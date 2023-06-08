Петржела о Кокорине: «Мог бы играть в финале еврокубка, но он слишком ленив. Не воспользовался шансами показать себя»

Теги Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Властимил Петржела Александр Кокорин Лига Конференций УЕФА Футбол

Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин не заиграл в «Фиорентине» из-за лени.

Кокорин провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Арисе», с которым выиграл чемпионат Кипра и был признан лучшим игроком сезона в лиге.

В среду форвард посетил финал Лиги Конференций, в котором «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2.

«В том, что «Фиорентина» играет в финале Лиги конференций, нет никакой заслуги Кокорина. Он уже давно не связан с итальянским клубом.

У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации, но Кокорин ими не воспользовался. Александр мог бы играть в финале еврокубка, но он слишком ленивый», – сказал бывший тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Есть мнение, что вчера Фиорентина как раз таки и проиграла, т.к. не смогла усилить игру Кокориным)
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Владислав Бондарчук
Властимил не завидуйте званию чемпион Кипра
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Pb-SE
При нынешней системе еврокубков, у чемпиона Кипра больше шансов взять еврочашку, чем у Арсенала.
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Ихарь Окенфэйлов
Мксимум что он мог, это сидеть на лавке в финале еврокубка. Это если бы в заявку попал. Кто смотрел игры Ариса, видели уровень чемпионата Кипра. Назвать его даже дворовым турниром, язык не поворачивается. В некоторых дворах и то качественнее играют. А Коко и там чуть больше 10 забил, и половину с пенальти. А насчёт ленивый, тут в точку.
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Alex1005
Что он несёт каждую неделю ?
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m25
Фиорентина без Кокорина выглядела ужасно, а вот Кокорин без Фиорентины вполне себе.
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skytent1
да ему по правде говоря даже не дали шансов себя показать. пару раз выпустили посчитали касания и так и уселся на лавку до аренды в Кипр
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