Моуринью судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!»

Жозе Моуринью раскритиковал судью Энтони Тэйлора на парковке после финала Лиги Европы.

В финале «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».

Главного тренера «Ромы» успокаивал глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

«Вы были с этим согласны», – сказал Моуринью, после чего показал ему видеозапись на смартфоне.

«Даже Розетти согласен, что пенальти не было и вы не справились», – сказал Моуринью, обращаясь к судейской бригаде.

На 75-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота «Ромы», когда упал после контакта с . Арбитр ВАР позвал к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.

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