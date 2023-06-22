«Рома» оспорит 4-матчевый бан Моуринью в еврокубках. В клубе шокированы решением УЕФА

«Рома» планирует оспорить дисквалификацию Жозе Моуринью в еврокубках.

Моуринью был дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора после поражения от «Севильи» в финале .

После матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру: «Какой позор, вы – гребаный позор». Также Моуринью сделал несколько заявлений в адрес на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что фанаты «Ромы» окружили Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра.

По данным журналиста Филиппо Биафоры, в «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Сообщается, что клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни.

«Рома» заняла 6-е место в Серии А в минувшем сезоне и сыграет в Лиге Европы.

Моуринью о будущем: «Хочу бороться за что-то более значимое. Устал говорить, что нас ограбили»

«Гребаный позор». Жозе дождался судью финала ЛЕ на парковке – и обругал в стиле Дрогба-2009