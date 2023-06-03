Хавбек «Севильи» Гомес доволен судейством Тэйлора в финале ЛЕ: «Рома» слишком много жаловалась. Он принимал правильные решения»

Полузащитник «Севильи» Папу Гомес оценил судейство в финале Лиги Европы.

Испанская команда выиграла трофей, одержав победу над «Ромой» в финале турнира (1:1, пен. 4:1). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

“Я, честно говоря, думаю, что он проделал хорошую работу и принимал правильные решения.

Пожалуй, « » слишком много жаловалась», – сказал в интервью SportItalia.

Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы