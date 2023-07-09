Уткин о Медине: «Парень год назад слыхом не слыхал ни про «Спартак», ни про ЦСКА. Он и ехал играть за деньги – что тут дурного? Армейцы на нем неплохо подняли»

Василий Уткин высказался о вероятном переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Ребят, вы жестко перебарщиваете с дилеммой «игра за эмблему/игра за деньги». Парень год (ну, чуть больше) назад слыхом не слыхал ни про , ни про . Он и ехал играть за деньги. Спрашивается, что тут дурного. ЦСКА на нем неплохо поднял.

А вообще на эту тему очень четко высказался лет 5 назад , когда обсуждался его переход в «Барселону»; тогда еще к Месси – и его, конечно, спрашивали, Анхель, опомнись, ты же играл за «Реал Мадрид»…

И Анхель ответил очень просто. Я из Росарио, сказал он, и я воспитанник «Росарио Сентраль». Вот за «Ньюэллс Олд Бойз» (другой клуб из Росарио, соперник в дерби) я играть не стану, а все остальное – работа», – написал журналист и блогер.

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче