Месси, Хвича, де Брюйне, Сака, Мбаппе, Беллингем и Ледесма – в сборной топ-лиг от WhoScored
Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в символическую сборную топ-5 лиг Европы от WhoScored.
Кроме «ПСЖ» лишь у «Боруссии» Дортмунд в ней есть два представителя – Рафаэл Геррейру и Джуд Беллингем.
Команда, составленная по итогам сезона из игроков с лучшей средней оценкой на соответствующей позиции, выглядит так:
– вратарь: Херемиас Ледесма («Кадис», средний балл – 7,03);
– защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,41), Бенжамен Павар («Бавария», 7,17), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Рафаэл Геррейру («Боруссия», 7,27);
– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,58), Джуд Беллингем («Боруссия», 7,58), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43);
– нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,8).
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