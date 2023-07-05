Хакими – лучший правый защитник по версии ESPN, Триппьер – 2-й, Уокер – 3-й, Кунде, Трент, Канселу, Карвахаль – в топ-10
Ашраф Хакими назван лучшим правым защитником по версии ESPN.
ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).
Топ-10 правых защитников по версии ESPN:
1. Ашраф Хакими («ПСЖ»)
2. Киран Триппьер («Ньюкасл»)
3. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)
4. Рис Джеймс («Челси»)
5. Жюль Кунде («Барселона»)
6. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
7. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
8. Дани Карвахаль («Реал»)
9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)
10. Джереми Фримпонг («Байер»)
При всем уважении к Уокеру Хакими намного разностороннее и сильнее по скиллам, более того был лучшим на ЧМ
Какой ##### Хакими?!
Типо ПСЖ всё решило проплатить