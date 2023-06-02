Холанд – лучший игрок сезона в Европе по версии Goal. Де Брюйне – 2-й, Винисиус – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 9-й, Хвича – 13-й
Goal.com назвал лучших футболистов сезона-2022/23 в Европе.
В рейтинге учитывалось выступление игроков за европейские клубы.
Топ-21 игрок сезона в Европе по версии Goal.com:
21. Ким Мин Чжэ, «Наполи»;
20. Педри, «Барселона»;
19. Карим Бензема, «Реал»;
18. Натан Аке, «Манчестер Сити»;
17. Антуан Гризманн, «Атлетико»;
16. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд;
15. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;
14. Букайо Сака, «Арсенал»;
13. Хвича Кварацхелия, «Наполи»;
12. Мартин Эдегор, «Арсенал»;
11. Родри, «Манчестер Сити»;
10. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона»;
9. Лионель Месси, «ПСЖ»;
8. Роберт Левандовски, «Барселона»;
7. Виктор Осимхен, «Наполи»;
6. Рональд Араухо, «Барселона»;
5. Харри Кейн, «Тоттенхэм»;
4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;
3. Винисиус Жуниор, «Реал»;
2. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»;
1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
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Поставил в 1 же сезон рекорд по голам в этой же АПЛ! Холанд добился огромного успеха!
PS Конечно, мы все понимаем, что Холанда скорее всего принесут в жертву Месси при вручении ЗМ, но это все пустышка, по сравнению с тем чего добился Холанд в этом сезоне.
Холанд лучший в этом году, и это в душе знает каждый, бог с тобой Холанд. Вперёд!
Насчёт Мбаппе можно поспортить: до финального матча чуть ли не все называли Гризманна ключевым игроком сборной и главным оппонентом Месси за MVP турнира, но одна игра многое перевернула в сознании.
Да и не сказал бы, что Мбаппе так уж сверкал: до первого своего гола он, как и его сотоварищи, был блеклой версией себя.