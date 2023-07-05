Сака – лучший вингер по версии ESPN. Хвича – 2-й, Грилиш – 3-й, Дембеле – 4-й
Букайо Сака признан лучшим вингером по версии ESPN.
Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).
Топ-10 вингеров по версии ESPN:
1. Букайо Сака («Арсенал»);
2. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
4. Усман Дембеле («Барселона»);
5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
6. Рияд Марез («Манчестер Сити»);
7. Кингсли Коман («Бавария»);
8. Родриго Гоэс («Реал»);
9. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
10. Мусса Диаби («Байер»).
По факту подобные рейтинги всего лишь мнение издательства. Таких рейтингов валом, на любой вкус.
Посмотрели, обсудили, посмеялись и забыли.