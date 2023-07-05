Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10
Эрлинг Холанд назван лучшим центрфорвардом по версии ESPN.
ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).
Под страйкером ESPN понимает футболиста, играющего ярко выраженного нападающего. При этом форвард, по мнению ESPN, представляет собой футболиста, который может совмещать функции атакующего полузащитника, вингера и центрального нападающего. К примеру, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус вошли в рейтинг форвардов.
Топ-10 центральных нападающих по версии ESPN:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
2. Карим Бензема («Реал»/ «Аль-Иттихад»)
3. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
4. Виктор Осимхен («Наполи»)
5. Роберт Левандовски («Барселона»)
6. Габриэл Жезус («Арсенал»)
7. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»)
8. Александер Исак («Ньюкасл»)
9. Душан Влахович («Ювентус»)
10. Джонатан Дэвид («Лилль»)
19 комментариев