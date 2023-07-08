«Медина не Месси или Мбаппе для РПЛ. Клятву верности он никому не давал. В чем проблема?» Гаджиев о Хесусе

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Хесус Медина Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые купят полузащитника за 6+1 млн евро. 

«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает.

Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за ЦСКА лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал. Так и в чем проблема?

Болельщиков можно понять. Они переживают за клуб, не терпят ухода к конкурентам.

ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев. Сказать, что Медина – это Месси или Мбаппе для РПЛ, нельзя. Это не тот футболист, из-за ухода которого стоит долго переживать.

За 7 миллионов при рациональном использовании можно взять футболистов, которые точно не хуже», – сказал президент махачкалинского «Динамо» и экс-тренер клубов РПЛ.

Фанаты ЦСКА называли полузащитника иудой и в нецензурной форме велели ему убираться после сегодняшнего предсезонного матча с московским «Динамо».

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче

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9 комментариев

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Konstantin Zorin
Во всяком случае, Медина не легенда армейцев и он не называл ЦСКА своим домом, как Фернандес. Вообще, болелам ЦСКА нужно предъявлять претензии не к Медине, а к руководству.
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Ильдар Фарукшин
Хотя один адекватный.. А то послушаешь с ума сойти можно. Ладно ещё не предложили дать гражданство и в армию призвать
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argentina10
ну здесь не про клятвы как бы речь, о о человеке, менталитете русского человека, как должно, все таки, быть правильно....его решение - ему жить, пускай теперь Спам задумывается, когда его кинут и вообще, что с ним делать..
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WelD
Ответ Kate Karlash
его слова"никогда не перейду в Спартак, я верен ЦСКА"
плюс к тому он назвал Спартак нехорошим словом.
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