«Рома» оспорит 4-матчевый бан Моуринью в еврокубках. В клубе шокированы решением УЕФА

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА дисквалификации судьи Энтони Тэйлор Футбол

«Рома» планирует оспорить дисквалификацию Жозе Моуринью в еврокубках.

Моуринью был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора после поражения от «Севильи» в финале Лиги Европы.

После матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру: «Какой позор, вы – гребаный позор». Также Моуринью сделал несколько заявлений в адрес Тэйлора на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра.

По данным журналиста Филиппо Биафоры, в «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Сообщается, что клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни.

«Рома» заняла 6-е место в Серии А в минувшем сезоне и сыграет в Лиге Европы.

Моуринью о будущем: «Хочу бороться за что-то более значимое. Устал говорить, что нас ограбили»

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009

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3 комментария

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Назар Игорь
Жозе абсолютно прав, самое предвзятое судейство в Еврокубках этого цикла.
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Los Galácticos
Рома должна была забирать этот кубок, если бы не глупый автогол они наверняка бы засушили Севилью в основное время. Моуринью отлично тактически подготовил команду к финалу но футбольное везение было на стороне Севильи, после матча от досады решил выплеснуть весь негатив на судью, такое бывает.
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