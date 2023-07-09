Ловчев о Медине в «Спартаке»: «У кого денег больше, тот и прав. ЦСКА, вы же не бедный клуб. Поднимайте зарплату, если он вам нужен»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Евгений Ловчев Марио Фернандес Хесус Медина Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев оценил возможный переход Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

«Медина игрок хороший, и я так понимаю, что Абаскалю он нужен, он за этот переход. Парень техничный, в тот футбол, в который играет «Спартак», он сгодится – с мячом хорошо, с пасом, есть завершение. Главное все же – доверие тренера, Абаскаль будет его ставить.

Как понимаю, «Спартак» начинает ориентироваться на рынок латиносов. То же самое делает и «Зенит». Но если «Зенит» берет игроков, которые в итоге оказываются в РПЛ лучшими, то «Спартак» взял из Парагвая сначала Дуарте – это просто плохо, а теперь Медину – я бы не включил этого игрока в топ-10 в РПЛ.

Что касается криков болельщиков ЦСКА в адрес Медины, то это неудивительно. Люди обозлены, потому что таких переходов немного, а сам парагваец раньше говорил, что не перейдет в «Спартак» – плюс-минус то же самое, что и с Фернандесом. Еще раз повторю: иностранцы в РПЛ – это про деньги. Дали денег больше, умножили зарплату на два – и все, вопрос решен.

Единицы в нашем чемпионате могут держать слово, когда говорят о том, что куда-то не перейдут. Я бы назвал Акинфеева.

Остальные, прежде всего, иностранцы, исходят только от контракта. Когда наступит футбольная пенсия, игрок останется один на один с миром. Все остальное – просто слова. Футболисты говорят то, что от них хотят услышать: в данном случае, что не перейдут из ЦСКА в «Спартак». Это же не единичный пример. Я помню, как любили в «Милане» Шевченко. А потом парень уехал в Англию, в «Челси» к Абрамовичу, и стал целовать эмблему «Челси».

Тема про непереход куда-то – утопия. Иллюзия верности, в которую хочется верить. Главное, что болельщики должны требовать – не слова, а то, чтобы во время контракта с твоим клубом они играли хорошо. А если игрок куда-то хочет перейти, надо ему не слова вспоминать, а денег давать больше. Такое сейчас время. Деньги правят бал во всем. У кого денег больше в РПЛ, тот и прав.

А если так, то надо спросить и у ЦСКА: вы его зачем продаете? Ну если вам нужен игрок, вы же не бедный клуб. Поднимайте ему тогда зарплату. Это же не только у нас происходит. Посмотрите, сколько народу едет в Саудовскую Аравию. Понимаю, что едут уже люди в возрасте, но все равно, они же могли еще поиграть в Европе.

То, что деньги стали настолько важны, что перебивают вообще все, – плохо. Потому что, когда команды вравную, на алтарь победы кладется не кошелек, а что-то большее – уважение, преданность клубу и готовность не отступить именно из-за этого, а не из-за денег», – написал легендарный экс-футболист «Спартака».

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28 комментариев

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Roman Araslanov
Ловчев: вот скажи мне ЦСКА, в чём сила? Вот я думаю что сила в деньгах, у кого больше денег, тот и прав
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pav11k
А у кого денег меньше, тот лев
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argentina10
как то этот чел про суммы на игроков Зенита по иному говорил, мне вспоминается..
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Михаил1970
Вот и Ловчев говорит, что сила в деньгах)
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Игорь Пичугин
Че в ПНД день открытых дверей, ждём мнения Анзорчика.
+1
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Antonio Gaudi
Самое нелепое в этом во всём - это реакция на переход Медины околофутбольных каналов.
Только рассуждения о том, как изменится игра Спартака и никаких истерик о том, что Спартак завалил баблом парагвайца для того, чтобы убить конкурента, как обычно бывает при переходе ЛЮБОГО футболиста РПЛ в Зенит.
Скажите, это нормально?
+8
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Alex8007
Ответ Roman Araslanov
Ловчев: вот скажи мне ЦСКА, в чём сила? Вот я думаю что сила в деньгах, у кого больше денег, тот и прав
Зенит прав, получается
+1
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Kira625
Интересно слышать такую аргументацию из стана красно-белых, а то раньше всё за ромбик, да за ромбик ;)
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justbored
Ответ sled
Это легенда Динамо
buzz off
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Мартинелли
Ответ Antonio Gaudi
Самое нелепое в этом во всём - это реакция на переход Медины околофутбольных каналов. Только рассуждения о том, как изменится игра Спартака и никаких истерик о том, что Спартак завалил баблом парагвайца для того, чтобы убить конкурента, как обычно бывает при переходе ЛЮБОГО футболиста РПЛ в Зенит. Скажите, это нормально?
То что для продажи Медины нужно желание ЦСКА, тебя не смущает?
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Kira625
Ответ Alex8007
Зенит прав, получается
По Ловчеву так и получается
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ pav11k
А у кого денег меньше, тот лев
Конь
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pav11k
Ответ Insta Joi
И Спартак со вторым бюджетом лиги. А толку нет. Все равно боретесь за середину таблицы.
Мы хотя бы боремся. До третьего места доборолись вот
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Мартинелли
Если Медина нужен ЦСКА, то им никто не мешает не продавать его
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igor.igorev
Зачем посредственности повышать зарплату когда можно продать его Спартаку?
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Жил был пес
ловчев еще по динамо знает
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Александр Едуков
Сити ПСЖ где то угорают в стороне. Ловчеву видимо еще нравятся команды типа баварии которые в своем чемпионате ослабляют конкурентов. Помню как Ловчев орал в голосину когда Зенит начал скупать игроков более или менее играющих . Щас сам в своем глазу не видит.
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Marina_Greta
Деньги наверняка есть, просто руководство откровенно занимается ерундой... Гинер юы такого не допустил, в Спартак... отдать одного из лучших игроков прошлого сезона.. Где такое видано?
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justbored
"Такое сейчас время. Деньги правят бал во всем. У кого денег больше в РПЛ, тот и прав."

Да, давайте нормализировать всё это. Рыба где глубже, человек человеку волк, или как пел подзабытый американский ВИА: "Детка, ты и я — не более чем млекопитающие/ поэтому давай будем делать это так, как показывают на канале Дискавери"
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Игорь Пичугин
Бывший спартаковец Кавазашвили спрашивает бывшего спартаковца Ловчева:В чем сила брат? Ловчев отвечает:Вся сила в деньгах брат Анзор!
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Георгий Кузьмин
Вот кто, кто, а Ловчев бы вообще молчал про деньги. В его бы время такие деньги предлагали, он бы первый побежал где больше далут
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pav11k
Зенит прав, получается
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