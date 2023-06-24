Агент Кокорина: «Александр начнет сборы с «Фиорентиной». Пока никаких новых вариантов нет»

Агент Александра Кокорина сообщил, что форвард начнет готовиться к сезону с «Фиорентиной».

В минувшем сезоне 32-летний игрок стал чемпионом Кипра в составе « », за который выступал на правах аренды.

Кокорин провел за кипрскую команду 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

« сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет.

Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», – сказал Тимофей Бердышев.