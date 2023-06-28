УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами. Клубы жаловались, что «Челси» заключает контракты на 7-8 лет и так вписывается в ФФП

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УЕФА отреагировал на недовольство клубов на действия «Челси».

Ранее сообщалось, что некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение ограничить амортизацию пятью годами с целью «обеспечить равное отношение ко всем клубам и улучшить финансовую устойчивость».

Это изменение касается в том числе продления соглашений. В случае пролонгации контракта амортизация может быть распределена на период его действия, но не более, чем на 5 лет.

При этом правило обратной силы не имеет и на уже заключенные договоры не повлияет.

Также УЕФА изменил регламент по лицензированию клубов и финансовой устойчивости в части операций по обмену футболистов. Теперь ответственность за определение сделки как обмена будет лежать на клубах, и в этом случае «она должна отражаться в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета». Такой подход должен помешать искусственному завышению прибыли от трансферов.

Изменения вступают в силу с 1 июля.

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47 комментариев

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Дмитрий9779
Это правильное решение
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Отец Абду
Боэли теперь начнет выдавать контракты на 82-94 месяц:)
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Инженер Управляющий
Ответ Отец Абду
Боэли теперь начнет выдавать контракты на 82-94 месяц:)
контракты можно хоть на 15 лет подписать, но амортизацию распределить только на 5
+11
-2
+9
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Gobinjo
А что мешало делать так другим клубам? Длинные контпакты это увеличенные, и без того большие, риски которые брал на себя клуб. Уефа как всегда, какое вообще доверие и уважение может быть к этой коррумпированной в хлам структуре.
+7
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blaugrano
Ответ TJ tigra
Я не вижу проблем, почему клубам нельзя подписывать более, чем на 5 лет. Да, челси так делал. почему бы и другим не следовать данному примеру, ранее никто не мешал.
Наверно потому, что не все клубы могут позволить себе такую роскошь, как платить игрокам 7-8 лет?
+9
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geoo9
Ответ Dm Kznts
все сделки больше чем на 5 лет аннулируют. вешайтесь ))
Читать умеешь? Обратной силы правила не имеют
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TJ tigra
Я не вижу проблем, почему клубам нельзя подписывать более, чем на 5 лет. Да, челси так делал. почему бы и другим не следовать данному примеру, ранее никто не мешал.
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Умелец_Мэнни
Ответ Dm Kznts
хана пенсам теперь )) не понятно только почему все так делать не стали если это удобно для ффп
Потому что игрок может сломаться в любой момент, а платить человек 8 лет зарплату это так себе. Помнишь некого Сапатера, которого Локо подписал и которому Смородская несколько лет платила зарплату нехилую.
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TJ tigra
Ответ <~Inter~>
Ну с маленькими клубами мало кто захочет заключать контракт на большой срок и выходит, что они не могут пользоваться этой лазейкой. По итогу же подобная схема лишь увеличит разрыв между богатыми и бедными
а если наоборот, я маленький клуб или клуб в нидерландах, в основном я подписываю перспективных игроков, молодых, если игрок подписан на 5 лет, и молодой перспективный вырос на 2-3 год контракта, на 4й - другие клубы смотрят на него, а на 5 могут забрать практически бесплатно или на 4 уже тоже. другое дело, игрок подписал со мной контракт на 8 лет, придется заплатить мне побольше, чтоб взять игрока, тк контракт длинный. и да, это же не обязаловка 8-10 лет, кто-то может и на меньшее подписывать. это опция.
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Инженер Управляющий
Ответ QWertY
Мудрику повезло выцепить контракт на 8,5 лет. Может кайфовать
считай как бы не играл, зп хорошую на почти всю карьеру обеспечил себе
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TJ tigra
Ответ GuruFutbola
На это лишь соглашаются игроки, которые понимают, что через условные 2-3 года они ни одному топу не будут нужны и их предел это 12 место апл, поэтому соглашаются сидеть за хорошую зп следующие 8 лет)
1. почему хорошую обязательно. можно обычную, не всем же сыпят кучу денег на 5 лет, так и на 8 то же самое. хорошие игроки могут уйти в любой момент, 5 лет контракта или 8 - если хорошо играешь, за тобой придет топ или конкурент и насыпет денег. так-то 5 лет тоже большой отрезок жизни. по такой логике, надо максимум на 2-3 года заключать.
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Under
Ответ Okaka
что Челси обходит ФФП таким образом
можно цитату, пожалуйста, где я не верил?
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London.is.blue
Ответ Dm Kznts
все сделки больше чем на 5 лет аннулируют. вешайтесь ))
Так даже если бы и аннулировали - прочитай мой комент внимательно.
Ушли и уйдут много игроков, в том числе с большими зарплатами.
Челси спокойно впишется в ффп по итогам сезона, так как еще и зарабатывает много.

Вернее Челси уже вписался, так как по финансовому анализу который делали, Челси нужно было продать игроков на 50-60 миллионов, а уже продали на 100+, и еще продадут.

Так что Челси еще и трансферы будет делать.
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<~Inter~>
Ответ TJ tigra
Я не вижу проблем, почему клубам нельзя подписывать более, чем на 5 лет. Да, челси так делал. почему бы и другим не следовать данному примеру, ранее никто не мешал.
Ну с маленькими клубами мало кто захочет заключать контракт на большой срок и выходит, что они не могут пользоваться этой лазейкой. По итогу же подобная схема лишь увеличит разрыв между богатыми и бедными
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Dm Kznts
Ответ blaugrano
Наверно потому, что не все клубы могут позволить себе такую роскошь, как платить игрокам 7-8 лет?
это прежде всего огромный риск для самого клуба.
если трансфер окажется провальный, а игрок уходить откажется, пенсия попала.
а таких может быть несколько
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TJ tigra
Ответ blaugrano
Наверно потому, что не все клубы могут позволить себе такую роскошь, как платить игрокам 7-8 лет?
ну а какая разница, этому игроку или другому вместо него.
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Yeti_17
Ответ Инженер Управляющий
контракты можно хоть на 15 лет подписать, но амортизацию распределить только на 5
На футбольной ветке явно меньше половины понимает значение слова "амортизация" в контексте учёта расходов. Но спасибо за попытку.
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Under
Ответ Okaka
пару дней назад чекни
не, это не ответ, ибо я разговоров про контракты на восемь лет не вёл точно
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Under
Ответ Okaka
а ты не верил
не верил во что?
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KTK
Лет 15 назад по моему было уже такое. контракт максимум на 5 лет
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a2wai
Все правильно сделали. Впрочем, наверняка найдется еще какой-нибудь способ амортизировать, на котором Челси будет выезжать дальше.
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Ман Сити
Ограничьте скупку игроков в долг. А то отсрочку для Челси ограничите, а то что маню в долг скупает все что движется, это типа нормально.
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Кавабунга Шреддоголовый
Прикрыли лавочку имени Боули
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DolJun
боули еще что-нить придумает)
но вообще забавно как челси задает тренды в футболе:
- рома вливал миллиарды в состав - придумали ффп
- марина создала разветвленную сеть аренд игроков на три состава - порезали разрешенное кол-во арендников
- боули нашел дыру в амортизации стоимости на более длительную продолжительность контракта - судорожно залатали эту дыру
+4
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QWertY
Мудрику повезло выцепить контракт на 8,5 лет. Может кайфовать
+3
-3
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