Холанд – лучший центральный нападающий по версии ESPN, Бензема – 2-й, Кейн – 3-й. Осимхен, Левандовски, Влахович – в топ-10

Эрлинг Холанд назван лучшим центрфорвардом по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Под страйкером ESPN понимает футболиста, играющего ярко выраженного нападающего. При этом форвард, по мнению ESPN, представляет собой футболиста, который может совмещать функции атакующего полузащитника, вингера и центрального нападающего. К примеру, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус вошли в рейтинг форвардов.

Топ-10 центральных нападающих по версии ESPN:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

2. Карим Бензема («Реал»/ «Аль-Иттихад»)

3. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

4. Виктор Осимхен («Наполи»)

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

6. Габриэл Жезус («Арсенал»)

7. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»)

8. Александер Исак («Ньюкасл»)

9. Душан Влахович («Ювентус»)

10. Джонатан Дэвид («Лилль»)