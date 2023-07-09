Медина подпишет со «Спартаком» контракт до 2027 года. ЦСКА получит 7 млн евро

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина Футбол

Контракт Хесуса Медины со «Спартаком» будет рассчитан на более длительный срок, чем писали.

Ранее сообщалось, что полузащитник заключит с красно-белыми договор до лета 2026 года.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, соглашение рассчитано до 2027-го.

В результате трансфера ЦСКА получит 7 млн евро.

«Спартак» летом подпишет центрального защитника или опорника – клуб нацелен на усиление обороны. Трансфер Медины закроют 10 июля

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21 комментарий

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bevooch
Как спят болельщики ЦСКА:
А нафига им Медина?

Как спят болельщики Спартака:
А нафига нам Медина?
+26
-1
+25
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Alex Sarus
Чего все злятся, пришел бесплатно, заработали 7 млн. И личка не маленькая у него была.
+10
0
+10
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forever 77
Ответ savik-A.M.
Медина лучший игрок ЦСКА в прошедшем чемпионате
Далеко нет
+10
-2
+8
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savik-A.M.
Ответ forever 77
Далеко нет
люблю независимые от людей оценки . sofascore за сезон : Чалов и Медина по 7.34 , третьи Каоаскаль и Роша 7.22
+4
-1
+3
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Юрий Тюмин
Второй Иуда!
+2
0
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Рома Емельченков
7 миллионов за Медину - это топ-трансфер для ЦСКА.
+2
0
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Peter Parker
Ответ bevooch
Как спят болельщики ЦСКА: А нафига им Медина? Как спят болельщики Спартака: А нафига нам Медина?
Болельщики Торпедо: кто я?
+2
0
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Спартак сила
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Ответ angry horse
Желаю ему сломать свою карьеру в шапито🤡
страдалец)))
+3
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Док163
7!!! ну это топ. ради этого можно критику сбавить)))
0
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romantic9933
Армейцы - коллеги, без паники)
Уходит игрок, который на своей профильной позиции проиграл конкуренцию Облякову и Чалову.
О чем вы грустите вообще?) Продаем и слава богу)
На эти 7 миллионов может быть куплен игрок, который больше подходит Федотову, а играет эффективнее Медины)
+1
-1
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kk.abb
Ответ savik-A.M.
Медина лучший игрок ЦСКА в прошедшем чемпионате
Смешно.
+1
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Alex Sarus
Чего все злятся, пришел бесплатно, заработали 7 млн. И личка не маленькая у него была.
800к всего
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