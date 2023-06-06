Месси, Хвича, де Брюйне, Сака, Мбаппе, Беллингем и Ледесма – в сборной топ-лиг от WhoScored

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Нант Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Наполи Кадис Киран Триппьер Кевин де Брюйне Рафаэл Геррейру Килиан Мбаппе Бенжамен Павар Андрей Жиротто Херемиас Ледесма Хвича Кварацхелия Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в символическую сборную топ-5 лиг Европы от WhoScored.

Кроме «ПСЖ» лишь у «Боруссии» Дортмунд в ней есть два представителя – Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.

Команда, составленная по итогам сезона из игроков с лучшей средней оценкой на соответствующей позиции, выглядит так:

вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис», средний балл – 7,03);

защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,41), Бенжамен ПаварБавария», 7,17), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Рафаэл Геррейру («Боруссия», 7,27);

полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,58), Джуд Беллингем («Боруссия», 7,58), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43);

нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,8).

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remix
Пока есть Месси он всегда будет в топ
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Remix
Пока есть Месси он всегда будет в топ
ТТД у него всегда на космическом уровне
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салесар
Ответ Гномович!
Сын Судьи у которого 0+0 в плей-офф ЛЧ, 5 судейских пенальти на ЧМ и голы в лиге Фермеров против Осеров и Дижонов в сборной года по версии whoscored, а лучший игрок в мире Холланд нет - звучит как анекдот.
Забыл, что в сборной, составленной из статистики в матчах топ-5 лиг учитывается лч и чм
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MJRom
Лео единственный, у кого оценка больше 8
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Андрей Утицких
Что забыл здесь Месси 🤷‍♂️🤦‍♂️
Месси лучший игрок сезона, 🤡.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Goofts
А где Холланд?
Я тоже задавался этим вопросом, когда смотрел ЧМ, полуфинал ЛЧ и финал Кубка Англии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Мамкины аналитики опять будут хныкать "а почему тут Месси снова". Рейтинги Whoscored считаются наиболее точными, уважаемыми и известными индикаторами выступления спортсмена в мире футбола. Ими пользуются медиа гиганты, букмекеры и футбольные клубы. Рейтинг основан на обширном статистическом алгоритме, который подсчитывает во время игры. Включено около 200 статистик в подсчёт оценки перфоманса футболиста. Но куда алгоритму до "титановых" мнений наших АНАЛитиков.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У плаксивых больше всего минусоа!))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Ответ Андрей Утицких
Что забыл здесь Месси 🤷‍♂️🤦‍♂️
Штрафной пробить в твои ворота
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювентиниус
Ответ Роман
Мбаппе лучший игрок лиги 1 от ПСЖ. Мбаппе лучший игрок ЛЧ от ПСЖ. Забивает больше Месси и полезнее Месси. Но у последнего мифические нарисованные цифры))
Мбаппе хорош но он неделает , то что демонстрирует Месси! Вы либо непонимаете в футболе либо завидуете . ЭКСПЕРТЫ европы лучше тебя знают!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Ну если Киран Триппьер - лучший защитник мира по оценкам от WhoScored, то что удивляться оценкам Месси
Триппьер затащил Ньюкасл в ЛЧ, 🤡
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Роман
Мбаппе лучший игрок лиги 1 от ПСЖ. Мбаппе лучший игрок ЛЧ от ПСЖ. Забивает больше Месси и полезнее Месси. Но у последнего мифические нарисованные цифры))
Очень странно, что молодой нападающий забивает больше, чем доигрывающий плеймейкер, не так ли? Прям на грани фантастики!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Хызыр
Хускоред всегда рисует для Месси фантастические оценки после каждой игры, видимо там фанат Лео сидит в админке.
Эти оценки считает алгоритм. Даже компьютер стал фанатом Месси.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Не уверен, что это является причиной, но на Лео появилось ещё два претендента из топ клубов Европы... Кто - не знаю... Но скоро узнаем...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Ответ Игорь Климов
Лео Месси самый эффективный футболист.
Лучший в истории футбола это факт!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Ответ Очевидное невероятное
Штрафной пробить в твои ворота
Ахах 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Ответ Roman
Хускоред ставит Месси 8 просто за то, что тот появляется на поле)
Ты зачем появился здесь
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ Виталий Ан
Кроме смеха не вызывает этот рейтинг ничего. На месте редакторов этого рейтинга просто не смог это написать.
Редактор этого рейтинга - компьютер... А у тебя, видать в голове счёты из магазина 70-х годов.. Хе..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювентиниус
Ответ che kaif
Ну если Мбаппе с 30-40 мячами не делал погоду тебе лучше шашки смотреть а не футбол
Завидует(((( он ярый фанат Роналду ,так чего можно было ожидать .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Кашшай Чакырович
Холанд должен быть вместо Мбаппе !вместо Хвичи или беллингема должен быть Гюндоган !
У Гюндогана оценка за матч АПЛ 7,11, у Холанда - 7,54
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Ответ Гномович!
О чем говорить если эти сказочники поставили Клермонесси оценку 8 за 0+0 в плей-офф ЛЧ))))
До сих пор чемпион мира гений Месси тебя в покое не оставляет?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Екн Лор
Ну если Киран Триппьер - лучший защитник мира по оценкам от WhoScored, то что удивляться оценкам Месси
Триппьер отличный сезон провел. Если не смотрите матчи Ньюкасл то что поделать. Думаете просто так они в ЛЧ? К остальным гораздо больше вопросов. Больше всего вопросов к остальным защитникам, нападающим и вратарю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
По оценкам Cофаскор Месси тоже является лучшим игроком лиги 1 и всех топ-5 лиг. Даже сейчас он лучший!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Андрей Утицких
Что забыл здесь Месси 🤷‍♂️🤦‍♂️
Что под этой новостью забыл ты?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ &_Bishep_&
а в ПСЖ её вообще никто не делал((
Ну если Мбаппе с 30-40 мячами не делал погоду тебе лучше шашки смотреть а не футбол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий