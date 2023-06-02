Холанд – лучший игрок сезона в Европе по версии Goal. Де Брюйне – 2-й, Винисиус – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й

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Goal.com назвал лучших футболистов сезона-2022/23 в Европе.

В рейтинге учитывалось выступление игроков за европейские клубы.

Топ-21 игрок сезона в Европе по версии Goal.com:

21. Ким Мин Чжэ, «Наполи»;

20. Педри, «Барселона»;

19. Карим Бензема, «Реал»;

18. Натан Аке, «Манчестер Сити»;

17. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

16. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;

15. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;

14. Букайо Сака, «Арсенал»;

13. Хвича Кварацхелия, «Наполи»;

12. Мартин Эдегор, «Арсенал»;

11. Родри, «Манчестер Сити»;

10. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона»;

9. Лионель Месси, «ПСЖ»;

8. Роберт Левандовски, «Барселона»;

7. Виктор Осимхен, «Наполи»;

6. Рональд Араухо, «Барселона»;

5. Харри Кейн, «Тоттенхэм»;

4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;

3. Винисиус Жуниор, «Реал»;

2. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»;

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

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94 комментария

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Andy Tucker
ни одного игрока Интера. В случае победы итальянцев, как быстро все переобуются?
+25
-5
+20
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Dan Kennedy
А за что Винисиуса так высоко?
+25
-14
+11
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Фёдор Кузнецов
Ответ Filipp Gorski
Разве у Вини 40+?
23+19 во всех турнирах за Реал
+10
-2
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Шамиль Магомедов
Кто составляет эти рейтинги....я согласен только с 1 и 2 местом, остальные нет. Гризманн должен быть выше - однозначно. Араухо - ок. Родри выше должен быть. Один из лучших игроков Ман Сити все-таки.
+7
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David Aprasidze
Кейн был великолепен, просто остался в тени викинга
+6
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Фёдор Кузнецов
Ответ А. Мостовой
Холланд за голы в пустые? Пока Мбаппе тащит хеттрик в финале ЧМ
В рейтинге учитывалась игра за европейские клубы, в клубных турнирах, на клубном уровне Холланд топ 1
+7
-2
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Vikeif
По их версии Холланд лучший игрок сезона, а Лео только на 9 месте. Но Месси, по их же версии, главный фаворит на ЗМ. Не ради срача коммент, но там разные люди в разных отделах выбирают или что?
Ну так тут не учитывают гланый турнир в истории футбола:)
+10
-5
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Александр Северный
Ответ David Aprasidze
Кейн был великолепен, просто остался в тени викинга
согласен с вами. без помощников в лице де Брюйне наколотил в АПЛ на 6 мячей меньше.
+4
0
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Train67
Холанд провел один из величайших сезонов в истории футбола, и это в самой трудной лиге мира АПЛ, при этом финалист лч и кубка.
Поставил в 1 же сезон рекорд по голам в этой же АПЛ! Холанд добился огромного успеха!
PS Конечно, мы все понимаем, что Холанда скорее всего принесут в жертву Месси при вручении ЗМ, но это все пустышка, по сравнению с тем чего добился Холанд в этом сезоне.
Холанд лучший в этом году, и это в душе знает каждый, бог с тобой Холанд. Вперёд!
+12
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bulldozer
Ого, Араухо оценили по достоинству. Респект.
+6
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vottakoi!
Ответ Los Galácticos
Араухо на 6 месте, это опечатка ?
А что смущает? Пожалуй лучший защитник этого сезона, определяющий результат. Именно в те моменты, когда Араухо был на травме и случились провалы в ЛЧ, 26 сухих матчей в чемпионате. Или защитники не должны быть в рейтинге? Тер Штеген на 10м, не смутил случайно?
+9
-6
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dan Kennedy
А за что Винисиуса так высоко?
