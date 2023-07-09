Медина подпишет со «Спартаком» контракт до 2027 года. ЦСКА получит 7 млн евро
Контракт Хесуса Медины со «Спартаком» будет рассчитан на более длительный срок, чем писали.
Ранее сообщалось, что полузащитник заключит с красно-белыми договор до лета 2026 года.
По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, соглашение рассчитано до 2027-го.
В результате трансфера ЦСКА получит 7 млн евро.
«Спартак» летом подпишет центрального защитника или опорника – клуб нацелен на усиление обороны. Трансфер Медины закроют 10 июля
А нафига им Медина?
Как спят болельщики Спартака:
А нафига нам Медина?
Уходит игрок, который на своей профильной позиции проиграл конкуренцию Облякову и Чалову.
О чем вы грустите вообще?) Продаем и слава богу)
На эти 7 миллионов может быть куплен игрок, который больше подходит Федотову, а играет эффективнее Медины)