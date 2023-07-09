«Спартак» летом подпишет центрального защитника или опорника – клуб нацелен на усиление обороны. Трансфер Медины закроют 10 июля

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Хесус Медина Футбол

«Спартак» этим летом намерен усилить линию обороны.

Ранее инсайдер Иван Карпов опроверг интерес «Спартака» к Хорхе Карраскалю, отметив, что после трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины «Спартак» не планирует новых подписаний в полузащиту.

По данным Metaratings, в текущее трансферное окно «Спартак» планирует подписать сильного центрального защитника. В случае, если сделать это не удастся, рассматривается приобретение опорного полузащитника. Кроме того, красно-белые по-прежнему заинтересованы в трансфере форварда и левого защитника.

Также сообщается, что переход Хесуса Медины в «Спартак» планируется закрыть 10 июля. За хавбека ЦСКА заплатят 7 миллионов евро.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Нужен и хороший ЦЗ, и опорнособака. Тогда можно замахнуться на что-то серьезное в сезоне
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Roman Araslanov
Ура. Там как раз пишут про предложение Санчесу из ТТХ, правда он вряд ли он согласится, но надеюсь что всё срастётся, но будем надеяться
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Ильдар Фарукшин
Хорошая новость Спартак ❤️❤️❤️❤️
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Joseph Conin
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи - как горит огонь, как течёт вода и как Спартак подписывает опорника
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СПАРТАК
Ответ Roman Araslanov
Ура. Там как раз пишут про предложение Санчесу из ТТХ, правда он вряд ли он согласится, но надеюсь что всё срастётся, но будем надеяться
агент сказал что он готов проявить себя в России, но не будем заходить вперёд.
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