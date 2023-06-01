Моуринью судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА УЕФА судьи Роберто Розетти Энтони Тэйлор Лукас Окампос Рожер Ибанес Стадион им. Ференца Пушкаша Футбол

Жозе Моуринью раскритиковал судью Энтони Тэйлора на парковке после финала Лиги Европы.

В финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».

Главного тренера «Ромы» успокаивал глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

«Вы были с этим согласны», – сказал Моуринью, после чего показал ему видеозапись на смартфоне.

«Даже Розетти согласен, что пенальти не было и вы не справились», – сказал Моуринью, обращаясь к судейской бригаде.

На 75-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота «Ромы», когда Лукас Окампос упал после контакта с Рожером Ибанесом. Арбитр ВАР позвал Тэйлора к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.

Жозе Моуринью: «Рома» убита чувством несправедливости. Судья казался испанцем. Ламела должен был получить вторую желтую»

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146 комментариев

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Zombieset
О, Моуриньо среди автобусов на парковке! Мечта
+168
-11
+157
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Нурбол Жумаскалиев
жалко конечно моура, но что поделать, жизнь такова какова есть и больше некакова
+113
-7
+106
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Felp
Ответ Dolard
Ты расскажи лучше во что ты играл в этом финале. Точно не в футбол.
Будто Севилья впечатляла. Обычный финал
+46
-4
+42
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Rad0
Чел последние 5 лет только позорится и ноет и снова позорится, но на спортсе он "крутой мужиик".
+98
-61
+37
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Evil Man
Ответ Rad0
Чел последние 5 лет только позорится и ноет и снова позорится, но на спортсе он "крутой мужиик".
если бы Гвардиола так делал, писали бы: "Лысый нытик, шарлатан, слил кучу бабок и ноет"
Тоже самое делает мавринья: "Мужик, харизматик, защищает своих игроков, судья реально бездарно судил"
+53
-25
+28
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dmitri28
Ответ Нурбол Жумаскалиев
жалко конечно моура, но что поделать, жизнь такова какова есть и больше некакова
Гениальная фраза😆👍👍
+30
-3
+27
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Ramin Mamedov
а причем здесь пенальти? если пенальти то он отменил? или Севилья не должна была и послематчевые бить?
+31
-4
+27
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
тейлор даже внешне эвребе напоминает, отсудил так же в пользу испанцев, включая неназначенную железную пенку за игру рукой.
Травма до конца жизни 🤣🤣🤣
Как можно увидеть пенку там где ее и близко не было?
+27
-5
+22
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Youzhny23
Ответ Нурбол Жумаскалиев
жалко конечно моура, но что поделать, жизнь такова какова есть и больше некакова
у Стэтхэма учился ? )
+22
-2
+20
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Roman Dementiev
Объясните мне, наконец, пожалуйста, логику, что преобладает среди пользователей спортса. Не только в этом матче, но вообще.

"Команда должна играть хорошо, чтобы иметь право говорить о несправедливом судействе".

Я весь сезон это наблюдал в матчах Ювентуса. Да, команда играет убого, да, Аллегри-аут, все дела, да, заслужили таких ужасных результатов. Но как это вообще относится к судейству? Помню, как-то на ВАР "не заметили)))" игрока, но в комментариях писали "да че ныть, играли то ужасно".

И тоже самое здесь. Да, к игре Ромы могут быть вопросы (хотя очень странно, как по мне, писать, что Севилья значительно лучше была), но как это вообще может оправдывать объективно странное судейство Тейлора?
+26
-9
+17
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Артём Алёшин
все по делу, такое судейство катастрофа
+24
-9
+15
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Александр Ульянов
ну кто бы как не любил Маура, но в этом финале судья, знатно так тянул Севилью
+13
-1
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Evgeny Trifonov
Ну объективно судья не уровня финала. Ставить британских судей на финал сразу портить его, эти конферансье любят себя в игре, а не игру. Бесконечные ошибки в определении угловых,аутов. Двойная трактовка одних и тех же эпизодов. А когда он пенальти Роме поставил я чуть с дивана не упал, я на телевизоре с 3 метров увидел что в мяч сразу,что удивительно даже Шнякин это тоже сразу отметил, а он даже у монитора 5 раз повтор смотрел.
+19
-8
+11
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ Семен Забоев
Со второго раза понял шутку😂
Мог бы быть тормозом в его автобусе.
+11
0
+11
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zSERGIOz
Вопросов к судье уйма, почему Роме надавал уйму жёлтых, а севильцам за аналогичные нарушения не давал? Почему не удалил Ламелу? Почему не дал пеналти за игру рукой Севильи, почему хотя бы повтор не посмотрел? Почему дал перебить отбитый Ромой пеналь?
+15
-4
+11
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Arman FCSM
Ответ Нурбол Жумаскалиев
жалко конечно моура, но что поделать, жизнь такова какова есть и больше некакова
Джейсон Стэтхэм: "Неее, базар жок 👏"
+10
0
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гель кристины
Ответ DolJun
тейлор даже внешне эвребе напоминает, отсудил так же в пользу испанцев, включая неназначенную железную пенку за игру рукой.
бред, тогда все будут бить в руку целенаправленно
+15
-7
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Egobrain
Ответ Rad0
Чел последние 5 лет только позорится и ноет и снова позорится, но на спортсе он "крутой мужиик".
два финала еврокубков подряд - это позорится? всем бы такой позор
+15
-7
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Назар Игорь
Тейлор был ориентирован на поражение Ромы, никакого сомнения. Отмена пенальти только эпизод, подавляющее большинство его решений в пользу испанцев, несправедливость по отношению к Роме сильно повлияла на игру команды.
+9
-1
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Golden Valley
Ответ Rad0
Чел последние 5 лет только позорится и ноет и снова позорится, но на спортсе он "крутой мужиик".
Не только тут. Везде. Он заслуживает уважения
+18
-12
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Семен Забоев
Ответ Zombieset
О, Моуриньо среди автобусов на парковке! Мечта
Со второго раза понял шутку😂
+7
-3
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Виталик Громов
Позор это игра Ромы в этом сезоне
+22
-18
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Марат Адилов
ну Тэйлор как и другие английские судьи реально не оч
+3
0
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Rad0
Чел последние 5 лет только позорится и ноет и снова позорится, но на спортсе он "крутой мужиик".
Персофаны всегда слепы. Даже если он вылетит с Ромой в серию С, его продолжат носить на руках. Для адекватных нейтральных болельщиков жозик давно умер как тренер. Но как шут, бесспорно хорош!
+6
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Egobrain
два финала еврокубков подряд - это позорится? всем бы такой позор
Если Реал выйдет в финал лиги конференций это достижение?)
+8
-5
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