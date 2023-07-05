Сака – лучший вингер по версии ESPN. Хвича – 2-й, Грилиш – 3-й, Дембеле – 4-й

Букайо Сака признан лучшим вингером по версии ESPN.

Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 вингеров по версии ESPN:

1. («Арсенал»);

2. (« »);

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

4. (« »);

5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

6. Рияд Марез («Манчестер Сити»);

7. Кингсли Коман («Бавария»);

8. Родриго Гоэс («Реал»);

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

10. Мусса Диаби («Байер»).