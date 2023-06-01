Моуринью судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!»
Жозе Моуринью раскритиковал судью Энтони Тэйлора на парковке после финала Лиги Европы.
В финале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью уступила «Севилье» в серии пенальти (1:4). Основное время завершилось со счетом 1:1.
После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» крикнул английскому судье: «Какой позор, вы – гребаный позор».
Главного тренера «Ромы» успокаивал глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
«Вы были с этим согласны», – сказал Моуринью, после чего показал ему видеозапись на смартфоне.
«Даже Розетти согласен, что пенальти не было и вы не справились», – сказал Моуринью, обращаясь к судейской бригаде.
На 75-й минуте Тэйлор назначил пенальти в ворота «Ромы», когда Лукас Окампос упал после контакта с Рожером Ибанесом. Арбитр ВАР позвал Тэйлора к монитору, и тот, посмотрев повтор, отменил пенальти.
Жозе Моуринью: «Рома» убита чувством несправедливости. Судья казался испанцем. Ламела должен был получить вторую желтую»
Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Тоже самое делает мавринья: "Мужик, харизматик, защищает своих игроков, судья реально бездарно судил"
Как можно увидеть пенку там где ее и близко не было?
"Команда должна играть хорошо, чтобы иметь право говорить о несправедливом судействе".
Я весь сезон это наблюдал в матчах Ювентуса. Да, команда играет убого, да, Аллегри-аут, все дела, да, заслужили таких ужасных результатов. Но как это вообще относится к судейству? Помню, как-то на ВАР "не заметили)))" игрока, но в комментариях писали "да че ныть, играли то ужасно".
И тоже самое здесь. Да, к игре Ромы могут быть вопросы (хотя очень странно, как по мне, писать, что Севилья значительно лучше была), но как это вообще может оправдывать объективно странное судейство Тейлора?