Хавбек «Севильи» Гомес доволен судейством Тэйлора в финале ЛЕ: «Рома» слишком много жаловалась. Он принимал правильные решения»

Теги Рома Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Папу Гомес Энтони Тэйлор Футбол

Полузащитник «Севильи» Папу Гомес оценил судейство в финале Лиги Европы.

Испанская команда выиграла трофей, одержав победу над «Ромой» в финале турнира (1:1, пен. 4:1). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором

“Я, честно говоря, думаю, что он проделал хорошую работу и принимал правильные решения.

Пожалуй, «Рома» слишком много жаловалась», – сказал Гомес в интервью SportItalia.

Фанаты «Ромы» окружили судью финала ЛЕ Тэйлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул. Служба безопасности увела арбитра

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6 комментариев

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Сикарио
Ну еще бы, что еще могло сказать аргентинское говно))
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Direct free kick
Если бы папка гомиш вышел бы в старте или даже на замену, то даже Тэйлор бы не вытянул Севилью. Максимально жалкий игрок
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KataDiaz
Там единствьенный спорный с возвозным удалением Ламелы на последних секундах был, а до сих пор столько нытья))), пенальти с участием Фернандо не было, а то, что пенальти это всегда 50/50 кто мешал бить точнее.
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Bunyod Turgunov
Ответ Сикарио
Ну еще бы, что еще могло сказать аргентинское говно))
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Vlad
Ответ DolJun
местные кулес тоже говорят что айтекин и эвребе принимали верные решения, но улицы помнят
Должун, приятель обязательно надо про Барсу вспоминать? Мог бы просто высказать своё мнение относительно его слов или бы хотя в адрес Севильи. Нет, вот, до сих пор, подгорает у тебя от того, что Челси "обидели"
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