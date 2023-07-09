Уткин о Медине: «Парень год назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги – что тут дурного? Армейцы на нем неплохо подняли»

Теги Спартак ЦСКА Василий Уткин премьер-лига Россия Анхель Ди Мария Хесус Медина деньги Футбол

Василий Уткин высказался о вероятном переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Ребят, вы жестко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему/игра за деньги». Парень год (ну, чуть больше) назад слыхом не слыхал ни про Спартак, ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нем неплохо поднял.

А вообще на эту тему очень четко высказался лет 5 назад Анхель Ди Мария, когда обсуждался его переход в «Барселону»; тогда еще к Месси – и его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал Мадрид»…

И Анхель ответил очень просто. Я из Росарио, сказал он, и я воспитанник «Росарио Сентраль». Вот за «Ньюэллс Олд Бойз» (другой клуб из Росарио, соперник в дерби) я играть не стану, а все остальное – работа», – написал журналист и блогер.

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

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5 комментариев

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Ник Гре
По делу сказано, здоровый цинизм, не более. Просто зря Медина клялся играть только за ЦСКА. Если это списать на латиносскую эмоциональноость, то всё выходит ровно. Наш Ари тоже неплохо погулял по клубам РПЛ... И ничего, без травли обошлось...
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ks1923
Надо разделять отношение к этому переходу собственно Медины, которое действительно спокойное, и болельщиков ЦСКА, для которых речь не про конкретного Медину, а про переход к самому принципиальному сопернику. Поэтому Медина имеет полное право перейти, а ультра имеет такое же право хейтить его за это.
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Football Forever
Всё по делу. Только это прецедент для всех: надо поменьше пи###ть
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Ден Ден
В данном случае вопрос к Медине, наверно, главным образом связан с его словами. Если человек говорит одно, а через год поступает кардинально противоположным образом, к нему вполне логичный и обоснованный хейт.
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Торна
При том что я болельщик Спартака и не желаю видеть того Медину в своей команде, потому как днище, все же постараюсь быть объективным. Требовать от легионера, да еще недавно пришедшего в клуб патриотизма наивно. Где больше насыпали ту эмблему и будет лобзать. Для них ЦСКА , Спартак и дальше по списку всего лишь место работы за редким исключением. Если с кого спрашивать так это с менеджмента, который допустил переход игроков к конкурентам
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