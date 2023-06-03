Хавбек «Севильи» Гомес доволен судейством Тэйлора в финале ЛЕ: «Рома» слишком много жаловалась. Он принимал правильные решения»
Полузащитник «Севильи» Папу Гомес оценил судейство в финале Лиги Европы.
Испанская команда выиграла трофей, одержав победу над «Ромой» в финале турнира (1:1, пен. 4:1). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
“Я, честно говоря, думаю, что он проделал хорошую работу и принимал правильные решения.
Пожалуй, «Рома» слишком много жаловалась», – сказал Гомес в интервью SportItalia.
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