Великолепная играл в ЛЧ, отличный сезон в Ла Лиге, 40+ результатиных действий в сезоне
+17
-14
+3
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Adam Almurzaev
Ответ Dan Kennedy
А за что Винисиуса так высоко?
У него в ЛЧ 10 игр подряд с голевыми действиями были.
+6
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Train67
На уровне сборных лучший игрок Мбаппе. Это если по правде. А лучшая сборная мира Аргентина, тут бесспорно, лучший футбол показали, весь матч Францию возили, один Мбаппе только сверкал.
Я опирался на выбор ФИФА.
Насчёт Мбаппе можно поспортить: до финального матча чуть ли не все называли Гризманна ключевым игроком сборной и главным оппонентом Месси за MVP турнира, но одна игра многое перевернула в сознании.
Да и не сказал бы, что Мбаппе так уж сверкал: до первого своего гола он, как и его сотоварищи, был блеклой версией себя.
+2
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Fona
Ответ Andy Tucker
ни одного игрока Интера. В случае победы итальянцев, как быстро все переобуются?
3-е место в слабенькой серии А, самая легкая сетка ЛЧ из всех возможных да и непонятно даже кого выделять по персоналиям.
+2
0
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XavIniesta2008-2015
Ответ Sergio Mendez
Хороший коммент! Поддерживаю 🙌🏻 При этом Аке в списке есть (18й).
А почему Аке не должно быть в списке ?
+3
-1
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Filipp Gorski
Ответ Фёдор Кузнецов
Великолепная играл в ЛЧ, отличный сезон в Ла Лиге, 40+ результатиных действий в сезоне
Разве у Вини 40+?
+3
-1
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Что Мбаппе делает на 4 месте, если Месси лучший игрок ПСЖ и Лиги 1 в этом сезон?
Мбаппе в плане статистики лучше Месси в ЛЧ(у мбаппе-10 результативных действий,у месси-8) , в Чемпионате Франции (у Мбаппе - 34 очка гол+пас, у месси- 32), и в Кубке Франции. Также Мбаппе был официально признан лучшим игроком чемпионата Франции сезона 22/23.И в каких показателях аргентинец лучше француза?
+5
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Tiestorzn17
Более менее вменяемый рейтинг. Кое кого можно местами менять конечно, но в целом все адекватно.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Iamliam
Почему интересно Араухо выше Левандовского? Стата у них несопоставимая(в пользу поляка конечно), у обоих есть чемпионство в ЛаЛиге. Араухо выиграл чтото значимое о чем знает только Goal?
Вы серьёзно сравниваете статистические показатели защитника и нападающего?
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Эркинбек Апаканов
Ответ А. Мостовой
Холланд за голы в пустые? Пока Мбаппе тащит хеттрик в финале ЧМ
Особо одарённым написано, выступление в европейских турнирах.
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Ярик01
Ответ Фёдор Кузнецов
В рейтинге учитывалась игра за европейские клубы, в клубных турнирах, на клубном уровне Холланд топ 1
Тут можно поспорить, де Брюйне тащит Сити на клубном уровне не хуже. А в ЛЧ, может и более полезнее.
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0
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Екн Лор
Адекватный рейтинг, все на своих местах
Ага, Левандовски выше Месси. Очень адекватно.
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2u2
Ответ Vikeif
По их версии Холланд лучший игрок сезона, а Лео только на 9 месте. Но Месси, по их же версии, главный фаворит на ЗМ. Не ради срача коммент, но там разные люди в разных отделах выбирают или что?
В рейтинге учитываются только выступления за клуб. С учётом сборных Месси ТОП-2 в сезоне
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Los Galácticos
Араухо на 6 месте, это опечатка ?
Отбросив в сторону невразумительные результаты Барселоны в еврокубках, а сконцентрировавшись сугубо на индивидуальном уровне футболиста, то Араухо действительно выдал выдающийся сезон, сколько раз он останавливал Винисиуса (тому посчастливилось чуть ли не единожды его обыграть за все матчи), и в центре и на фланге играет без потери качества. Вот, говорят: Хави смог построить сильную оборону, но на деле она вся держится только на уругвайце: убрать его из состава, и там проходной двор будет.
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