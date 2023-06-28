УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами. Клубы жаловались, что «Челси» заключает контракты на 7-8 лет и так вписывается в ФФП

УЕФА отреагировал на недовольство клубов на действия «Челси».

Ранее сообщалось, что некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение ограничить амортизацию пятью годами с целью «обеспечить равное отношение ко всем клубам и улучшить финансовую устойчивость».

Это изменение касается в том числе продления соглашений. В случае пролонгации контракта амортизация может быть распределена на период его действия, но не более, чем на 5 лет.

При этом правило обратной силы не имеет и на уже заключенные договоры не повлияет.

Также УЕФА изменил регламент по лицензированию клубов и финансовой устойчивости в части операций по обмену футболистов. Теперь ответственность за определение сделки как обмена будет лежать на клубах, и в этом случае «она должна отражаться в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета». Такой подход должен помешать искусственному завышению прибыли от трансферов.

Изменения вступают в силу с 1 июля.