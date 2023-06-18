Тренер «Ариса» Шпилевский: «Делаем все, чтобы Кокорин остался. Не просто же так взяли чемпионство»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Спорт-Экспресс Алексей Шпилевский Футбол

Главный тренер «Ариса» надеется, что Александр Кокорин останется в клубе.

«Решения еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило.

Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», – сказал Шпилевский.

В прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Форвард забил за кипрский клуб 13 голов и был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне и может договориться с «Арисом» о полноценном трансфере или расторгнуть соглашение.

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4 комментария

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Amalfitano
Кокорин, если не будет дураком, должен остатьсч на Кипре. Он на хорошем счету, климат отличный, море рядом. А самому кокоше уже 32. Играй себе еще 3-4 года свободно.
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инок
Оставьте Кокорина в команде. На Кипре чудесная погода. Даже в отпуск никуда лететь не надо. Плюс в Арисе он звезда.
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