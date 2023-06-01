Моуринью о будущем: «Хочу бороться за что-то более значимое. Устал говорить, что нас ограбили»

Жозе Моуринью высказался о своем будущем.

Главный тренер «Ромы» выразил мнение после поражения от «Севильи» (1:1, 1:4 по пен.) в финале .

«Я хочу остаться, но мои игроки заслуживают большего. И я тоже заслуживаю большего. Я хочу бороться за что-то более значимое.

Я немного устал от работы тренером, шефом по коммуникации и лицом, которое говорит, что нас ограбили. Я немного устал от того, что на меня так много навалилось.

Я хочу остаться, если будут условия для того, чтобы дать более высокий результат. В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов и, как бы это ни звучало парадоксально, это хорошая новость, потому что мы еще не стали командой уровня Лиги чемпионов.

В воскресенье мы должны победить [«Специю»], чтобы попасть в Лигу Европы, и мы хотим вернуться в еврокубки. Надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое», – сказал .

Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что он ведет переговоры с «ПСЖ».

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