Хакими – лучший правый защитник по версии ESPN, Триппьер – 2-й, Уокер – 3-й, Кунде, Трент, Канселу, Карвахаль – в топ-10

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Ашраф Хакими назван лучшим правым защитником по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 правых защитников по версии ESPN:

1. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

2. Киран Триппьер («Ньюкасл»)

3. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

4. Рис Джеймс («Челси»)

5. Жюль Кунде («Барселона»)

6. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

7. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

8. Дани Карвахаль («Реал»)

9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)

10. Джереми Фримпонг («Байер»)

25 комментариев

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Los Galácticos
Крутой Уокер за этот сезон должен быть на 1 месте.
+15
-3
+12
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Isa Babaev
Вполне объективно
При всем уважении к Уокеру Хакими намного разностороннее и сильнее по скиллам, более того был лучшим на ЧМ
+7
-4
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ljolik888
Ответ DolJun
ахаха, жюля бартра что за неуч сюда включил?)
Опять завидуешь , что игрок Барселоны в списках лучших ? Рис Джеймс конечно хорош - ничего не скажешь, но в следущем сезоне его ждёт борьба за лигу европы . Поэтому советую ему сменить клуб и дальше развиваться .
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Темный Властелин
Ответ Isa Babaev
Вполне объективно При всем уважении к Уокеру Хакими намного разностороннее и сильнее по скиллам, более того был лучшим на ЧМ
Только в защите он дыра полная ,но это ведь не рейтинг защитников ,так что да ,все верно…
+6
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Marcus-light
Странно, Уокер и Хакими пропустили чуть ли не треть сезона. Я бы выделил Трипьера, приехал из Атлетико просто монструозным, один из факторов Ньюкасла в ЛЧ.
+2
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+2
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Виктор Кашшаи
Ответ Roman
Чего Кунде и Трент тут забыли?
с трентом согласен, а Жюль по делу
+2
0
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corazón blanco
Странно, что ни Уокер. Вообще интересно было бы знать, какие критерии учитывают при составлении данного рейтинга.
+4
-3
+1
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Bazilic
Ответ Kaka_GOAT
Что тут забыл кунде?
Всего лишь то основной игрок лучшей защиты Европы
+1
0
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Михо
Ответ corazón blanco
Странно, что ни Уокер. Вообще интересно было бы знать, какие критерии учитывают при составлении данного рейтинга.
Похоже просто раскрученность имени😃 1 место конечно заслужил Уокер, но хотелось бы еще отметить 7 место Канселу, который даже не был игроком основы Баварии и половину матчей вообще играл слева😃 против 10 места Фримпонга, который просто разрывал Бундеслигу
+2
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Semen B
Ответ Los Galácticos
Крутой Уокер за этот сезон должен быть на 1 месте.
Уокер крут, но не всегда в основу Сити проходит.
+2
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KVENTIN
Спортс так будет дозировать весь состав до следующего лета!!! https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37906001/espn-fc-100-2023-haaland-mbappe-lead-best-men-players
+1
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Виктор Кашшаи
о, главный дурачок из Иваново вылез по имени Должун
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United_LP
Трент)))
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Крыс Пол
Странно, что ПСЖ в составе с лучшим игроком в истории, лучшим правым защитником современности и самим Мбаппе добились таких слабых результатов.
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Bazilic
Карвахаль))))
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Виктор Кашшаи
Ответ ljolik888
Опять завидуешь , что игрок Барселоны в списках лучших ? Рис Джеймс конечно хорош - ничего не скажешь, но в следущем сезоне его ждёт борьба за лигу европы . Поэтому советую ему сменить клуб и дальше развиваться .
надо посоветовать каждому игроку Челси перейти в норм клуб, а то перспектив у ФК Позорища нет. Ну может только перспектива играть в чемпионшипе, где Челси и место))
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ljolik888
Ответ Виктор Кашшаи
надо посоветовать каждому игроку Челси перейти в норм клуб, а то перспектив у ФК Позорища нет. Ну может только перспектива играть в чемпионшипе, где Челси и место))
Ты имел в виду фк МММ ?
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Виктор Кашшаи
Ответ ljolik888
Ты имел в виду фк МММ ?
что?)
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Виктор Кашшаи
Не Уокер?!
Какой ##### Хакими?!
Типо ПСЖ всё решило проплатить
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Виктор Кашшаи
Ответ Bazilic
Карвахаль))))
его чисто по приколу поставили, как во всех других топах поставили игроков реала)
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Achilles 21
Ответ Крыс Пол
Странно, что ПСЖ в составе с лучшим игроком в истории, лучшим правым защитником современности и самим Мбаппе добились таких слабых результатов.
тренера там нет уж который год
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