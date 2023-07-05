Сака – лучший вингер по версии ESPN. Хвича – 2-й, Грилиш – 3-й, Дембеле – 4-й

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Букайо Сака признан лучшим вингером по версии ESPN.

Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 вингеров по версии ESPN:

1. Букайо Сака («Арсенал»);

2. Хвича КварацхелияНаполи»);

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

4. Усман ДембелеБарселона»);

5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

6. Рияд Марез («Манчестер Сити»);

7. Кингсли Коман («Бавария»);

8. Родриго Гоэс («Реал»);

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

10. Мусса Диаби («Байер»). 

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76 комментариев

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Konvicted
Ответ Наруто_Узумаки
какой-то бредовый рейтинг. Салаха, у которого больше 40 результативных действий за сезон, нет даже в десятке
Рейтинг довольно неплох, в вот распределение игроков по позициям странное. Салах вместе с Винисиусом, очевидно, будет в списке форвардов. Только вот почему они считают Вини форвардом, а Родриго, занимающего зеркальную позицию на другом фланге, вингером, я понятия не имею.
+52
-1
+51
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Наруто_Узумаки
какой-то бредовый рейтинг. Салаха, у которого больше 40 результативных действий за сезон, нет даже в десятке
+47
-11
+36
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Evgeniy Bagel
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а дембеле наиграл на 4 место?
не знаю,я про него и не спрашивал
+25
-4
+21
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corazón blanco
Винисиус находится в списке форвардов и занимает там второе место, сразу после Килиана Мбаппе. Рейтинг конечно очень странно составлен. Максимально странно.
+21
-1
+20
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Evgeniy Bagel
разве Грилиш наиграл на 3 место?
а дембеле наиграл на 4 место?
+22
-9
+13
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!!!Bata!!!
Дайте хоть одного из них во владения Алегри, ни один из них и в топ 1000 не войдет)
+12
-2
+10
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Средний палец Кирана Тирни
Усман Дембеле футбольный мошенник, о котором в будущем напишут книгу)
+10
-1
+9
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Evgeniy Bagel
разве Грилиш наиграл на 3 место?
+11
-6
+5
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KVENTIN
Ответ Наруто_Узумаки
какой-то бредовый рейтинг. Салаха, у которого больше 40 результативных действий за сезон, нет даже в десятке
Тут уже вопрос не к спортсу, а к ESPN. Там Салах в разделе форвардов идёт, на 4м месте. За Месси, Винисиусом и Мбаппе. А есть ещё раздел страйкеров, где конкретные наконечники представлены.
+6
-1
+5
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Attikus
Ответ Los Galácticos
Видимо создатель этого рейтинга забыл о существовании Винисиуса.
Думаю он будет в списке форвардов
+7
-3
+4
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Великолепный Пеп
Ответ Evgeniy Bagel
разве Грилиш наиграл на 3 место?
Джек хороший сезон выдал, очень много на себя стягивал и собрал просто тонну опасных фолов, это помимо прямого вклада
+3
0
+3
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jabbatut
Хвича который во второй половине сезона ничего не показал второе место , Салах который тащил ну да , ну да пошёл я нахер
+3
0
+3
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Владимир Самсонов
Ответ Evgeniy Bagel
разве Грилиш наиграл на 3 место?
Наиграл. В этом сезоне реально хорош и в АПЛ и в ЛЧ.
+3
-1
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KVENTIN
Ответ Los Galácticos
Видимо создатель этого рейтинга забыл о существовании Винисиуса.
Просто спортсу нужны новости и кликбэйт. Запросто можно было это всё оформить одной большой статьёй, а не разбивать на мелкие новостишки. Вопросов бы тогда столько не возникло. Оригинал: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37906001/espn-fc-100-2023-haaland-mbappe-lead-best-men-players
+2
0
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Константин Федяев
Ответ Арман Мартиросян
Зато на шестом месте лавочник сити.
И Салаха нет почему-то
+2
0
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Wekil Halylow
Ответ Stewart D.
сака 25 Г+П = 1 место Салах 31 Г+п = даже нет в топ 10. ЕСПН надо перестать глупости. Футбол далек от америкосов как хоккей от бразилии
Салах харош но Сака отработает и в зашите
+5
-3
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Morello
Ответ Арман Мартиросян
Лучший вингер в мире по всем статьям уступает Мо Салаху, которого в десятке то нет.
Да. То есть ни по каким статьям, кроме результативных баллов. А может обводки посчитаем, пасы под удар, пасы в штрафную? Или твой мозг думает, что это менее важные вещи в игре в футбол
+1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Alex Rhea
Грилиш блистательный сезон провёл, уж точно выше Хвичи быть должен
🙄👈
+1
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AnMe
Короче говоря, рейтинг полное Г
+1
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Yerbo
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Усман Дембеле футбольный мошенник, о котором в будущем напишут книгу)
да почему, нормальный игрок , просто травмат
+1
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Владимир Туаев
Ответ Tiestorzn17
А негра из Реала куда дели? Который еще плачет когда его негром зовут.
Боятся чёрным цветом его фамилию писать, вдруг оскорбиться.
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jordy
Ответ LIv93
А Леау где? Вообще интересно, как они определяют. Два игрока из сити на одной позиции, которые подменяют друг-друга попали в топ10...
Удачно подменяют.
По факту подобные рейтинги всего лишь мнение издательства. Таких рейтингов валом, на любой вкус.
Посмотрели, обсудили, посмеялись и забыли.
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Константин Федяев
Вини, Леау:🗿🗿🗿
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Misson
Ответ Stewart D.
сака 25 Г+П = 1 место Салах 31 Г+п = даже нет в топ 10. ЕСПН надо перестать глупости. Футбол далек от америкосов как хоккей от бразилии
Предлагаете выкинуть из 10-ки Сака и на его место поставить Салаха?
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rembrandao
ESPN пускай лучше NBA и NHL занимаются. Ну какие нафиг Марез, Фоден и Коман, которые даже в основу своей команды зачастую не проходят?
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