Хакими – лучший правый защитник по версии ESPN, Триппьер – 2-й, Уокер – 3-й, Кунде, Трент, Канселу, Карвахаль – в топ-10

Ашраф Хакими назван лучшим правым защитником по версии ESPN.

ESPN составил рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

Топ-10 правых защитников по версии ESPN:

1. Ашраф Хакими («ПСЖ»)

2. Киран Триппьер («Ньюкасл»)

3. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

4. Рис Джеймс («Челси»)

5. Жюль Кунде («Барселона»)

6. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

7. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

8. Дани Карвахаль («Реал»)

9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)

10. Джереми Фримпонг («Байер»)