Медина подпишет со «Спартаком» контракт до 2027 года. ЦСКА получит 7 млн евро

Контракт Хесуса Медины со «Спартаком» будет рассчитан на более длительный срок, чем писали.

Ранее сообщалось, что полузащитник заключит с красно-белыми договор до лета 2026 года.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, соглашение рассчитано до 2027-го.

В результате трансфера ЦСКА получит 7 млн евро.

«Спартак» летом подпишет центрального защитника или опорника – клуб нацелен на усиление обороны. Трансфер Медины закроют 10 июля