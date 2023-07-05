Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10

Теги Айнтрахт Франкфурт Лилль Карим Бензема Ювентус Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Арсенал рейтинги Наполи Тоттенхэм Аль-Иттихад Джидда Харри Кейн Габриэл Жезус Виктор Осимхен Александер Исак Душан Влахович Рандаль Коло-Муани Эрлинг Холанд Джонатан Дэвид Футбол

Эрлинг Холанд назван лучшим центрфорвардом по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Под страйкером ESPN понимает футболиста, играющего ярко выраженного нападающего. При этом форвард, по мнению ESPN, представляет собой футболиста, который может совмещать функции атакующего полузащитника, вингера и центрального нападающего. К примеру, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус вошли в рейтинг форвардов.

Топ-10 центральных нападающих по версии ESPN:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Карим Бензема («Реал»/ «Аль-Иттихад»)

3. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

4. Виктор Осимхен («Наполи»)

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

6. Габриэл Жезус («Арсенал»)

7. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»)

8. Александер Исак («Ньюкасл»)

9. Душан Влахович («Ювентус»)

10. Джонатан Дэвид («Лилль»)

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19 комментариев

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Los Galácticos
После 5-го места мозг у создателя этого рейтинга сломался и он дальше начал лепить кого попало.
+18
-3
+15
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Кокич
Ответ fbd
А где Альварес?
Под Холандом.
+7
0
+7
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Marina_Greta
Холланд шикарен, думаю, ни один рекорд ещё падёт!
+8
-6
+2
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Velirpa
у Холанда нет конкурентов.
+4
-2
+2
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udod
если посмотреть статку второй половины этого списка без пенальти, голы с игры - там слёзы, а не страйкеры)
+2
0
+2
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Фут.Боль
Реаль-Иттихад - неплохо звучит.
+1
0
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Михо
В Баварии Лева всегда был в топ 3….
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AnMe
Восхищаюсь сезоном Кейна
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Los Galácticos
После 5-го места мозг у создателя этого рейтинга сломался и он дальше начал лепить кого попало.
там просто есть огромная пропасть между топ5 и остальными
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muxaNIK
Ответ Ман Сити
Как все плохо сейчас с центральными напами. На 2-м месте нап, который с игры забил 12 голов в своей лиге. В списке всякие влаховичи, получается достаточно 8 голов с игры в мертвом Сериале чтобы попасть в 10-ку лучших центр напов. Раз пошла такая история, могли бы Нульеса из ливера в 10-ку поставить)
Как все плохо сейчас с байтерами спортсру. Первый комментарий от "МанСити", который за час написал 12ть плаксивых комментариев. В его тегах всякие ливерпули и арсеналы. Получается достаточно быть английским клубом, чтобы заставить его пукан взлететь на воздух.
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