,выиграли 3 ЛЧ подряд,5 лч за 9 лет
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