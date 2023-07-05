Куртуа – лучший вратарь по версии ESPN, тер Стеген – 2-й, Алиссон – 3-й, Облак, Эдерсон, Мартинес – в топ-10

Тибо Куртуа назван лучшим голкипером по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 вратарей по версии ESPN:

1. (« »)

2. Марк- тер Стеген (« »)

3. Алиссон (« »)

4. Майк Меньян («Милан»)

5. Ян Облак («Атлетико»)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Эдерсон («Манчестер Сити»)

8. Аарон Рэмсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

10. Ник Поуп («Ньюкасл»)