Тренер «Ариса» Шпилевский: «Делаем все, чтобы Кокорин остался. Не просто же так взяли чемпионство»
Главный тренер «Ариса» надеется, что Александр Кокорин останется в клубе.
«Решения еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило.
Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», – сказал Шпилевский.
В прошедшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Форвард забил за кипрский клуб 13 голов и был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне и может договориться с «Арисом» о полноценном трансфере или расторгнуть соглашение.
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