«Медина не Месси или Мбаппе для РПЛ. Клятву верности он никому не давал. В чем проблема?» Гаджиев о Хесусе

Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые купят полузащитника за 6+1 млн евро.

«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает.

Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал. Так и в чем проблема?

Болельщиков можно понять. Они переживают за клуб, не терпят ухода к конкурентам.

ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев. Сказать, что – это Месси или Мбаппе для РПЛ, нельзя. Это не тот футболист, из-за ухода которого стоит долго переживать.

За 7 миллионов при рациональном использовании можно взять футболистов, которые точно не хуже», – сказал президент махачкалинского «Динамо» и экс-тренер клубов .

Фанаты ЦСКА называли полузащитника иудой и в нецензурной форме велели ему убираться после сегодняшнего предсезонного матча с московским «Динамо».

Медина в «Спартаке» – безумие. Топ-статистика обманчива, места в старте нет, скамейка ЦСКА теперь еще короче