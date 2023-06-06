Месси, Хвича, де Брюйне, Сака, Мбаппе, Беллингем и Ледесма – в сборной топ-лиг от WhoScored

Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в символическую сборную топ-5 лиг Европы от WhoScored.

Кроме «ПСЖ» лишь у « » Дортмунд в ней есть два представителя – Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.

Команда, составленная по итогам сезона из игроков с лучшей средней оценкой на соответствующей позиции, выглядит так:

– вратарь: («Кадис», средний балл – 7,03);

– защитники: Киран Триппьер (« », 7,41), (« », 7,17), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Рафаэл Геррейру («Боруссия», 7,27);

– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,58), Джуд Беллингем («Боруссия», 7,58), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43);

– нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,8).

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