Моуринью о будущем: «Хочу бороться за что-то более значимое. Устал говорить, что нас ограбили»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Футбол

Жозе Моуринью высказался о своем будущем.

Главный тренер «Ромы» выразил мнение после поражения от «Севильи» (1:1, 1:4 по пен.) в финале Лиги Европы.

«Я хочу остаться, но мои игроки заслуживают большего. И я тоже заслуживаю большего. Я хочу бороться за что-то более значимое.

Я немного устал от работы тренером, шефом по коммуникации и лицом, которое говорит, что нас ограбили. Я немного устал от того, что на меня так много навалилось.

Я хочу остаться, если будут условия для того, чтобы дать более высокий результат. В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов и, как бы это ни звучало парадоксально, это хорошая новость, потому что мы еще не стали командой уровня Лиги чемпионов.

В воскресенье мы должны победить [«Специю»], чтобы попасть в Лигу Европы, и мы хотим вернуться в еврокубки. Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое», – сказал Моуринью.

Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что он ведет переговоры с «ПСЖ».

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩 

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47 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Короче говоря ,ждём в ПСЖ
Это будет интересно:)
+32
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Нурбол Жумаскалиев
у моура всё старая песня про судей..
+36
-8
+28
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Lucky Luciano
Да уж как тут о судье не говорить … почему даже просмотра не было в моменте попадания в руку
+20
-5
+15
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Kemal Gul
С такими речами про ограбление, идеальное место работы для Моура - Спартак Москва. Встанет как влитой
+8
-1
+7
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Burel
Ответ Фанат Лионеля Месси
Короче говоря ,ждём в ПСЖ Это будет интересно:)
что будет интересно ? Они перестанут доминировать в Лиге 1
+10
-4
+6
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Ихарь Окенфэйлов
Сбитый жозик мало того что как тренер давно стух, так он ещё и человек тяжёлый. Из Ромы при нём ушли куча народу, и далеко не худшие игроки. Верету хорошо смотрится в Марселе, Джеко и Мхитарян играют в финале ЛЧ, Педро 3 раза из 4 обыграл Рому в дерби и вышел с Лацио в ЛЧ. Дзаньоло и Шомуродов тоже здорово играли до его прихода. Да пришли вместо них новые люди, тоже классные, но результатов то нет! Фонсека играл в 1/2 ЛЕ, теперь Финал. Невелика разница. А в чемпионате результаты все те же. Борьба за попадание хоть в какой то еврокубок. Нужен ли он большим клубам?
+10
-6
+4
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Troy_nsk
Классика от Йозе Марино:)
+5
-1
+4
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shiko101
Ответ Нурбол Жумаскалиев
у моура всё старая песня про судей..
Ноет про Ламелу , про вторую жёлтую , а это нарушение на жёлтую вторую было в самом конце дополнительного времени.
Оставалась минуты две играть.
Если не ошибаюсь.
С правого фланга атаки был штрафной третий подряд .
+7
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Ответ Under
потому что вар не увидел явной ошибки Тейлора?
смотреть левак и не смотреть 100% попадание в руку с изменением траектории после касания, говорит о очень спорной работе судей...
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edart84
Ответ shiko101
Ноет про Ламелу , про вторую жёлтую , а это нарушение на жёлтую вторую было в самом конце дополнительного времени. Оставалась минуты две играть. Если не ошибаюсь. С правого фланга атаки был штрафной третий подряд .
Ну тогда Ламела не смог бы пенальти в серии исполнять
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Бронислав Каминский
Ответ Kemal Gul
Ну если отбросить иронию, то я б действительно на такое посмотрел. Это ж какое шоу: Моуринью в РПЛ! Со всеми приколами наших судей уже представляю, какие огненные пресс-конференции он бы выдавал! Жаль только в нынешних реалиях это невозможно, да и потянул бы его даже в теории только Зенит.
И чтобы с каким нибудь условным Палычем на бровке в драку полез,как с Венгером в длинном пуховике)
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Моуриньо конеш хороший тренер,но последние годы его тактика просто неработает. Тренер всю жизнь учиться у кого то ,над ошибкой других и своих делает выводы. Футбол развивается временами тактику,схема на игру стоило бы менять по обстоятельтсву .
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Ответ REDDEVIL
Стелет соломку перед уходом в ПСЖ
заслужил выиграть лч с ПСЖ, к слову, выиграет с первого захода!
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Александр Елисеев
Ответ Нурбол Жумаскалиев
у моура всё старая песня про судей..
Но никто не говорит, что он не прав насчет Тейлора)
+1
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Kemal Gul
Ответ </c/>
было бы идеально, года через 3-4...
Ну если отбросить иронию, то я б действительно на такое посмотрел. Это ж какое шоу: Моуринью в РПЛ! Со всеми приколами наших судей уже представляю, какие огненные пресс-конференции он бы выдавал! Жаль только в нынешних реалиях это невозможно, да и потянул бы его даже в теории только Зенит.
+1
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!!!Bata!!!
Судья не дал пенальти за явную игру рукой, а еще странней перебитый пенальти)
+1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Нурбол Жумаскалиев
у моура всё старая песня про судей..
Спеклась эта мамура давно
+4
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+1
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Ответ Kemal Gul
С такими речами про ограбление, идеальное место работы для Моура - Спартак Москва. Встанет как влитой
было бы идеально, года через 3-4...
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0
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Under
Ответ Lucky Luciano
Да уж как тут о судье не говорить … почему даже просмотра не было в моменте попадания в руку
потому что вар не увидел явной ошибки Тейлора?
+2
-2
0
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mancity111
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сбитый жозик мало того что как тренер давно стух, так он ещё и человек тяжёлый. Из Ромы при нём ушли куча народу, и далеко не худшие игроки. Верету хорошо смотрится в Марселе, Джеко и Мхитарян играют в финале ЛЧ, Педро 3 раза из 4 обыграл Рому в дерби и вышел с Лацио в ЛЧ. Дзаньоло и Шомуродов тоже здорово играли до его прихода. Да пришли вместо них новые люди, тоже классные, но результатов то нет! Фонсека играл в 1/2 ЛЕ, теперь Финал. Невелика разница. А в чемпионате результаты все те же. Борьба за попадание хоть в какой то еврокубок. Нужен ли он большим клубам?
А когда Рома стала большим клубом ?
0
0
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Aleksey Yashin
"И я тоже заслуживаю большего. Я хочу бороться за что-то более значимое"

Что-то на спешлвановском)
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александр модов
Ответ Акира_1
Моуринью, конечно, уже не хватает прежней гибкости ума, тактических решений и энергии всех рвать. У него была слишком длинная карьера в футболе, от которой любой бы со временем устал. Ему нужно что-то новое попробовать, причём можно не покидать футбол. Возглавил бы сборную какую-то для примера.
Всегда хотел его увидеть тренером сборной Португалии
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Короче говоря ,ждём в ПСЖ Это будет интересно:)
Не будет там ничего интересного. В ПСЖ уже кто только не работал за последние 10 лет. Результаты примерно одни, победы в Лиге 1, и мечты о ЛЧ.
+2
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Бродяга-симпатяга
С бабками шейхов взять ушастого для Париже Жозе способен. Пердя, сопя, отталкиваясь от класса состава подарить туземцам праздник. Потом наверно какая-нить сборная
Да не возьмёт он ушастого с шалопаями
+ легко вылетит от первого же топа
Нууууу ладноооо если со жребием фартанет то мб)))
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Усатый КозлоБык ©
Фола не было - игра в мяч А руки и близко не было за которые обычно пенальти дают
а рука было типо прижата?
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