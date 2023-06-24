Агент Кокорина: «Александр начнет сборы с «Фиорентиной». Пока никаких новых вариантов нет»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Тимофей Бердышев Спорт-Экспресс Футбол

Агент Александра Кокорина сообщил, что форвард начнет готовиться к сезону с «Фиорентиной».

В минувшем сезоне 32-летний игрок стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», за который выступал на правах аренды.

Кокорин провел за кипрскую команду 30 матчей  во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет.

Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», – сказал Тимофей Бердышев. 

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11 комментариев

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micka
Куда угодно, только не в Ростов.
+14
-1
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borzilore
Ответ JENNINGS
Ребята! Извиняюсь за оффтоп! Я в отпуске, поэтому вообще не читаю новости, объясните, пожалуйста, кратко и чётко, что там происходит, что за Лебединое озеро и т.д?
Просто отдыхай, если в отпуске))
+7
0
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Кирилл.С-Пб
Загубят карьеру парню...
+2
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Spaten
Саня ещё чемпионом Италии станет. С Ювентусом
+1
0
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Mark Safa
Ответ Spaten
Саня ещё чемпионом Италии станет. С Ювентусом
Да да, а потом он проснулся и оказался в Ростове
+1
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Второй эксперт
Считай, Фиорентина пополнилась MVP чемпионата Кипра
0
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Hitgoe Himgob
Наполи чемпионом стал теперь очередь Фиорентины
0
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Plashmya Apache
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Почему?
Кувалдой ноги подравняют, будет топовый нап
0
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Мовсар Германия
Ответ JENNINGS
Ребята! Извиняюсь за оффтоп! Я в отпуске, поэтому вообще не читаю новости, объясните, пожалуйста, кратко и чётко, что там происходит, что за Лебединое озеро и т.д?
в Ростове выпускной, расвет встречают
+1
-1
0
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