Директор «Ромы» о финале ЛЕ: «Судейство не соответствовало стандартам финала еврокубка. Пенальти за игру рукой Фернандо очевиден, Ламелу несколько раз простили»

Теги Рома Севилья Лига Европы УЕФА Неманя Матич Энтони Тэйлор Эрик Ламела Лукас Окампос Рожер Ибанес Футбол

Генеральный директор «Ромы» раскритиковал работу судьи Энтони Тэйлора в финале Лиги Европы.

В среду римляне проиграли «Севилье» в финале турнира (1:1, 1:4 по пенальти). Английский судья показал 13 желтых карточек, что стало рекордом турнира. 

«Мы поздравляем «Севилью» с успехом, их команда упорно боролась за победу. Но я хочу сказать, что уровень судейства не соответствовал стандартам финала еврокубка. 

Всем очевидно, что надо было назначать пенальти за игру рукой Фернандо. Но мы разочарованы не только этим эпизодом.

Наш игрок Матич получил желтую карточку за удар локтем в голову Окампоса, хотя там касание произошло случайно.

Но если в этом случае наш игрок получил карточку, если у Тэйлора такие критерии, то удар Ламелы локтем, без сомнения, должен был быть привести к удалению. Рожер получил заметную травму, а Ламелу в итоге простили несколько раз», – сказал Тиагу Пинту. 

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6 комментариев

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Artem89S
Не люблю нытье проигравших, но тут все по делу. Судья сломал игру, посадил весь состав Ромы на карточки на пустом месте, не дал чистый пенальти за отставленную в штрафной руку, костолом Ламела не удален. Дичь конечно, а не судейство..
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Инженер Управляющий
То что Ламела доиграл игру это вообще удивительно, заслуживал КК как никто другой на поле
+8
-2
+6
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Sergey Kuznetsov
В АПЛ как правило свистят за такое, ведь мяч после попадания в руку поменял траекторию. Странно, что Тэйлор проигнорил.
+5
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Seoul Candy
Ответ Инженер Управляющий
То что Ламела доиграл игру это вообще удивительно, заслуживал КК как никто другой на поле
При этом он участвовал в серии пенальти это еще больше возмущает
+1
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DolJun
Ответ Sergey Kuznetsov
В АПЛ как правило свистят за такое, ведь мяч после попадания в руку поменял траекторию. Странно, что Тэйлор проигнорил.
странным это вообще было назначение тейлора, учитывая что даже из английских судей он один из наиболее слабых. конечно тот факт, что его затравили, я категорически осуждаю, но то, что такого некомпетентного человека поставили судить финал, точно должно было быть расследовано
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