УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами. Клубы жаловались, что «Челси» заключает контракты на 7-8 лет и так вписывается в ФФП
УЕФА отреагировал на недовольство клубов на действия «Челси».
Ранее сообщалось, что некоторые команды жалуются на то, что «синие» начали заключать с футболистами контракты на 7-8 лет, тем самым распределяя их стоимость в финансовых документах на более длительный срок. Это позволяет улучшить состояние бюджета с точки зрения финансового фэйр-плей.
Исполнительный комитет УЕФА принял решение ограничить амортизацию пятью годами с целью «обеспечить равное отношение ко всем клубам и улучшить финансовую устойчивость».
Это изменение касается в том числе продления соглашений. В случае пролонгации контракта амортизация может быть распределена на период его действия, но не более, чем на 5 лет.
При этом правило обратной силы не имеет и на уже заключенные договоры не повлияет.
Также УЕФА изменил регламент по лицензированию клубов и финансовой устойчивости в части операций по обмену футболистов. Теперь ответственность за определение сделки как обмена будет лежать на клубах, и в этом случае «она должна отражаться в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета». Такой подход должен помешать искусственному завышению прибыли от трансферов.
Изменения вступают в силу с 1 июля.
Ушли и уйдут много игроков, в том числе с большими зарплатами.
Челси спокойно впишется в ффп по итогам сезона, так как еще и зарабатывает много.
Вернее Челси уже вписался, так как по финансовому анализу который делали, Челси нужно было продать игроков на 50-60 миллионов, а уже продали на 100+, и еще продадут.
Так что Челси еще и трансферы будет делать.
если трансфер окажется провальный, а игрок уходить откажется, пенсия попала.
а таких может быть несколько
но вообще забавно как челси задает тренды в футболе:
- рома вливал миллиарды в состав - придумали ффп
- марина создала разветвленную сеть аренд игроков на три состава - порезали разрешенное кол-во арендников
- боули нашел дыру в амортизации стоимости на более длительную продолжительность контракта - судорожно залатали эту дыру