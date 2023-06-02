Директор «Ромы» о финале ЛЕ: «Судейство не соответствовало стандартам финала еврокубка. Пенальти за игру рукой Фернандо очевиден, Ламелу несколько раз простили»

Генеральный директор «Ромы» раскритиковал работу судьи Энтони Тэйлора в финале Лиги Европы.

В среду римляне проиграли «Севилье» в финале турнира (1:1, 1:4 по пенальти). Английский судья показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира.

«Мы поздравляем «Севилью» с успехом, их команда упорно боролась за победу. Но я хочу сказать, что уровень судейства не соответствовал стандартам финала еврокубка.

Всем очевидно, что надо было назначать пенальти за игру рукой Фернандо. Но мы разочарованы не только этим эпизодом.

Наш игрок получил желтую карточку за удар локтем в голову , хотя там касание произошло случайно.

Но если в этом случае наш игрок получил карточку, если у такие критерии, то удар Ламелы локтем, без сомнения, должен был быть привести к удалению. Рожер получил заметную травму, а в итоге простили несколько раз», – сказал Тиагу Пинту.

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