«Спартак» летом подпишет центрального защитника или опорника – клуб нацелен на усиление обороны. Трансфер Медины закроют 10 июля

«Спартак» этим летом намерен усилить линию обороны.

Ранее инсайдер Иван Карпов опроверг интерес «Спартака» к Хорхе Карраскалю, отметив, что после трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины «Спартак» не планирует новых подписаний в полузащиту.

По данным Metaratings, в текущее трансферное окно «Спартак» планирует подписать сильного центрального защитника. В случае, если сделать это не удастся, рассматривается приобретение опорного полузащитника. Кроме того, красно-белые по-прежнему заинтересованы в трансфере форварда и левого защитника.

Также сообщается, что переход Хесуса Медины в «Спартак» планируется закрыть 10 июля. За хавбека ЦСКА заплатят 7 миллионов евро.