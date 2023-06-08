Петржела о Кокорине: «Мог бы играть в финале еврокубка, но он слишком ленив. Не воспользовался шансами показать себя»
Властимил Петржела считает, что Александр Кокорин не заиграл в «Фиорентине» из-за лени.
Кокорин провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Арисе», с которым выиграл чемпионат Кипра и был признан лучшим игроком сезона в лиге.
В среду форвард посетил финал Лиги Конференций, в котором «Фиорентина» уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2.
«В том, что «Фиорентина» играет в финале Лиги конференций, нет никакой заслуги Кокорина. Он уже давно не связан с итальянским клубом.
У Александра были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации, но Кокорин ими не воспользовался. Александр мог бы играть в финале еврокубка, но он слишком ленивый», – сказал бывший тренер «Зенита».
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