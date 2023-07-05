Куртуа – лучший вратарь по версии ESPN, тер Стеген – 2-й, Алиссон – 3-й, Облак, Эдерсон, Мартинес – в топ-10

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Тибо Куртуа назван лучшим голкипером по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 вратарей по версии ESPN:

1. Тибо КуртуаРеал»)

2. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)

3. Алиссон («Ливерпуль»)

4. Майк Меньян («Милан»)

5. Ян Облак («Атлетико»)

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

7. Эдерсон («Манчестер Сити»)

8. Аарон Рэмсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

10. Ник Поуп («Ньюкасл»)

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11 комментариев

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Владимир Новиков
Мне кажется Рамсдэйл чуть завышен
+4
-1
+3
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JENNINGS
Ответ che kaif
куртуа Сити так дырявили что решили на 1 поставить
В чём вина Куртуа в пропущенных мячах? Если бы не Тибо, «Реал» пропустил бы в 2 раза больше.
По твоей логике, и Тер Штеген не должен быть 2-м, т.к он пропустил 4 от «Мадрида»
Кто из вратарей никогда не пропускал 4?
+6
-3
+3
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Жоржиньо Не Вейналдум
Эдерсон выглядит одним из самых недооцененных вратарей в истории. В нынешней Лиге чемпионов вытащил несколько мертвых мячей, демонстрирует завидную стабильность несколько лет, выиграл все титулы, играет по 35+ матчей за сезон в АПЛ, но все равно поставим его ниже Доннаруммы...
+2
-1
+1
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che kaif
куртуа Сити так дырявили что решили на 1 поставить
+6
-6
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Док163
Ну так-то все по фактам! Если брать именно игру вратаря отдельно от всего
0
0
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corazón blanco
Доннарумма выше Эденсона, который провел отличный сезон и много выручал в решающих матчах.
+3
-3
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JENNINGS
Ответ che kaif
Штеген на 0 играл весь сезон и стал чемпионом
Здесь ни слово про конкретный чемпионат или турнир
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